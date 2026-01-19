Fontos információ derült ki az autópálya-matricákról: sokat bukhat rajta, aki nem figyel

Az autósok jelentős hányada továbbra sincs tisztában azzal, hogy az újonnan bevezetett M1 matrica mind a négy érintett vármegye fizetős útjaira érvényes. Az Autopálya Matrica szakportál statisztikái alapján rengetegen vesznek külön-külön vármegyei autópálya-matricákat, miközben kettő lényegében ugyanannyiba kerül, mint az M1-matrica, három vásárlása esetén több mint 6 ezer forintos a ráfizetés, négynél pedig már 14 ezer forint a veszteség. Nem ez az egyetlen újdonság, amit nem ismernek, mivel sok autós arról sem tud, hogy a 61 700 forintba kerülő, éves országos matrica már részletfizetéssel is elérhető.

Az M1 felújítása miatt bevezetett új autópálya-matrica megvásárlásával sokat spórolhatnak / Fotó: Szakony Attila

Ugyan 2026-ban a bevezették rendkívül kedvezményes, az M1 teljes szakaszára fél áron megvehető matricát, az autósok jelentős hányada nem ismeri, vagy nem érti az új típust – derül ki az Autopálya Matrica statisztikáiból. A portál többször is felhívta a figyelmet arra, hogy idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni. Mivel a tapasztalatok szerint a legtöbben ebben az esetben is az utolsó pillanatra halasztják a vásárlást, jelenleg több százezer autóst érint ez a helyzet.

Az M1-es tavaly ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül fél áron használhatják az autósok a sztrádát. Azonban az eddigi adatokból az látszik, hogy az „M1 regionális” elnevezés sokak számára nem egyértelmű: a vásárlók mintegy 10 százaléka az érintett négy vármegye közül legalább kettőre vásárolt matricát, de országos szinten több százan vannak olyanok is, akik külön-külön mindegyik vármegyére megvették. Ők 14 ezer forinttal jártak rosszabbul, akik pedig három vármegyére vásároltak, több mint 6 ezer forintot buktak. Két vármegyei matrica választása esetén nincs veszteség, de plusz 310 forintért már négy vármegye fizetős útjait használhatná az autós.

Az azonban jól látszik, hogy a december eleji elővásárlás kezdete óta egyre többen vásárolják az M1 regionális matricát, vagyis még a tévesztésekkel együtt is egyre sikeresebb az új típus; az összes eladáson belül a decemberi 9 százalékról januárra már 14 százalékra nőtt az eladások aránya. A 2025-ös éves matricák január végéig érvényesek, vagyis ez az arány még tovább emelkedik.