Deviza
EUR/HUF392,16 +1,22% USD/HUF340,72 +1,53% GBP/HUF454,55 +1,23% CHF/HUF433,28 +0,91% PLN/HUF91,74 +0,57% RON/HUF76,99 +1,15% CZK/HUF16,03 +0,93% EUR/HUF392,16 +1,22% USD/HUF340,72 +1,53% GBP/HUF454,55 +1,23% CHF/HUF433,28 +0,91% PLN/HUF91,74 +0,57% RON/HUF76,99 +1,15% CZK/HUF16,03 +0,93%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15% BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olaj
Szlovénia
benzin

Szlovénia nem bírja tovább: annyira olcsó az üzemanyag, hogy lerabolták a benzinkútjait az osztrákok és az olaszok – most feltöri a stratégiai készleteit, hogy tovább tankolhassanak

A szlovén kormány a stratégiai olajtartalékok egy részének felszabadításával lép közbe, hogy enyhítse a határ menti töltőállomásokon kialakult üzemanyag-ellátási nehézségeket, és stabilizálja a kínálatot. Az intézkedés hátterében a szomszédos országokból érkező, olcsóbb szlovén árak miatti megnövekedett kereslet áll.
VG/MTI
2026.03.12, 19:09
Frissítve: 2026.03.12, 19:53

A szlovén állam fokozatosan felszabadítja stratégiai olajtartalékainak egy részét a megnövekedett üzemanyag-kereslet miatt – jelentette be Bojan Kumer energiaügyi miniszter csütörtökön Ljubljanában.

Szlovénia felszabadítja stratégiai olajtartalékainak egy részét
Fotó: AFP

A tárcavezető közölte: az intézkedés célja az üzemanyag-ellátás stabilizálása azoknál a töltőállomásoknál, ahol az utóbbi napokban logisztikai fennakadások alakultak ki. A problémák elsősorban a határ menti kutaknál jelentkeztek, ahol az alacsonyabb szlovén üzemanyagárak miatt a szomszédos országokból érkező autósok is jelentős számban tankolnak.

Kumer hangsúlyozta: az ország üzemanyag-ellátása összességében biztosított, a stratégiai készletek és a forgalmazók termináljai elegendő tartalékkal rendelkeznek. A gazdasági minisztérium adatai szerint Szlovénia mintegy 700 millió liter kőolajterméket tart raktáron, ami a tavalyi fogyasztás alapján 103 napra elegendő.

A kormány március 9-én már csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. Ennek nyomán Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak. A szlovén autós szövetség (AMZS) adatai szerint a 95-ös benzin literenkénti ára Szlovéniában 1,466 euró (mintegy 554 forint), a dízelé 1,528 euró (mintegy 578 forint).

A Nemzetközi Energiaügynökség is olajtartalékot szabadít fel

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra – jelentette be szerdán a párizsi székhelyű szervezet. A szervezet 32 tagállama összesen 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalékot szabadít fel.

Eddig a legnagyobb mennyiséget, 182,7 millió hordót 2022-ben szabadította fel a szervezet, válaszul az ukrajnai háború kitörésére. Az IEA tagállamai jelenleg több mint 1,2 milliárd hordónyi stratégiai olajtartalékkal rendelkeznek, további 600 millió hordó – kormányzati kötelezettség alapján felhalmozott – ipari készlettel.

Katherina Reiche német gazdasági miniszter a készletek szabaddá tételét látható jelzésnek nevezte a piac számára, hogy ezzel visszaszorítsák a magas kockázati felárakat és a spekulációs nyereségeket. „Ha sikerül a piac hiány miatti aggodalmait eloszlatni, az árak stabilizálódnak, és mi határozottan egy mérséklő hatásra számítunk” – tette hozzá.

A készletek feloldását az egyes országokhoz igazodó időtartamok szerint fogják elvégezni – ismertette az IEA. Az egyes országok emellett további vészintézkedéseket is hoznak.

Nem bírják tovább az osztrákok: tömegével mennek el Ausztriából, hogy máshol tankoljanak
Látványosan felerősödött a határ menti tankturizmus, miután az osztrák üzemanyagár jóval magasabb lett a környező országokénál. A jelentős árkülönbség miatt egyre több osztrák autós Szlovéniába vagy Horvátországba jár át tankolni, ahol hatósági árplafonok és adócsökkentések tartják alacsonyan az árakat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu