Von der Leyen már jövőre beléptetné Ukrajnát az EU-ba, hatalmas botrány készülődik, ebbe bele fog bukni

Brüsszel olyan javaslatokat dolgoz ki, amelyek gyökeresen átalakítanák az Európai Unió hidegháború óta alkalmazott bővítési rendszerét, és egy vitatott, kétszintű modellel váltanák fel. Ez a megoldás egy esetleges, Oroszország ukrajnai invázióját lezáró békemegállapodás keretében gyorsított pályán tenné lehetővé Ukrajna csatlakozását. Az uniós tagállamok tombolnak, ebbe könnyen belebukhat Von der Leyen.

Zelenszkij és Von der Leyen – Brüsszel már jövőre beléptetné Ukrajnát az EU-ba / Fotó: AFP

Az Európai Bizottságban tárgyalt reformterv – bár egyelőre előzetes stádiumban van – már most felháborodást kelt az uniós fővárosokban.

Több tagállam attól tart, hogy az úgynevezett „könnyített bővítés” messzemenő következményekkel járna az unió egészére nézve

– mondta hét, a tárgyalásokban részt vevő magas rangú tisztviselő a Financial Timesnak.

Ukrajna, amely Oroszország 2022. februári teljes körű inváziója után röviddel hivatalos EU-tagjelölt lett, a tagságot háború utáni jövője alapkövének és nyugati orientációja végleges megerősítésének tekinti.

Egy, az Egyesült Államok vezetésével kidolgozott, húsz pontból álló béketerv tárgyalási anyagaiban szerepel egy utalás arra, hogy Kijev 2027-ben csatlakozhatna az EU-hoz – annak ellenére, hogy uniós tisztségviselők becslése szerint

Ukrajnának akár egy évtizednyi reformra is szüksége lehet ahhoz, hogy megfeleljen az EU szigorú csatlakozási feltételeinek.

A bizottsági tisztviselők ugyanakkor úgy látják: Volodimir Zelenszkij elnök csak akkor tudná elfogadni egy esetleges békemegállapodás más elemeit – például területek feladását Oroszország javára –, ha az EU-tagságot pozitív kimenetként tudná bemutatni a hazai közvéleménynek.

A tárgyalás alatt álló előzetes terv lehetővé tenné Ukrajna belépését az unióba, ám jóval korlátozottabb döntéshozatali jogokkal.

A tisztségviselők szerint Ukrajna például kezdetben nem rendelkezne teljes szavazati joggal az állam- és kormányfői csúcstalálkozókon, illetve a miniszteri tanácsüléseken.

A még kidolgozás alatt álló javaslatok értelmében Kijev a csatlakozás után fokozatos hozzáférést kapna az egységes piac egyes részeihez, az uniós agrártámogatásokhoz és a belső fejlesztési forrásokhoz, ha teljesíti az utólag meghatározott mérföldköveket.