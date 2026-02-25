Az Európai Unió új vízszabályozása körül egyre élesebb vita bontakozik ki, miközben a tagállamoknak közeleg a nemzeti jogrendbe történő átültetés határideje. A 2024 januárjában elfogadott Városi szennyvíz-kezelési irányelv célja a vízminőség javítása és a mikroszennyezők hatékonyabb kiszűrése, ám a Klímapolitikai Intézet tanulmánya szerint a finanszírozási modell súlyos piaci zavarokat okozhat, különösen a gyógyszerellátásban, akár gyógyszerhiány is felmerülhet.

Gyógyszerhiány fenyeget az EU új vízszabálya miatt – így drágulhatnak a fájdalomcsillapítók / Fotó: Egoreichenkov Evgenii

Az irányelvet 2027. július 31-ig kellene a tagállamoknak törvénybe iktatniuk, és 2028-tól alkalmazniuk. A szabályozás 2045-ig lépcsőzetesen szigorodó vízkezelési előírásokat tartalmaz:

hatékonyabb szervesanyag-eltávolítást, a nitrogén és foszfor visszanyerését,

valamint legkésőbb 2045-re a mikroszennyezők kiszűrését is előírja.

Az utóbbiak – például gyógyszermaradványok, kozmetikai anyagok, egyes gyomirtó szerek – nano- és mikrogrammnyi mennyiségben vannak jelen a szennyvízben, de potenciálisan károsak lehetnek a vízi élővilágra és az emberi egészségre.

Ki fizeti a mikroszennyezők árát?

A vitát a 2028. december 31-től életbe lépő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer váltotta ki. Eszerint a mikroszennyezők eltávolításának költségeit 80 százalékban a gyógyszer- és kozmetikai gyártóknak kellene viselniük, míg a fennmaradó 20 százalék a nemzeti költségvetéseket terhelné. A negyedik tisztítási fokozat – például ózonos kezelés, UV-fény vagy aktív szenes szűrés – jelentős beruházást és magas energiafelhasználást igényel. A Klímapolitikai Intézet szerint

az Európai Unió korábbi becslései alapján a teljes rendszer éves többletköltsége 2045-től 1,5-1,8 milliárd euró lehet (585-700 milliárd forint).

A gyártók több ponton vitatják a szabályozást. Egyrészt szerintük az alapul vett hatástanulmányok elavultak, másrészt a szabályozás nem differenciál az egyes hatóanyagok között. Egy alacsony toxicitású, széles körben használt paracetamol-alapú lázcsillapító ugyanabba a kategóriába esik, mint egy antibiotikum vagy hormonális készítmény. Ez aránytalan költségterhet róhat bizonyos gyártókra, különösen az alacsony haszonkulccsal működő generikus készítmények esetében.