Trump Budapesten: leírták a pontos dátumot, mikor érkezne Magyarországra az amerikai elnök – rejtélyes hivatalos válasz érkezett

A Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) magyarországi kiadása 2026-ban immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre Budapesten. Az esemény időpontja március 21., szombat, amely alig három héttel előzi meg az április 12-re kiírt országgyűlési választásokat.

A CPAC Hungary a jobboldali politikai erők egyik legfontosabb nemzetközi találkozójaként van számon tartva. A rendezvényen rendszerint politikusok, gondolkodók és aktivisták vesznek részt. Az elmúlt években a konferencián számos külföldi vezető – köztük kormányfők, pártelnökök és miniszterek – is megjelent, miközben az eseményt hagyományosan Orbán Viktor magyar miniszterelnök nyitja meg.

„Már nem az a kérdés, hogy ki jön a CPAC Hungaryre, hanem az, hogy ki marad le róla.” – mondta Szánthó Miklós, a rendezvényt szervező Alapjogokért Központ főigazgatója a Blikk megkeresésére Hozzátette, hogy a tavalyi rendezvényen nyolc jelenlegi vagy egykori kormányfő, öt pártelnök és nyolc miniszter vett részt a világ különböző részeiről.

Szánthó szerint Donald Trump amerikai elnök minden korábbi évben exkluzív videóüzenettel köszöntötte a magyarországi konferenciát. A főigazgató szerint Orbán Viktor politikája miatt „a Fehér Ház ma már számol Budapesttel”. A lap információi szerint Donald Trump amerikai elnök személyesen is megjelenhet a március 21-i budapesti rendezvényen.

Ez lenne az első alkalom, hogy Trump élőben vesz részt a CPAC Hungary-n, miután korábban kizárólag videóüzenetek formájában szólt a résztvevőkhöz. A lap kérdésére Szánthó Miklós nem erősítette meg egyértelműen a személyes részvételt.

Trump korábbi videóüzeneteiben többször kifejezte szimpátiáját a magyar kormány politikája iránt, hangsúlyozva a közös álláspontot olyan kérdésekben, mint a határvédelem és a családi értékek védelme. Jelenleg nincs hivatalos megerősítés Trump budapesti látogatásáról az amerikai elnöki hivatal vagy a CPAC nemzetközi szervezete részéről.

Sajtóértesülések szerint a szervezők Trump mellett esetlegesen JD Vance alelnök meghívásán is dolgoznak, ám ezek a tervek egyelőre spekulációnak minősülnek.