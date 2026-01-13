Tűz ütött ki a Fazekas Mihály Gimnáziumban, több mint ezren hagyták el az épületet

Tűz volt Budapest VIII. kerületében, a Fazekas Mihály Gimnáziumban – jelentette a 24.hu kedd délelőtt. A lap egyik olvasója szerint robbanást lehetett hallani az intézmény alagsorából.

Kedd délelőtt tűz keletkezett a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium alagsorában működő trafóállomásban / Fotó: Pikó András / Facebook

Egy oktatási intézmény alagsorában lévő trafóállomáson keletkezett tűz, azt az elektromos művek dolgozói áramtalanították, majd a tűzoltók poroltóval eloltották a lángokat

– reagált Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a lap megkeresésére.

Hozzátette, az intézményben részben füst szivárgott, ezért az épületet több mint ezer ember hagyta el, és a diákok hazamehettek. A trafóház ajtaja a Baross utcára nyílik. Ezen a lezárt ajtón keresztül lehetett hallani az iskola alján lévő trafóállomáson lévő durrogásokat.

Pikó András, Józsefváros polgármestere a közösségi oldalán azt írta, hogy az elektromos hálózatban keletkezett meghibásodás miatt ki kellett üríteni a gimnázium épületét, de személyi sérülés nem történt.

A polgármester szerint a környék több épületében is áramkimaradás van.

Az önkormányzat munkatársai a helyszínen segítenek, a diákok és a tanárok számára kinyitották a polgármesteri hivatal meleg tárgyalóit, ahol meleg teát és kávét biztosítanak a számukra.