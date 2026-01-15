„A béketárgyalások elakadásáért elsősorban Volodimir Zelenszkij a felelős” – hangsúlyozta Donald Trump amerikai elnök a Reutersnek adott friss interjújában. Trump több nemzetközi helyzetről is beszélt, de legélesebben az orosz–ukrán háború kapcsán szólalt fel, pontosabban az ukrán vezetést bírálta. Trump állítása szerint Moszkva nyitott lenne a megállapodásra, a döntő akadályt azonban az Zelenszkij hozzáállása jelenti.

Donald Trump: „Mindennek Zelenszkij az oka, miatta nincs végre béke!” / Fotó: AFP

Trump az interjúban világossá tette, hogy megítélése szerint az ukrajnai háború lezárásának legfőbb akadálya jelenleg Volodimir Zelenszkij. Az amerikai elnök azt mondta, Vlagyimir Putyin „készen áll a megállapodásra”, és amikor arról kérdezték, miért nem sikerült eddig békét kötni, egyetlen szóval válaszolt: Zelenszkij. Trump szerint a konfliktus elhúzódása nem katonai, hanem politikai okokra vezethető vissza.

Az elnök úgy fogalmazott, hogy

az Egyesült Államoknak „rá kell vennie” az ukrán államfőt arra, hogy elfogadja a kompromisszumot, mert nélküle nincs előrelépés.

Trump ezzel ismét azt a narratívát erősítette, miszerint a háború lezárása elérhető lenne, ha Kijev hajlandó lenne engedményekre. Bár korábban mindkét felet bírálta, ezúttal egyértelműen Zelenszkijt nevezte meg a patthelyzet fő felelősének.

Trump kijelentése különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy elnökválasztási kampánya során többször is azt ígérte, akár egy nap alatt véget vetne az ukrajnai háborúnak. A mostani megszólalás arra utal, hogy

a Fehér Ház szerint a béke útjában nem Moszkva, hanem Kijev politikai döntései állnak.

Ez éles eltérést jelent az eddig megszokott nyugati kommunikációtól, amely elsősorban Oroszországot teszi felelőssé a konfliktus elhúzódásáért.

Az interjú további részében Trump röviden érintette más nemzetközi kérdések mellett az iráni helyzetet is, de ezeknél jóval nagyobb hangsúlyt kapott Ukrajna ügye. Az amerikai elnök szavai alapján a következő időszak egyik kulcskérdése az lesz, hogy sikerül-e változást elérni Zelenszkij álláspontjában, mert Trump szerint enélkül „nincs végre béke”.