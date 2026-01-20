Deviza
közlekedés
Románia
autópálya

Robbantásra készülnek, hegyeket fúr át nem autópályáiról híres szomszédunk

Románia legnehezebb autópálya-projektjében, a Szeben (Sibiu)–Pitesti vonal hegyvidéki részén 2026-ban is intenzíven dolgoznak: a 122 kilométerből már 44 kilométer üzemel, a maradék 80 kilométeren pedig kilenc alagút és száznál is több viadukt épül.
VG
2026.01.20, 13:40
Frissítve: 2026.01.20, 13:58

Romániában az elmúlt években felgyorsult az autópálya-építési program, különösen a hegyvidéki szakaszok esetében, ahol a Szeben  (Sibiu)–Pitesti autópálya a legnagyobb kihívás.

Románia történelmi autópályája: néhány éven belül átszelheti a Kárpátokat az A1-es
Fotó: Connect Images via AFP

Az Adevarul szerint a projekt hegyvidéki szakaszain 2026-ban is folytatódnak a munkálatok, miközben egyes részeken látható előrelépés tapasztalható. A teljes 122 kilométeres nyomvonalból jelenleg mintegy 44 kilométer üzemel: 14 kilométer Szeben és Bojca (Boita) között, valamint 30 kilométer Argyasudvarhely (Curtea de Arges) és Pitesti között.

A legnehezebb, hegyvidéki rész – Bojca és Argyasudvarhely között – körülbelül 80 kilométeres, és kilenc alagutat (összesen 8,5 kilométer), valamint mintegy 100 hidat, viaduktot és felüljárót foglal magában. A szakaszok tervezett befejezése 2027–2029 között várható, bár egyes részeken korábban is lehetséges átadás.

Bojca–Kornét (Boita–Cornetu) szakasz: fokozatos bővülés az Olt völgyében

A 31 kilométeres szakaszon 2024-ben indult a 650 méteres Bojca viadukt építése. 2025-ben további viaduktokhoz adtak ki engedélyeket, így a török Mapa–Cengiz konzorcium jelenleg hat kilométeren dolgozik (egy alagút és hat viadukt). A 900 méteres Robesti alagútban a galériákban már 240, illetve 200 métert ástak ki.

Cristian Pistol, a CNAIR vezérigazgatója szerint az időjárástól független lejtős munkák biztonságosan haladnak, és hamarosan robbantásra készülnek a Szeben felőli oldalon. A szakasz hét alagutat, egy ökológiai hidat és 48 műtárgyat tartalmaz. A 2022-ben kötött, nettó 4,2 milliárd lejes szerződés 2028-as átadást ír elő, a jelenlegi fizikai előrehaladás körülbelül 7 százalékos. Több részen még hiányoznak az építési engedélyek, ami befolyásolhatja a határidőket.

Kornét–Tigveni szakasz: Románia első TBM-es alagút-fúrása

A 37 kilométeres szakasz a Cozia Nemzeti Park mellett halad, és tartalmazza az 1,7 kilométer hosszú Poiana alagutat. Januárban megérkezett Konstancába a 12,49 méter átmérőjű, 3300 tonnás alagútfúró gép (TBM), amelyet hamarosan a helyszínre szállítanak. Ez lesz az első ilyen technológiával épített autópálya-alagút az országban.

A WeBuild–Tancrad konzorcium nettó 5,32 milliárd lejes szerződése 2028–2029-es átadást céloz, a haladás jelenleg 11 százalék körül mozog. Körülbelül 25 kilométerre van építési engedély, a fennmaradó részeken környezetvédelmi és kisajátítási eljárások zajlanak.

Tigveni–Argyasudvarhely: a legelőrébb járó rész, esetleges 2026-os átadás

A mintegy 10 kilométeres argesi szakasz haladása a legfejlettebb, 83 százalékos. Az 1,35 kilométeres Argyasudvarhely alagútban decemberre befejeződött az útpálya betonozása. A 12 műtárgyat tartalmazó szakasz nettó értéke 1,54 milliárd lej, és a 2021–2027-es közlekedési program finanszírozza. Pistol szerint a 2027-es szerződéses határidő helyett valószínű, hogy már 2026-ban forgalomba helyezhetik ezt a szakaszt, ha a jelenlegi tempó tartható marad.

Az autópálya teljes kiépülése összeköti Erdélyt és Munténiát, és – a Holdea–Marginea közötti hiányzó mintegy 10 kilométeres szakasszal együtt – teljessé teszi a Nadlac és Bukarest közötti autópálya-összeköttetést. A hegyvidéki munkák nehézségei és az engedélyezési eljárások miatt a határidők tarthatósága továbbra is kérdőjel.

