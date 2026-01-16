Döntött Ukrajna: Kijev mostantól sötétségbe borul, a tél közepén kapcsolják le a közvilágítást – nincs rá áram

Kijevben január 16-tól korlátozták a villamosenergia-felhasználást a közvilágításban, miután a város energiatermelő rendszere nehéz helyzetbe került az ellenséges támadások és az ezzel járó infrastrukturális károk miatt – közölte a helyi városvédelmi tanács és a kormányzati adminisztráció.

Kijevben drasztikusan visszavették az utcai világítást, miközben az energiaellátás összeomlás szélén áll a franciáknál is hidegebb telei körülmények között / Fotó: AFP

A döntés értelmében az építészeti és dekoratív világítás egyáltalán nem kapcsol be, az utcai lámpák intenzitását 20 százalékra csökkentették, és ahol műszakilag nem lehetséges „lehalványítani” a fényt, ott a lámpák felét kapcsolják csak be. Emellett a középületek, információs táblák és reklámok világítását is korlátozzák, hogy minél több energiát megspóroljanak a lakossági és kritikus infrastruktúra számára.

Ez a megszorító intézkedés része annak a szélesebb energiaválságnak, amelyben Kijev az év elején találta magát:

a városban csak a szükséges mennyiségű áram nagyjából fele áll rendelkezésre;

miközben a hőmérséklet jócskán fagypont alatt van;

és a nagyarányú orosz légicsapások tönkretették a hálózat fontos elemeit.

Már a kijevi lakosság is Zelenszkijt tartja felelősnek

A korlátozások nem maradtak politikai következmények nélkül. Kitört a nyílt konfliktus Volodimir Zelenszkij elnök és Vitalij Klicsko kijevi polgármester között. Utóbbi hevesen reagált a központi kormány kritikáira, hangsúlyozva, hogy a városvezetés mindent megtesz a város életének fenntartásáért az energiaválság közepette. Klicsko szerint a közművek dolgozói éjjel-nappal dolgoznak, generátorokkal biztosítva a kórházak, szülészetek, idősotthonok és melegedőpontok működését, miközben a városi szolgálatok az áram- és fűtéskimaradások okozta nehézségekkel küzdenek.

A polgármester azt is kijelentette, hogy nem a népszerűségi mutatók, hanem az őszinte tájékoztatás és a városlakók biztonsága érdekli ebben a „rendkívül nehéz helyzetben”.

Klicsko arra is felhívta a kijevi lakosok figyelmét, hogy akik csak tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost az ellátás terhelésének csökkentése érdekében.

A vita rámutat arra, hogy Ukrajna energiaellátási válsága már nemcsak műszaki, hanem politikai fronton is éleződik, miközben a tél közepén a lakosság egyre kevésbé érezheti biztosítottnak a fűtést és az áramot.