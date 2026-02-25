Közel 2 százalékos pluszban zárt a BUX, emelkedett a Richter is
Erős napot zárt a Budapesti Értéktőzsde szerdán: a BUX index 1,9 százalékos emelkedéssel, 127 083,87 ponton fejezte be a kereskedést. A vezető részvények kivétel nélkül pluszban zártak, a napi forgalom meghaladta a 30 milliárd forintot.
A vezető részvények húzták a BUX indexet
- A blue chipek közül az OTP húzta a piacot, a bankpapír 2,8 százalékos erősödéssel 40 010 forinton zárt.
- A Mol 1,38 százalékkal 3522 forintig emelkedett.
- A nap eleji bizonytalanság után egyértelműen pozitív tartományban fejezte be a kereskedést a Richter is: a gyógyszergyártó részvénye 0,51 százalékkal, 11 910 forintig kapaszkodott. A papír napközben ingadozott, de a zárásra stabil pluszt mutatott.
- A Magyar Telekom árfolyama 0,98 százalékkal, 2060 forintra nőtt.
A részvénypiaci forgalom 30 milliárd forint fölött alakult, ami élénk befektetői aktivitást jelez. A nemzetközi hangulat összességében kedvező volt, ami a budapesti parketten is éreztette hatását.
Rekordszint közelében a forint
A forint olyat erősödött az euróval szemben, amire 2023 novembere óta nem volt példa, miután Varga Mihály jegybankelnök jelezte: a kamatvágás nem jelent automatikus kamatcsökkentési ciklust. A magas kamatkülönbözet, a jegybank óvatos hangvétele, valamint a dollár gyengülése egyaránt támogatja a hazai devizát, amely a régióban is kiemelkedően teljesít.
A devizapiacon az euró árfolyama 375,8 forint körül mozgott a tőzsdezárás idején.