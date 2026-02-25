Deviza
EUR/HUF374,95 -0,94% USD/HUF317,56 -1,21% GBP/HUF430,48 -0,77% CHF/HUF411,02 -1,03% PLN/HUF88,94 -0,92% RON/HUF73,62 -0,91% CZK/HUF15,48 -0,93% EUR/HUF374,95 -0,94% USD/HUF317,56 -1,21% GBP/HUF430,48 -0,77% CHF/HUF411,02 -1,03% PLN/HUF88,94 -0,92% RON/HUF73,62 -0,91% CZK/HUF15,48 -0,93%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 083,87 +1,9% MTELEKOM2 060 +0,98% MOL3 522 +1,38% OTP40 010 +2,8% RICHTER11 910 +0,51% OPUS547 0% ANY7 500 +1,08% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5 220 +0,38% BUMIX9 817,25 +0,8% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 721,47 +1,27% BUX127 083,87 +1,9% MTELEKOM2 060 +0,98% MOL3 522 +1,38% OTP40 010 +2,8% RICHTER11 910 +0,51% OPUS547 0% ANY7 500 +1,08% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5 220 +0,38% BUMIX9 817,25 +0,8% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 721,47 +1,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szabályozás
vízminőség
gyógyszerhiány
Európai Unió

Gyógyszerhiány fenyeget az EU új vízszabálya miatt – így drágulhatnak a fájdalomcsillapítók

Súlyos piaci következményei lehetnek az Európai Unió új szennyvízkezelési szabályának, amely 2028-tól jelentős többletterhet róna a gyógyszergyártókra. A szakmai szervezetek szerint a gyógyszerhiány kockázata valós, különösen az alacsony haszonkulcsú, széles körben használt készítményeknél. A szabályozás célja a mikroszennyezők kiszűrése, ám az áthárított költségek drágulást és akár ellátási zavarokat is okozhatnak Európában.
VG
2026.02.25, 17:20
Frissítve: 2026.02.25, 17:49

Az Európai Unió új vízszabályozása körül egyre élesebb vita bontakozik ki, miközben a tagállamoknak közeleg a nemzeti jogrendbe történő átültetés határideje. A 2024 januárjában elfogadott Városi szennyvíz-kezelési irányelv célja a vízminőség javítása és a mikroszennyezők hatékonyabb kiszűrése, ám a Klímapolitikai Intézet tanulmánya szerint a finanszírozási modell súlyos piaci zavarokat okozhat, különösen a gyógyszerellátásban, akár gyógyszerhiány is felmerülhet.

Gyógyszerhiány fenyeget az EU új vízszabálya miatt – így drágulhatnak a fájdalomcsillapítók
Gyógyszerhiány fenyeget az EU új vízszabálya miatt – így drágulhatnak a fájdalomcsillapítók / Fotó: Egoreichenkov Evgenii

Az irányelvet 2027. július 31-ig kellene a tagállamoknak törvénybe iktatniuk, és 2028-tól alkalmazniuk. A szabályozás 2045-ig lépcsőzetesen szigorodó vízkezelési előírásokat tartalmaz: 

  • hatékonyabb szervesanyag-eltávolítást, a nitrogén és foszfor visszanyerését, 
  • valamint legkésőbb 2045-re a mikroszennyezők kiszűrését is előírja. 

Az utóbbiak – például gyógyszermaradványok, kozmetikai anyagok, egyes gyomirtó szerek – nano- és mikrogrammnyi mennyiségben vannak jelen a szennyvízben, de potenciálisan károsak lehetnek a vízi élővilágra és az emberi egészségre.

Ki fizeti a mikroszennyezők árát?

A vitát a 2028. december 31-től életbe lépő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer váltotta ki. Eszerint a mikroszennyezők eltávolításának költségeit 80 százalékban a gyógyszer- és kozmetikai gyártóknak kellene viselniük, míg a fennmaradó 20 százalék a nemzeti költségvetéseket terhelné. A negyedik tisztítási fokozat – például ózonos kezelés, UV-fény vagy aktív szenes szűrés – jelentős beruházást és magas energiafelhasználást igényel. A Klímapolitikai Intézet szerint

az Európai Unió korábbi becslései alapján a teljes rendszer éves többletköltsége 2045-től 1,5-1,8 milliárd euró lehet (585-700 milliárd forint).

A gyártók több ponton vitatják a szabályozást. Egyrészt szerintük az alapul vett hatástanulmányok elavultak, másrészt a szabályozás nem differenciál az egyes hatóanyagok között. Egy alacsony toxicitású, széles körben használt paracetamol-alapú lázcsillapító ugyanabba a kategóriába esik, mint egy antibiotikum vagy hormonális készítmény. Ez aránytalan költségterhet róhat bizonyos gyártókra, különösen az alacsony haszonkulccsal működő generikus készítmények esetében.

Költségnyomás és kivonulás: merre mozdul a gyártás?

A Klímapolitikai Intézet szerint a legnagyobb kockázat az árszabályozott európai gyógyszerpiac sajátosságaiból fakad. A legtöbb tagállamban szigorú hatósági árképzés működik, ami a lakosság számára kedvező, ugyanakkor korlátozza a költségek áthárításának lehetőségét. 

Az Európai Bizottság számításai szerint a paracetamol ára 12–45 százalékkal emelkedhet, míg a német szövetségi környezetvédelmi ügynökség 24–90 százalékos drágulást valószínűsít. 

A tanulmány arra figyelmeztet, hogy a közép- és kelet-európai piacokon – ahol az árérzékenység nagyobb – akár ellátási hiány is kialakulhat, különösen a fájdalom- és lázcsillapítók generikus változatai, illetve egyes antibiotikumok esetében.

A kockázat nem elméleti: 2022 és 2024 között 136 gyógyszerből volt hiány Európában, köztük az amoxicillinből is. A kontinens ellátási lánca már most sérülékeny, mivel a hatóanyag- és alapanyagok 70–80 százalékát Ázsiában gyártják. A pluszköltségek a Klímapolitikai Intézet szerint tovább gyorsíthatják a gyártás kiszervezését, ami járványok vagy keresleti sokkok idején még nagyobb kitettséget eredményezhet.

Az erőviszonyok átrendeződése a gyógyszeriparban

A globális versenyhelyzet is átalakulóban van. Az Egyesült Államok piaca egységesebb és kevésbé szabályozott, a gyógyszergyártók profitjának mintegy kétharmada onnan származik. Míg 1990-ben a globális kutatás-fejlesztés 49 százaléka Európában zajlott, 2025-re ez az arány 26 százalékra csökkent, miközben az Egyesült Államok részesedése 55 százalékra nőtt. A 2018–2022 között engedélyezett 290 új gyógyszer 17 százaléka kizárólag az amerikai piacon jelent meg. 

A tanulmány szerint az új vízszabály további versenyhátrány okozhat az európai gyártóknak.

Több tagállam – köztük Csehország, Lengyelország, Észtország, Németország, Románia, Bulgária és Málta – aggályokat fogalmazott meg az ellátásbiztonság, az arányosság és az árhatások miatt. Egyelőre egyetlen ország sem ültette át az irányelvet a nemzeti jogrendbe, így a döntéshozóknak még közel másfél évük van, hogy pontosítsák a szabályozási kereteket.

A Klímapolitikai Intézet szerint új, átfogó hatástanulmányra lenne szükség. A legutóbbi uniós elemzés 2019-ben készült, a gazdasági számítások pedig 2021 előtti adatokon alapulnak. A pontos költségek, a díjszámítás módja és az áthárítás lehetőségei továbbra sem ismertek, ami bizonytalanságot okoz a piacon. A tanulmány arra is rámutat: 

  • a szabályozás nem ad választ a mikro- és nanoműanyagok, 
  • illetve a perzisztens, úgynevezett PFAS-vegyületek problémájára.

A mikroszennyezők kiszűrése környezetvédelmi szempontból indokolt cél, ugyanakkor a finanszírozás módja és a piaci hatások kérdése nyitott. A következő két évben dőlhet el, hogy az uniós vízpolitika úgy szigorodik-e, hogy közben nem veszélyezteti az alapvető gyógyszerek elérhetőségét a tagállamokban.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu