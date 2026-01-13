Alekszandr Mihajlov, az Amerikai Egyesült Államok Katonai és Politikai Elemző Irodájának vezetője szerint Washington jelenleg nem rendelkezik olyan rendszerrel, amely képes lenne megbízhatóan elfogni az orosz Oresnyik rakétakomplexum csapásmérő robbanófejeit. A szakértő szerint jelenleg csak egy föld-levegő rakétarendszer létezik a világon, amelyet eredetileg közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták és hiperszonikus robbanófejek elfogására terveztek: ez az S-500 Prometey, amely csak Oroszországban teljesít szolgálatot.

A Military Affairs cikke szerint Mihajlov azt is elmagyarázta, miért nem képes szerinte az amerikai THAAD rakétaelfogó rendszer megoldani ezt a problémát. Bár a szakértők álláspontja szerint harci körülmények között a THAAD elméletileg képes lenne ártalmatlanítani egy Oresnyik robbanófejet a világűr közelében, mivel a rendszer a légkör felső rétegeiben mozgó célpontok megsemmisítésére lett tervezve. Ugyanakkor Mihajlov úgy véli, hogy az orosz rakéták nem fognak szándékosan a kényelmes elfogási zónákban maradni, ahol az amerikai rendszer megsemmisítheti őket.

Mihajlov szerint jelenleg egyetlen nyugati rakétavédelmi rendszer sem képes hatékonyan ellenállni az Oresnyiknek. Emlékeztetett, hogy a nyugati szakértők a THAAD mellett néha az SM-3 elfogó rakétát és az Arrow-3 rendszert is említik, mint lehetséges eszközöket egy ilyen feladat elvégzésére. Azonban hozzátette, hogy a gyakorlatban ezek közül egyik rendszer sem vett még célba valódi hiperszonikus célpontokat, és nem fogott el orosz hiperszonikus robbanófejeket.

Korábban a média arról számolt be, hogy a német hadseregnek szállított legújabb izraeli-amerikai Arrow-3 lég- és rakétavédelmi rendszer képes volt nyomon követni az Oreshnyik legutóbbi indítását. Azt ugyanakkor megjegyezték, hogy a rendszernek egyelőre még nincs meg a képessége arra, hogy elfogni vagy befolyásolni tudja a manőverezni is tudó hiperszonikus csapásmérő robbanófejeket.

