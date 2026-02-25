Még idén várhatók új magyarországi Popeyes éttermek, egy fontos részlet körvonalazódott

Várakozáson felüli sikert hozott a Popeyes márka első magyarországi éttermének tavaly októberi megnyitása – írja az Origo Sümegi Lászlóra hivatkozva, aki az Egyesült Államokban alapított Popeyes gyorsétteremlánc magyarországi franchise partnerségét adó Fusion Zrt. elnöke. A lap a cég képviselőjének közlése alapján arról ír, hogy a következő Popeyes éttermek még idén megnyílhatnak, a korábban tervezettől eltérően az új egységek Budapesten létesülnek. Vidéki városokban várhatóan ezt követően kezdődnek az étteremnyitások a márkanév alatt.

A Popeyes első magyarországi éttermének megnyitóján készített felvétel / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Még idén új magyarországi Popeyes éttermek nyílhatnak, elsőként a fővárosban

Kizárólagos megállapodás keretében vezette be a Popeyes márkát a magyarországi piacra a Fusion. A New Orleans-i alapítású, 1972 óta működő gyorsétteremlánc ősszel lépett piacra Magyarországon, az első itteni étterme Budapesten nyílt meg. A lap felidézi, hogy Sümegi László tavaly ősszel annyit közölhetett: dolgoznak a következő Popeyes éttermek megnyitásán, s bár az amerikai partnerség jelentette megkötések miatt konkrétumokat nem árulhatott el, annyit jelezhetett, hogy várhatóan nem a fővárosban nyílnak a következő egységeik.

Mostanra némileg változott a helyzet, legalábbis ami az új éttermek lokációját illeti. Sümegi László a szintén a cégükhöz tartozó Burger King márka új éttermének megnyitóján elmondta, hogy várakozáson felüli sikert hozott az első magyarországi Popeyes étterem, és dolgoznak a következő éttermek előkészítésén.

Közlése szerint várhatóan a fővárosban, azaz Budapesten nyílnak, még idén, miközben a vidéki helyszíneken való étteremnyitás későbbre tolódhat.

Az új éttermek nyitásáról – azok idejéről, pontosabban meghatározott helyszínéről – azonban egyelőre nem közölhetett bővebb információkat a magyarországi franchise-partner képviselője.

A Popeyes márka a Restaurant Brands International leányvállalata, a holdinghoz

több mint 30 ezer étterem tartozik a világon száz országban,

2024-ben 45 milliárd dolláros csoportszintű bevételt ért el.

A Popeyes márkának mintegy 4300 étterme van a világ 35 országában (az Egyesült Államokban ebből csaknem 3200).

