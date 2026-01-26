Deviza
Ukrajna
Orbán Viktor
Magyarország
Szijjártó Péter
nagykövet

Elszakadt a cérna: itt a magyar kormány válasza Ukrajnának – szemtől szemben üzeni meg Szijjártó Péter, mit nem tehet többé Zelenszkij

A lépés hátterében az elmúlt héten elhangzott ukrán politikai nyilatkozatok állnak. Ezek a magyar kormány értelmezése szerint durva, sértő és közvetlen fenyegetést tartalmaztak, ezért Orbán Viktor most lépett.
VG
2026.01.26, 19:30
Frissítve: 2026.01.26, 19:40

„A mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba” – írta Orbán Viktor a közösségi médiában.

Orbán Viktor, ukrán külügyminiszter, Szijjártó Péter
Orbán Viktor utasításba adta: itt a magyar kormány válasza Ukrajnának / Fotó: AFP

A bejegyzésben hangsúlyozta: nem tűrhető el, hogy bármely külső szereplő veszélyeztesse Magyarország szuverenitását vagy a hazai választások tisztaságát és zavartalanságát. A lépés hátterében az elmúlt héten elhangzott ukrán politikai nyilatkozatok állnak, amelyek – a magyar kormány értelmezése szerint – durva, sértő és közvetlen fenyegetést tartalmaztak.

Szijjártó ezzel kapcsolatban korábban úgy fogalmazott: „Ukrajna megkezdte a nyílt, szégyentelen beavatkozását a magyar választásba, mivel annak kimenetele sorsdöntő számukra, ugyanis ha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor az ország nem lesz tagja az Európai Uniónak és nem tudják belehúzni Magyarországot a háborúba”.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és külügyminisztere, Andrij Szibiha a nemzetközi politikában még ma is szokatlan durvaságú beavatkozásukkal gyakorlatilag bejelentették az indulásukat a magyarországi parlamenti választáson.

