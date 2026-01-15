Kitört a botrány az áramszünet kellős közepén, összeugrott Zelenszkij és Klicsko: Kijev főpolgármestere nem hagyja magát — "Engem nem a népszerűségi mutatók érdekelnek, elnök úr"

Kijev polgármestere, Vitalij Klitschko nyilvánosan reagált Volodimir Zelenszkij elnök vádjaira. Szerinte ő is és az összes városi szolgálat mindent megtesznek annak érdekében, hogy az energiarendszerben kialakult vészhelyzet idején biztosítsák a város életfunkcióinak fenntartását — közölte az Ukrajinszka Pravda.

Kijev lakóházait a drón- és rakétatámadások fegyegetik, de Zelenszkij elnök még egyszer sem ment ki szemlére. / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az áldozatos munka nem térül meg

Zelenszkij vádjaira a polgármester úgy fogalmazott:

Milyen ”intenzitást" nem lát az elnök a kijevi munkában a rendkívüli helyzetben, különösen az elmúlt napokban?

Amikor a pusztító támadás után a hatezer házból néhány nap alatt körülbelül 400 marad fűtés nélkül? Amikor a közművek dolgozói éjjel-nappal, a februári hidegben javítják az ellenség által megrongált kritikus infrastruktúrát, hogy az embereknek visszajuttassák a fűtést és a vizet? Amikor az energetikusok szintén 24 órában dolgoznak, hogy legalább néhány órára visszajuttassák a világítást a kijevi otthonokba?"

A polgármester azt is elárulta, hogy autonóm áramforrásokra kötötték a szociális intézményeket – kórházakat, szülészeteket, idősotthonokat, pszichoneurológiai gondozókat –, a szociális munkások pedig meleg ételt visznek az egyedül élő, fekvőbeteg kijevieknek.

Ezen kívül a melegedőpontokon a dolgozók éjjel-nappal ügyelnek, hogy fogadják a lakosokat és a kritikus infrastruktúra működését generátorokról biztosítják.

Az ilyen kijelentések mindenekelőtt emberek, szakemberek ezreinek önfeláldozó munkáját kérdőjelezik meg. Bár nincs fegyver a kezükben, fáradhatatlan erőfeszítéseikkel ők is a hazájukért küzdenek.

— fogalmazott Klicsko.

Zelenszkij vagy Klicsko nem mond igazat a fűtés ügyében Ukrajnában?

Klicsko korábban azt tanácsolta azoknak, akiknek van rá lehetőségük, hogy költözzenek vidékre, "hogy ne fagyjanak meg áram és fűtés nélkül. Azok, akiknek van lehetőségük, hagyják el Kijevet. Ez a tanács ugyancsak kritikát váltott ki az ukrán vezetés részéről.

Én legalább őszintén beszélek, és figyelmeztetem az embereket a rendkívül nehéz helyzetre. És cseppet sem érdekelnek a népszerűségi mutatók vagy a ködös, valamikori választások.

– támadt vissza Klicsko.