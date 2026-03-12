Önkorlátozást vezet be a Mol leánya, a V4 országaihoz igazítaná üzemanyagárait Szlovákia – kiderült, mit leshet el a magyaroktól Fico

A pozsonyi Slovnaft (Mol-leány) a következő öt napban önkorlátozást fog alkalmazni az üzemanyagárakra vonatkozóan, majd a cég képviselői ismét találkoznak a kormánnyal, értékelik a helyzetet az iráni katonai konfliktussal és a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban, és megegyeznek a további lépésekről – közölte Robert Fico szlovák miniszterelnök a szerdai (mai) kormányülés után, amelyen részt vett Peter Pellegrini államfő és a Slovnaft első embere is.

A Slovnaft már 11 tankernyi nyersolajat rendelt, ezek folyamatosan érkeznek a horvát Omisalj kikötőjébe / Fotó: AFP

A szlovák kormány mindent megtesz, hogy a lehető legnagyobb mértékben fékezze az üzemanyagárak növekedését, illetve azért, hogy Szlovákiában kevésbé legyen olyan erőteljes az áremelkedés, mint a szomszédos országokban – jelentette be az ülés után Peter Pellegrini köztársasági elnök.

Fico szerint a kormány célja, hogy a szlovákiai üzemanyagok olcsóbbak legyenek, mint Ausztriában, és összehasonlíthatók legyenek a többi visegrádi ország áraival.

Fico emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság elnöke március 10-én megerősítette neki, hogy Szlovákia jogosult az orosz olajra. Robert Fico ismét az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt okolta a szállítások leállásáért. Hangsúlyozta, az Irán elleni háború óta Szlovákiában a benzin és a gázolaj literje átlagosan 5 centtel drágult, ami kisebb mértékű, mint a környező országokban, napjainkban 1,52 euró környékén mozog a benzin és a gázolaj literenkénti ára.

A kormányfő hozzátette, nem akarja a magyar utat választani, azaz nem lesz ársapka az üzemanyagon, felmerült az áfa kulcsának vagy a jövedéki adó nagyságának csökkentése – amihez egyébként szintén hozzányúlt a magyar kormány a védett árak mellett –, ám még nem született döntés.

Gabriel Szabó, a Slovnaft első embere kijelentette, az olajfinomító már 11 tankernyi nyersolajat rendelt, ezek folyamatosan érkeznek a horvát Omisalj kikötőjébe. A Slovnaft és a Mol egy új, 127 kilométer hosszú, határokon átnyúló, szénhidrogéntermékek és üzemanyagok szállítására szolgáló vezeték építését tervezi, a dél-szlovákiai Ipolyság (Sahy) és Százhalombatta között – derül ki a gazdasági minisztérium kormány elé került jelentéséből.