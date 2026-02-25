Közel 2 százalékos pluszban zárt a BUX, emelkedett a Richter is

Erős napot zárt a Budapesti Értéktőzsde szerdán: a BUX index 1,9 százalékos emelkedéssel, 127 083,87 ponton fejezte be a kereskedést. A vezető részvények kivétel nélkül pluszban zártak, a napi forgalom meghaladta a 30 milliárd forintot.

Erős napot zárt a BUX, pluszban a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető részvények húzták a BUX indexet

A blue chipek közül az OTP húzta a piacot, a bankpapír 2,8 százalékos erősödéssel 40 010 forinton zárt.

A Mol 1,38 százalékkal 3522 forintig emelkedett.

A nap eleji bizonytalanság után egyértelműen pozitív tartományban fejezte be a kereskedést a Richter is: a gyógyszergyártó részvénye 0,51 százalékkal, 11 910 forintig kapaszkodott. A papír napközben ingadozott, de a zárásra stabil pluszt mutatott.

A Magyar Telekom árfolyama 0,98 százalékkal, 2060 forintra nőtt.

A részvénypiaci forgalom 30 milliárd forint fölött alakult, ami élénk befektetői aktivitást jelez. A nemzetközi hangulat összességében kedvező volt, ami a budapesti parketten is éreztette hatását.