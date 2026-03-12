Deviza
Ha ezt meglépik az amerikaiak, akkor fognak végképp elszállni az olajárak

Az iráni partok közelében található aprócska Kharg-sziget elfoglalásával az amerikai hadsereg eldönthetné a háború végkimenetelét, ám egy ilyen lépés az egész világgazdaságra rendkívül negatív hatást gyakorolna, ezért egyelőre óvakodnak tőle.
Világgazdaság
2026.03.12, 19:13

A Kharg-sziget – amely az iráni olajkivitel fő logisztikai központja és az ország olajexportjának 90 százalékáért felelős – vitathatatlanul Irán legérzékenyebb gazdasági célpontja. Ám ez a hihetetlenül fontos exportterminál mindeddig érintetlen maradt az amerikai-izraeli támadások során – írta meg az Origo.

Kharg Island Oil Terminal in Iran, Kharg-sziget
A Kharg-szigeten keresztül bonyolódik le Irán olajexportjának 90 százaléka / Fotó: Anadolu via AFP

Elszállnának az olajárak, ha megtámadnák a Kharg-szigetet

Szakértők szerint a sziget amerikai bombázása vagy elfoglalása valószínűleg tartósan megemelné a már egyébként is magas olajárakat, mivel ez a lépés Irán napi nyersolajexportjának szinte teljes kiiktatását jelentené. „Lehetséges, hogy a hétfőn látott 120 dolláros hordónkénti ár 150 dollárra emelkedne, ha Khargot megtámadnák – idézi a Guardian Neil Quilliam, a Chatham House elemzőjének véleményét. „Az ottani olaj-infrastruktúra létfontosságú a globális energiapiacok számára.”

Talán nem véletlen, hogy noha az Egyesült Államok már mintegy ötezer célpont ellen intézett támadást Iránban és térségében, eddig tartózkodott az ország olaj-infrastruktúrájának bombázásától. 

Izrael légiereje szombaton két olajfinomítót és két raktárt támadott, amivel kiváltották az amerikaiak rosszallását, azóta azonban nem történt támadás.

Kharg egy nyolc kilométer hosszú korallsziget a Perzsa-öbölben, 43 kilométerre a szárazföldtől, ide érkeznek az Irán középső és nyugati részén található olajmezők csővezetékei. Mérete mindössze Manhattan harmada. 

Annak idején még az amerikai olajipari konglomerátum, az Amoco építette ki az ottani olaj-infrastruktúrát, majd Irán elfoglalta az 1979-es forradalom idején. Különösen kedvező a fekvése, mert míg az ország partvonalának nagy része iszapos és túl sekély az olajipar által használt, nagy méretű olajszállító tartályhajók számára, Kharg kellően közel van a mély vizekhez, azaz könnyebben meg tudják közelíteni a tankerek.

Általában napi 1,3 és 1,6 millió hordó olaj halad át Khargon, bár Irán február közepén napi 3 millióra növelte a mennyiséget, már számítva egy amerikaiak által vezetett támadásra. Emellett 18 millió hordónyi olajat tárolnak a szigeten tartalékként.

A Fehér Házban fontolgatták a sziget elleni támadást – erről itt olvashat bővebben.

 

