Zuhantak a részvények, a befektetőket nyugtatja az iráni háború miatt Váradi József – elárulta a Wizz Air vezére, hogy mikor jöhet ismét növekedés

A Wizz Airnél arra számítanak, hogy az iráni konfliktus miatt jelentkező pénzügyi veszteségek csupán a március végén záruló pénzügyi évet sújtják és áprilistól enyhül a nyomás – nyilatkozta a Reutersnek csütörtökön Váradi József vezérigazgató.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója / Fotó: AFP

Ez a vezérigazgató első nyilatkozata azóta, hogy a Wizz 50 millió eurós nettó nyereségcsökkenést jelentett be szerda este az iráni háború miatt, amely megrázta a globális légiközlekedési piacot és felhajtotta az olajárakat.

A társaság részvényei csütörtök délelőtt 10 százalékkal, 10 font alá zuhantak Londonban, és még kora délután is több mint 8 százalékos mínuszban járnak, az eddigi utolsó kötésre 10,11 fonton került sor.

Váradi hangsúlyozta, hogy a fapados légitársaság az áprilisban kezdődő új pénzügyi évben a növekedés visszatérésére számít, és hogy a konfliktus következményei kevésbé lesznek súlyosak, mint az ukrajnai háborúé, mivel a kereslet várhatóan helyreáll, és az európai foglalások akár még növekedhetnek is.

A 2027-es pénzügyi évtől javulást várunk

– mondta, hozzátéve, hogy a Wizz egy részletesebb előrejelzésen is dolgozik, és hogy továbbra is bizonytalan, meddig tart a háború, illetve hogy milyen mértékben hat az olajárakra.

A Wizz Air kapacitása visszatér Európába

A konfliktus a Wizz Air kapacitásának körülbelül 5 százalékát érinti – napi 1000 járatból körülbelül 50-et –, de a cég szeptemberi döntése, hogy elhagyja abu-dzábi bázisát, jelentősen mérsékelte a konfliktusnak való kitettségét.

A diszkont szolgáltató amúgy közel-keleti kapacitásának 60-70 százalékát Európába, többek között Olaszországba, Spanyolországba, Görögországba és Albániába irányítja.

Váradi hozzátette, hogy egyelőre nem terjeszkednek Izraelben, legalábbis amíg a helyzet nem stabilizálódik.

Az iráni háború a kevésbé forgalmas időszakban tört ki... lesz időnk a kapacitást a nyári csúcsidőszakig átcsoportosítani – mondta, kiemelve, hogy május végén vagy június elején a Wizz várhatóan már teljes kapacitással működhet.

Lefedezték a kerozint

Váradi szerint a Wizz Air az üzemanyagárakat alaposan fedezte, így az áremelkedés valószínűleg nem sújtja számottevően. Ráadásul a közel-keleti légitársaságok ritkuló járatai (kisebb karbantartási igényük) miatt lerövidülhet Wizz flotta Pratt and Whitney hajtóműveinek javítási ideje is.

A magyar hátterű légitársaság januárban közölte, hogy 2026 márciusáig tartó időszakra 83 százalékban fedezte repülőgép-üzemanyag-szükségletét, tonnánként 681–749 dolláros áron.

A 2027 márciusáig tartó évre 55 százalékos, a 2028 márciusáig tartó évre pedig 7 százalékos fedezete van, tonnánként 650–716 dolláros, illetve 628–694 dolláros áron.



Nem hiszem, hogy bármelyik légitársaság is jobb fedezettséget élvezne, mint a Wizz Air

– zárta az interjút Váradi József.