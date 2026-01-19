Fontos információ derült ki az autópálya-matricákról: sokat bukhat rajta, aki nem figyel
Az autósok jelentős hányada továbbra sincs tisztában azzal, hogy az újonnan bevezetett M1 matrica mind a négy érintett vármegye fizetős útjaira érvényes. Az Autopálya Matrica szakportál statisztikái alapján rengetegen vesznek külön-külön vármegyei autópálya-matricákat, miközben kettő lényegében ugyanannyiba kerül, mint az M1-matrica, három vásárlása esetén több mint 6 ezer forintos a ráfizetés, négynél pedig már 14 ezer forint a veszteség. Nem ez az egyetlen újdonság, amit nem ismernek, mivel sok autós arról sem tud, hogy a 61 700 forintba kerülő, éves országos matrica már részletfizetéssel is elérhető.
Ugyan 2026-ban a bevezették rendkívül kedvezményes, az M1 teljes szakaszára fél áron megvehető matricát, az autósok jelentős hányada nem ismeri, vagy nem érti az új típust – derül ki az Autopálya Matrica statisztikáiból. A portál többször is felhívta a figyelmet arra, hogy idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni. Mivel a tapasztalatok szerint a legtöbben ebben az esetben is az utolsó pillanatra halasztják a vásárlást, jelenleg több százezer autóst érint ez a helyzet.
Az M1-es tavaly ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül fél áron használhatják az autósok a sztrádát. Azonban az eddigi adatokból az látszik, hogy az „M1 regionális” elnevezés sokak számára nem egyértelmű: a vásárlók mintegy 10 százaléka az érintett négy vármegye közül legalább kettőre vásárolt matricát, de országos szinten több százan vannak olyanok is, akik külön-külön mindegyik vármegyére megvették. Ők 14 ezer forinttal jártak rosszabbul, akik pedig három vármegyére vásároltak, több mint 6 ezer forintot buktak. Két vármegyei matrica választása esetén nincs veszteség, de plusz 310 forintért már négy vármegye fizetős útjait használhatná az autós.
Az azonban jól látszik, hogy a december eleji elővásárlás kezdete óta egyre többen vásárolják az M1 regionális matricát, vagyis még a tévesztésekkel együtt is egyre sikeresebb az új típus; az összes eladáson belül a decemberi 9 százalékról januárra már 14 százalékra nőtt az eladások aránya. A 2025-ös éves matricák január végéig érvényesek, vagyis ez az arány még tovább emelkedik.
Egyre népszerűbb az autópálya-matrica, de nem mindenkihez jutott el az információ
A probléma oka, hogy sokan még az eredeti bejelentés alapján azt hiszik: lakóhelyhez vagy más feltételhez kötött az M1 regionális matrica, pedig a négy vármegye valamennyi fizetős útján használható. Azaz az M0, az M1, az M15, az M19, az M85, az M2, az M51 és az M31 teljes hosszában, továbbá részlegesen az alábbi felsorolás szerint:
- M3: Budapest, Szentmihályi út csomóponttól Hatvan csomópontig
- M4: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér csomóponttól Jászberény-Szolnok-észak csomópontig
- M44: Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól Szentkirály csomópontig
- M5: Budapest, Szentlőrinci út csomóponttól Lajosmizse csomópontig
- M6: Budapest, Barackos út csomóponttól Paks-észak csomópontig
- M7: Budapest városhatár csomóponttól Balatonvilágos csomópontig
- M86: Csorna-észak csomóponttól Répcelak csomópontig
Az Autopálya Matricához sok kérdés érkezik arról, hogy az M0-sra érvényes-e az M1 regionális matrica, egy-egy konkrét útszakasz esetében lehet-e ezt a típust venni, illetve hogy melyik csomópontig érvényes. A portál szakemberei azt javasolják a bizonytalanoknak, hogy használják a matricakalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban, de térkép is segít a tájékozódásban.
A lap adatai alapján jóval többen vásárolnának éves országos matricát (61 700 forint), ha azt nem egy összegben kellene kifizetni, ez visszatérő igény az autósok részéről. 2026-tól végre elérhetővé vált a részletfizetési lehetőség, de sokan erről sem tudnak.
Új útszakaszok váltak fizetőssé 2026-ban
2026 más újdonságokat is hozott: három újabb útszakasz lett fizetős, Pest-, Baranya- és Bács-Kiskun vármegyében; az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024 februárjában lezárt szakaszát tavaly december 30-án adták át a forgalomnak, kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.
Az idei esztendőben is van lehetőség arra, hogy bizonyos járműtípusok és helyzetek esetében mentesítést vagy kedvezményt vegyünk igénybe. Részleges díjmentességre jogosultak lehetnek a mozgáskorlátozottak és a nagycsaládosok: D2-es díjkategóriájú autópálya-matrica helyett D1-es díjkategóriába tartozó matricát vásárolhatnak, ha ezt előzőleg kérvényezték.