BUX127 083,87 +1,9% MTELEKOM2 060 +0,98% MOL3 522 +1,38% OTP40 010 +2,8% RICHTER11 910 +0,51% OPUS547 0% ANY7 500 +1,08% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5 220 +0,38% BUMIX9 817,25 +0,8% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 721,47 +1,27% BUX127 083,87 +1,9% MTELEKOM2 060 +0,98% MOL3 522 +1,38% OTP40 010 +2,8% RICHTER11 910 +0,51% OPUS547 0% ANY7 500 +1,08% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5 220 +0,38% BUMIX9 817,25 +0,8% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 721,47 +1,27%
Közel 2 százalékos pluszban zárt a BUX, emelkedett a Richter is

Erősödéssel zárta a szerdai kereskedést a budapesti parkett, a befektetői hangulat a nap végére egyértelműen pozitívba fordult. A BUX lendületes emelkedéssel kapaszkodott feljebb, miközben a vezető papírok egységesen pluszban fejezték be a napot. A blue chipek közül több részvény is stabil támaszt adott az index teljesítményének.
Ballagó Dániel
2026.02.25, 17:27
Frissítve: 2026.02.25, 17:57

Erős napot zárt a Budapesti Értéktőzsde szerdán: a BUX index 1,9 százalékos emelkedéssel, 127 083,87 ponton fejezte be a kereskedést. A vezető részvények kivétel nélkül pluszban zártak, a napi forgalom meghaladta a 30 milliárd forintot.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
Erős napot zárt a BUX, pluszban a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető részvények húzták a BUX indexet

  • A blue chipek közül az OTP húzta a piacot, a bankpapír 2,8 százalékos erősödéssel 40 010 forinton zárt.
  • A Mol 1,38 százalékkal 3522 forintig emelkedett.
  • A nap eleji bizonytalanság után egyértelműen pozitív tartományban fejezte be a kereskedést a Richter is: a gyógyszergyártó részvénye 0,51 százalékkal, 11 910 forintig kapaszkodott. A papír napközben ingadozott, de a zárásra stabil pluszt mutatott.
  • A Magyar Telekom árfolyama 0,98 százalékkal, 2060 forintra nőtt.

A részvénypiaci forgalom 30 milliárd forint fölött alakult, ami élénk befektetői aktivitást jelez. A nemzetközi hangulat összességében kedvező volt, ami a budapesti parketten is éreztette hatását.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Rekordszint közelében a forint

A forint olyat erősödött az euróval szemben, amire 2023 novembere óta nem volt példa, miután Varga Mihály jegybankelnök jelezte: a kamatvágás nem jelent automatikus kamatcsökkentési ciklust. A magas kamatkülönbözet, a jegybank óvatos hangvétele, valamint a dollár gyengülése egyaránt támogatja a hazai devizát, amely a régióban is kiemelkedően teljesít.

A devizapiacon az euró árfolyama 375,8 forint körül mozgott a tőzsdezárás idején.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

