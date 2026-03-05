Erről beszélt Orbán Viktor: Magyarország is életveszélyes fenyegetést kapott Irántól – „minden ország megfizeti az árát”
Interjút adott a Spanyol TVE televíziónak Iszmáil Baghaj, iráni külügyminiszter, aki lényegében megfenyegetett minden európai uniós országot, közte Magyarországot is, ha nem szólal fel az amerikai támadásokkal szemen. Már hatodik napja tart az iráni háború, ám egyelőre semmi jele, hogy a harcok csillapodának.
„Akik hallgatnak, bűnrészesek lesznek ebben az igazságtalanságban (...) Az európai országoktól azt várjuk el, hogy megtörjék a hallgatásukat, mert ez igazságtalanság minden civilizációval, egy nemzettel szemben ” – mondta Iszmáil Baghaj, a spanyol TVE csatornájának adott interjújában, ugyanakkor ennél továbbment:
ha Európa hallgat a nemzetközi jog elleni támadással szemben, előbb-utóbb minden ország megfizeti az árát. Az Egyesült Nemzetek Szervezetében egyetlen ország sem lehet közömbös.
A minisztert az interjúban arról is kérdeztek, hogy Irán felelős-e a hét elején egy ciprusi brit bázis ellen elkövetett dróntámadásért, amely arra késztette Spanyolországot, Franciaországot és Görögországot, hogy védelmi rendszereket telepítsenek a térségbe. A rezsim szóvivője azt mondta: „ egy igazságtalan háború támadásainak áldozatai vagyunk, és magunkat védjük. Tudjuk, hogy az Egyesült Államok és más országok visszaélnek Irán szomszédos országaival, hogy agresszív háborúra készüljenek fel Irán ellen.”
Hangúlyozta, hogy nem fognak megtámadni egyetlen nemzetet sem a régióban.
Elkötelezettek a kapcsolatokban arab muszlim szomszédaikkal, de a probléma az, hogy az Egyesült Államok ezeket a területeket előkészületekre és logisztikára, valamint Irán elleni rakéták kilövésére használja fel.
Baghaei arra is reagát, hogy szerdán a NATO védelme lelőtt egy Irak és Szíria határán átívelő, Törökország felé tartó lövedéket.
Azzal vádolt minket, hogy megtámadtuk Törökországot, és ez nem igaz
– jelentette ki. Teherán csütörtökön bejelentette, hogy ellenőrzi a Hormuzi-szorost, amelyen a világ nyersolaj-termelésének 20 százalékána halad át, és hogy megtámadja azokat a hajókat, amelyek nem tartják be a „protokollokat”. Azt is állította, hogy megtámadott egy amerikai olajszállító tartályhajót a Perzsa-öböl északi részén. Amikor erről kérdezték, a szóvivő azt mondta, hogy az ország védekezik. „Két hadsereg támadott meg minket. A nemzetközi jog értelmében jogunk van válaszolni” – mondta.
Lassan egy hete tart az iráni háború
Szombat óta forrong a Közel-Kelet, az Amerikai és Egyesült Államok és Izrael csapást mért iráni célpontokra, miután a hónapokon át tartó tárgyalások nem vezettek sikerre. A támadásokban meghalt az országot 1989 óta vezető Ali Hamenei ajatollah, illetve a Forradalmi Gárda több magas rangú vezetője. Válaszul a 90 milliós perzsa állam a környékbeli országokat lőni kezdte, Bahrein, Dubaj, Katar, és Kuvait sem menekült.
A legsúlyosabb csapást azonban Hormuzi-szoros lezárásával érte el. A keskeny, alig 40 km szélességű tengeri átjárjón halad a világ olajtermelésének harmada, és LNG-szállításának 20 százaléka, amelynek kiesése órisái nyomás alá képes helyezni a világpiac kínálati oldalát.
Hétfőn a tőzsdenyitást követően a piacok azonnal regaált a hétvége eseményeire:
- az európai piacon mérvadó Brent ára több mint 10 százalékka 80 dollár fölé emelkedett,
- míg a holland tőzsdén jegyzett TTF gáz ára pedig két nap alatt 90 százalékkal drágult, 50 euró fölé lökve az árfolyamot.
Közben Katar is bejelentette, hogy leállítja az LNG-termelését, ami különösen érzékenyen sútja az európai országokat, amelyek az orosz-ukrán háború után leváltak az orosz földgázról. Bár Trump szerint a tervezettnél előrébb tartanák a művelet során, egyre több jel utal arra, hogy a konfliktus egyre inkább eszkalálódik. Ezt támasztja alá, hogy csütörtökön már Azerbajzsán repterét is lőtték az irániak.
Magyarországon emelkedett a terrorfenyegetettség
Idehaza több alkalommal is ülésezet az elmúlt napokban a védelmi tanács, ami hétvégén megemelte a terrorfenyegetettségi szintet, válaszul az iráni konfliktusra. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön közölte a közösségi oldalán, hogy a közel-keleti háború közvetlenül érinti Magyarország biztonsági helyzetét, ezért a csütörtöki terrorellenes koordinációs bizottság ülését követően a terrorelhárítással megbízott szervezetek működését „magasabb készültségi fokozatba” helyezték.
Magyarország készültségben! Az iráni háború nyomán aktiválhatják a nyugat-európai terrorista sejteket. Ez közvetlenül érinti Magyarország biztonságát, ezért óvintézkedéseket vezettünk be. Magyarország és a magyar emberek biztonságát meg fogjuk védeni!
– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.A miniszterelnök összehívta a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és „a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyeztük”. A kormányfő szerint a tömeges migráció miatt a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában, „most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják”. A miniszterelnök jelezte, Magyarország békéjét és biztonságát meg fogják védeni.