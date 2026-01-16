Szijjártó Péter azonnal berendelte az összes uniós ország nagykövetét: a szemükbe mondta, hogy eszükbe se jusson április 12. – „Nem okoskodhatnak bele”
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön találkozott az Európai Unió tagállamainak magyarországi nagyköveteivel, és hangsúlyozta, hogy a magyar kormány nem tűr el semmilyen külső beavatkozást az április 12-re kitűzött országgyűlési választásokba – derült ki a miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből.
A tárcavezető szerint Brüsszelben jelentős előkészületek zajlanak a magyar választások kapcsán, mivel az uniós vezetők egy olyan kormányt szeretnének látni hatalmon Budapesten, amely támogatja az általuk preferált álláspontokat a háború, a migráció és a genderügyek kérdésében.
Hozzátette: éppen ezért tartotta szükségesnek, hogy időben világossá tegye: a Budapesten szolgáló nagyköveteknek semmi közük nincs a magyar belpolitikai folyamatokhoz, így különösen a választásokhoz.
„Nem fogunk elfogadni semmifajta bírálatot vagy kommentárt az áprilisi voksolás kapcsán” – fogalmazott Szijjártó Péter, aki szerint szemmel láthatóan Brüsszel mindent megtesz azért, hogy Magyarországon egy nekik kedvező „bábkormány” jöjjön létre, ezért komolyabb beavatkozásokra kell számítani a következő időszakban.
A miniszter kiemelte: Magyarország továbbra is következetesen nemet mond Brüsszel azon törekvéseire, amelyek szerinte a háborúba való belerángatást, a migráció támogatását és a genderideológia terjesztését jelentik. Egyúttal elvárta, hogy az Európai Unió és tagállamai tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását, és egyetlen budapesti nagykövet se tegyen megjegyzést vagy avatkozzon bele a magyarországi választási folyamatba.
A találkozó apropóját az adta, hogy a kormányzati kommunikáció szerint az elmúlt időszakban több jel utalt arra, miszerint külső erők befolyásolni kívánják a magyar választók döntését. Szijjártó Péter korábban kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva állította, hogy Brüsszel már régóta rendszeresen beavatkozik a magyarországi választásokba, és most a tét különösen nagy.
