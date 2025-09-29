Deviza
Ukrán kémbotrány: a vádak súlyosak, meghosszabbították Holló István letartóztatását

A bíróság a napokban meghozott végzésével eldőlt, hogy még két hónapig letartóztatásban marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István – tudta meg a Magyar Nemzet. A férfi neve az ukrán kémbotrányban került elő: a gyanú szerint Holló Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott hazánkban.
VG
2025.09.29, 20:10

A bíróság november 21-ig meghosszabbította a kémkedéssel gyanúsított, az ukrán kémbotrány kirobbanásával egy időben őrizetbe vett Holló István letartóztatását – derült ki a Fővárosi Törvényszék Magyar Nemzetnek adott tájékoztatásából. Hozzátették, hogy a végzés nem végleges.

ukrán, ukrajna, orosz, oroszország, kém, Holló István, botrány
A TEK elfogta a kémkedéssel gyanúsított Holló Istvánt / Fotó: Magyar Nemzet

Ukrán nemzetiségű a gyanúsított

Hollóról a Nemzetbiztonsági Bizottság május 20-ai ülése után mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, hogy 

a férfi neve ellenére ukrán állampolgár, nem rendelkezik és rendelkezett magyar állampolgársággal, és már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. 

Hollót korábban a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével idegenrendészeti őrizetbe helyezték, és vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) feljelentése alapján.

Fokozódik a helyzet, moszkvai kémeket fogott el a brit rendőrség

A kritikus infrastruktúra érdekelte a legjobban

Kocsis azt is kifejtette: Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. 

Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati, valamint hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

A kémkedési ügy mögött megbúvó Tisza Párt-szál

Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a Honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel – tette hozzá még Kocsis, hangsúlyozva, hogy 

Holló István kapcsolatrendszerében számos, magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható.

A Magyar Nemzet kiderítette, az utóbbi időben a fegyverbotránya miatt reflektorfénybe került Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péterék honvédelmi tanácsadója rendszeres kapcsolatot tartott fenn Holló Istvánnal.

 

