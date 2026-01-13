Most volt elég: a NATO reagál az Oresnyik rakéták bevetésére Ukrajna ellen – ez vár az oroszokra
Mark Rutte NATO-főtitkár az Európai Parlamentben tartott beszédében hangsúlyozta, hogy az orosz erők által alkalmazott intenzív rakéta- és dróntámadások – köztük az Oresnyik típusú ballisztikus rakéta bevetése – miatt haladéktalanul növelni kell Ukrajna légvédelmi képességeit.
A Renew Europe frakció brüsszeli fórumán, 2026. január 13-án elhangzott hozzászólásában Rutte kiemelte: az elmúlt napokban ismét jelentős számú drón és rakéta csapott le Ukrajna területére, elsősorban polgári célpontokat és lakott területeket érintve. A főtitkár szerint ezek a támadások elsősorban nem katonai jellegűek, hanem a civil lakosság megfélemlítését és az infrastruktúra megbénítását célozzák.
„Az elmúlt éjszaka során is százával érkeztek drónok és több tucat rakéta. Ez a polgári infrastruktúrát és a békés lakosságot sújtja. Ez nem a frontvonal harcainak része, hanem szándékos pánikkeltés és pusztítás” – fogalmazott Rutte. A NATO-főtitkár külön kitért az Oresnyik rakéta alkalmazására, amelyet az orosz erők az utóbbi időszakban vetettek be és különösen súlyos károkat okozott több ukrán régióban.
Rutte sürgetően kérte a NATO-tagállamokat és az Európai Parlament képviselőit, hogy mielőbb vizsgálják felül nemzeti készleteiket, és adjanak át Ukrajnának további légvédelmi rakétákat – elsősorban a Patriot, NASAMS és SAMP/T rendszerekhez kompatibilis elfogórakétákat.
„Arra kérem a képviselőket, hogy lépjenek kapcsolatba saját kormányaikkal, és segítsenek megtalálni a raktárakban lévő, azonnal átadható rakétákat. Ukrajnának most van szüksége ezekre az eszközökre” – mondta a főtitkár. A nyilatkozat elhangzása óta sem a NATO, sem az érintett tagállamok nem közöltek konkrét számokat vagy azonnali szállítási ígéreteket az újabb rakétacsomagokról.
A szövetség továbbra is Ukrajna legnagyobb katonai támogatója marad, ugyanakkor a légvédelmi eszközök átadása az elmúlt hónapokban gyakran ütközött a nyugati készletek korlátozottságába és a saját országok védelmi igényeibe.
Egyetlen fegyver létezik, ami képes elpusztítani az Oresnyiket
Alekszandr Mihajlov, az Amerikai Egyesült Államok Katonai és Politikai Elemző Irodájának vezetője szerint Washington nem rendelkezik olyan rendszerrel, amely képes lenne megbízhatóan elfogni az orosz Oresnyik rakétakomplexum csapásmérő robbanófejeit. A szakértő szerint jelenleg csak egy ilyen föld-levegő rakétarendszer létezik a világon.