Donald Trump: „Mindennek Zelenszkij az oka, miatta nincs végre béke!”
„A béketárgyalások elakadásáért elsősorban Volodimir Zelenszkij a felelős” – hangsúlyozta Donald Trump amerikai elnök a Reutersnek adott friss interjújában. Trump több nemzetközi helyzetről is beszélt, de legélesebben az orosz–ukrán háború kapcsán szólalt fel, pontosabban az ukrán vezetést bírálta. Trump állítása szerint Moszkva nyitott lenne a megállapodásra, a döntő akadályt azonban az Zelenszkij hozzáállása jelenti.
Trump az interjúban világossá tette, hogy megítélése szerint az ukrajnai háború lezárásának legfőbb akadálya jelenleg Volodimir Zelenszkij. Az amerikai elnök azt mondta, Vlagyimir Putyin „készen áll a megállapodásra”, és amikor arról kérdezték, miért nem sikerült eddig békét kötni, egyetlen szóval válaszolt: Zelenszkij. Trump szerint a konfliktus elhúzódása nem katonai, hanem politikai okokra vezethető vissza.
Az elnök úgy fogalmazott, hogy
az Egyesült Államoknak „rá kell vennie” az ukrán államfőt arra, hogy elfogadja a kompromisszumot, mert nélküle nincs előrelépés.
Trump ezzel ismét azt a narratívát erősítette, miszerint a háború lezárása elérhető lenne, ha Kijev hajlandó lenne engedményekre. Bár korábban mindkét felet bírálta, ezúttal egyértelműen Zelenszkijt nevezte meg a patthelyzet fő felelősének.
Trump kijelentése különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy elnökválasztási kampánya során többször is azt ígérte, akár egy nap alatt véget vetne az ukrajnai háborúnak. A mostani megszólalás arra utal, hogy
a Fehér Ház szerint a béke útjában nem Moszkva, hanem Kijev politikai döntései állnak.
Ez éles eltérést jelent az eddig megszokott nyugati kommunikációtól, amely elsősorban Oroszországot teszi felelőssé a konfliktus elhúzódásáért.
Az interjú további részében Trump röviden érintette más nemzetközi kérdések mellett az iráni helyzetet is, de ezeknél jóval nagyobb hangsúlyt kapott Ukrajna ügye. Az amerikai elnök szavai alapján a következő időszak egyik kulcskérdése az lesz, hogy sikerül-e változást elérni Zelenszkij álláspontjában, mert Trump szerint enélkül „nincs végre béke”.
Összeugrott Zelenszkij és Klicsko: Kijev főpolgármestere nem hagyja magát
Vitalij Klicsko kijevi polgármester nyilvánosan reagált Volodimir Zelenszkij bírálataira, és visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a városvezetés nem kezelné megfelelően az energiarendszert érő támadások következményeit. Klicsko hangsúlyozta, hogy
a városi közművek és az energetikai szakemberek éjjel-nappal dolgoznak a drón- és rakétacsapások után megrongált infrastruktúra helyreállításán, sokszor extrém téli körülmények között.
Elmondása szerint a kórházakat, szociális intézményeket és idősotthonokat autonóm áramforrásokra kötötték, a rászorulók pedig folyamatos ellátást kapnak. A polgármester úgy vélte, az elnöki kijelentések több ezer szakember áldozatos munkáját kérdőjelezik meg, akik fegyver nélkül is a város működőképességéért dolgoznak. Klicsko azt is jelezte, hogy korábbi, a város ideiglenes elhagyására vonatkozó tanácsát a helyzet súlyossága indokolta, és szerinte a lakosság őszinte tájékoztatása fontosabb, mint a politikai megfontolások.