Erről beszélt Orbán Viktor: Magyarország is életveszélyes fenyegetést kapott Irántól – „minden ország megfizeti az árát”

Interjút adott a Spanyol TVE televíziónak Iszmáil Baghaj, iráni külügyminiszter, aki lényegében megfenyegetett minden európai uniós országot, közte Magyarországot is, ha nem szólal fel az amerikai támadásokkal szemen. Már hatodik napja tart az iráni háború, ám egyelőre semmi jele, hogy a harcok csillapodának.

„Akik hallgatnak, bűnrészesek lesznek ebben az igazságtalanságban (...) Az európai országoktól azt várjuk el, hogy megtörjék a hallgatásukat, mert ez igazságtalanság minden civilizációval, egy nemzettel szemben ” – mondta Iszmáil Baghaj, a spanyol TVE csatornájának adott interjújában, ugyanakkor ennél továbbment:

ha Európa hallgat a nemzetközi jog elleni támadással szemben, előbb-utóbb minden ország megfizeti az árát. Az Egyesült Nemzetek Szervezetében egyetlen ország sem lehet közömbös.

A minisztert az interjúban arról is kérdeztek, hogy Irán felelős-e a hét elején egy ciprusi brit bázis ellen elkövetett dróntámadásért, amely arra késztette Spanyolországot, Franciaországot és Görögországot, hogy védelmi rendszereket telepítsenek a térségbe. A rezsim szóvivője azt mondta: „ egy igazságtalan háború támadásainak áldozatai vagyunk, és magunkat védjük. Tudjuk, hogy az Egyesült Államok és más országok visszaélnek Irán szomszédos országaival, hogy agresszív háborúra készüljenek fel Irán ellen.”

Hangúlyozta, hogy nem fognak megtámadni egyetlen nemzetet sem a régióban.

Elkötelezettek a kapcsolatokban arab muszlim szomszédaikkal, de a probléma az, hogy az Egyesült Államok ezeket a területeket előkészületekre és logisztikára, valamint Irán elleni rakéták kilövésére használja fel.

Baghaei arra is reagát, hogy szerdán a NATO védelme lelőtt egy Irak és Szíria határán átívelő, Törökország felé tartó lövedéket.

Azzal vádolt minket, hogy megtámadtuk Törökországot, és ez nem igaz

– jelentette ki. Teherán csütörtökön bejelentette, hogy ellenőrzi a Hormuzi-szorost, amelyen a világ nyersolaj-termelésének 20 százalékána halad át, és hogy megtámadja azokat a hajókat, amelyek nem tartják be a „protokollokat”. Azt is állította, hogy megtámadott egy amerikai olajszállító tartályhajót a Perzsa-öböl északi részén. Amikor erről kérdezték, a szóvivő azt mondta, hogy az ország védekezik. „Két hadsereg támadott meg minket. A nemzetközi jog értelmében jogunk van válaszolni” – mondta.