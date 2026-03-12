Szlovénia nem bírja tovább: annyira olcsó az üzemanyag, hogy lerabolták a benzinkútjait az osztrákok és az olaszok – most feltöri a stratégiai készleteit, hogy tovább tankolhassanak

A szlovén állam fokozatosan felszabadítja stratégiai olajtartalékainak egy részét a megnövekedett üzemanyag-kereslet miatt – jelentette be Bojan Kumer energiaügyi miniszter csütörtökön Ljubljanában.

Fotó: AFP

A tárcavezető közölte: az intézkedés célja az üzemanyag-ellátás stabilizálása azoknál a töltőállomásoknál, ahol az utóbbi napokban logisztikai fennakadások alakultak ki. A problémák elsősorban a határ menti kutaknál jelentkeztek, ahol az alacsonyabb szlovén üzemanyagárak miatt a szomszédos országokból érkező autósok is jelentős számban tankolnak.

Kumer hangsúlyozta: az ország üzemanyag-ellátása összességében biztosított, a stratégiai készletek és a forgalmazók termináljai elegendő tartalékkal rendelkeznek. A gazdasági minisztérium adatai szerint Szlovénia mintegy 700 millió liter kőolajterméket tart raktáron, ami a tavalyi fogyasztás alapján 103 napra elegendő.

A kormány március 9-én már csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. Ennek nyomán Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak. A szlovén autós szövetség (AMZS) adatai szerint a 95-ös benzin literenkénti ára Szlovéniában 1,466 euró (mintegy 554 forint), a dízelé 1,528 euró (mintegy 578 forint).

A Nemzetközi Energiaügynökség is olajtartalékot szabadít fel

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra – jelentette be szerdán a párizsi székhelyű szervezet. A szervezet 32 tagállama összesen 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalékot szabadít fel.

Eddig a legnagyobb mennyiséget, 182,7 millió hordót 2022-ben szabadította fel a szervezet, válaszul az ukrajnai háború kitörésére. Az IEA tagállamai jelenleg több mint 1,2 milliárd hordónyi stratégiai olajtartalékkal rendelkeznek, további 600 millió hordó – kormányzati kötelezettség alapján felhalmozott – ipari készlettel.

Katherina Reiche német gazdasági miniszter a készletek szabaddá tételét látható jelzésnek nevezte a piac számára, hogy ezzel visszaszorítsák a magas kockázati felárakat és a spekulációs nyereségeket. „Ha sikerül a piac hiány miatti aggodalmait eloszlatni, az árak stabilizálódnak, és mi határozottan egy mérséklő hatásra számítunk” – tette hozzá.