EUR/HUF392,16 +1,22% USD/HUF340,72 +1,53% GBP/HUF454,55 +1,23% CHF/HUF433,28 +0,91% PLN/HUF91,74 +0,57% RON/HUF76,99 +1,15% CZK/HUF16,03 +0,93%
BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15%
Önkorlátozást vezet be a Mol leánya, a V4 országaihoz igazítaná üzemanyagárait Szlovákia – kiderült, mit leshet el a magyaroktól Fico

A szlovák kormány mindent megtesz, hogy a lehető legnagyobb mértékben fékezze az üzemanyagárak növekedését, illetve azért, hogy Szlovákiában kevésbé legyen olyan erőteljes az áremelkedés, mint a szomszédos országokban.
Sidó Zoltán
2026.03.12, 19:42
Frissítve: 2026.03.12, 19:56

A pozsonyi Slovnaft (Mol-leány) a következő öt napban önkorlátozást fog alkalmazni az üzemanyagárakra vonatkozóan, majd a cég képviselői ismét találkoznak a kormánnyal, értékelik a helyzetet az iráni katonai konfliktussal és a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban, és megegyeznek a további lépésekről – közölte Robert Fico szlovák miniszterelnök a szerdai (mai) kormányülés után, amelyen részt vett Peter Pellegrini államfő és a Slovnaft első embere is.

slovnaft
 A Slovnaft már 11 tankernyi nyersolajat rendelt, ezek folyamatosan érkeznek a horvát Omisalj kikötőjébe / Fotó: AFP

 A szlovák kormány mindent megtesz, hogy a lehető legnagyobb mértékben fékezze az üzemanyagárak növekedését, illetve azért, hogy Szlovákiában kevésbé legyen olyan erőteljes az áremelkedés, mint a szomszédos országokban – jelentette be az ülés után Peter Pellegrini köztársasági elnök. 

Fico szerint a kormány célja, hogy a szlovákiai üzemanyagok olcsóbbak legyenek, mint Ausztriában, és összehasonlíthatók legyenek a többi visegrádi ország áraival. 

Fico emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság elnöke március 10-én megerősítette neki, hogy Szlovákia jogosult az orosz olajra. Robert Fico ismét az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt okolta a szállítások leállásáért. Hangsúlyozta, az Irán elleni háború óta Szlovákiában a benzin és a gázolaj literje átlagosan 5 centtel drágult, ami kisebb mértékű, mint a környező országokban, napjainkban 1,52 euró környékén mozog a benzin és a gázolaj literenkénti ára. 

A kormányfő hozzátette, nem akarja a magyar utat választani, azaz nem lesz ársapka az üzemanyagon, felmerült az áfa kulcsának vagy a jövedéki adó nagyságának csökkentése – amihez egyébként szintén hozzányúlt a magyar kormány a védett árak mellett –, ám még nem született döntés.

Gabriel Szabó, a Slovnaft első embere kijelentette, az olajfinomító már 11 tankernyi nyersolajat rendelt, ezek folyamatosan érkeznek a horvát Omisalj kikötőjébe. A Slovnaft és a Mol egy új, 127 kilométer hosszú, határokon átnyúló, szénhidrogéntermékek és üzemanyagok szállítására szolgáló vezeték építését tervezi, a dél-szlovákiai Ipolyság (Sahy) és Százhalombatta között – derül ki a gazdasági minisztérium kormány elé került jelentéséből.

