Elszakadt a cérna: itt a magyar kormány válasza Ukrajnának – szemtől szemben üzeni meg Szijjártó Péter, mit nem tehet többé Zelenszkij
„A mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba” – írta Orbán Viktor a közösségi médiában.
A bejegyzésben hangsúlyozta: nem tűrhető el, hogy bármely külső szereplő veszélyeztesse Magyarország szuverenitását vagy a hazai választások tisztaságát és zavartalanságát. A lépés hátterében az elmúlt héten elhangzott ukrán politikai nyilatkozatok állnak, amelyek – a magyar kormány értelmezése szerint – durva, sértő és közvetlen fenyegetést tartalmaztak.
Szijjártó ezzel kapcsolatban korábban úgy fogalmazott: „Ukrajna megkezdte a nyílt, szégyentelen beavatkozását a magyar választásba, mivel annak kimenetele sorsdöntő számukra, ugyanis ha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor az ország nem lesz tagja az Európai Uniónak és nem tudják belehúzni Magyarországot a háborúba”.
Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és külügyminisztere, Andrij Szibiha a nemzetközi politikában még ma is szokatlan durvaságú beavatkozásukkal gyakorlatilag bejelentették az indulásukat a magyarországi parlamenti választáson.
