Ukrán aranykonvoj: perdöntő nyilatkozatot tett Rogán Antal, eddig nem ismert részleteket árult el – így szúrta ki a magyar titkosszolgálat a pénzszállítmányt

Új részleteket árult el az ukrán aranykonvoj ügyéről Rogán Antal a győri Mandiner Klubesten. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint több olyan körülmény is volt, amely azonnal felkeltette a magyar hatóságok figyelmét.

Nem mindennapi részletek derültek ki az ukrán aranykonvoj ügyében / Fotó: Shutterstock

Így bukott le az ukrán aranykonvoj

A miniszter szerint az egyik legszembetűnőbb körülmény a szállítás módja volt. A nemzetközi bankközi gyakorlat szerint nagy összegű készpénzt kizárólag speciális, erre a célra kialakított páncélozott pénzszállító járművekben szoktak mozgatni. Ezeknél a járműveknél a pénzt tartalmazó rekeszt sem a sofőr, sem a kísérő személyzet nem tudja útközben kinyitni, a hozzáférés csak a kiindulási és a célállomáson, központi kód segítségével lehetséges.

A miniszter szerint az Ukrajnába tartó szállítmányoknál azonban egészen más gyakorlatot alkalmaztak. A hatalmas értékeket nem ilyen biztonsági járművekkel, hanem egyszerű furgonokkal vitték keresztül Magyarországon. Ez már önmagában komoly kérdéseket vetett fel a magyar hatóságok számára.

A gyanút tovább erősítette a szállított összegek nagysága is. Rogán Antal elmondása szerint februárban és márciusban annyi készpénz haladt át Magyarországon ilyen módon, mint amennyi a térség más országaiban egy teljes év alatt sem szokott.

A konvoj összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított, ami miatt pénzmosás gyanújával indult vizsgálat.

A hatósági akció során hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akiket később ki is utasítottak Magyarországról. A konvoj Ausztriából tartott Ukrajna felé, amikor megállították.

A miniszter egy harmadik, különösen érzékeny részletet is említett. Elmondása szerint a pénzszállítmányokat kísérő személyzet között ukrán titkosszolgálati tisztek is voltak.

Ez azért is keltett különösen nagy figyelmet, mert Rogán Antal szerint az ukrán szolgálatok az elmúlt három évben nem voltak hajlandók hivatalos csatornákon együttműködni a magyar nemzetbiztonsági szervekkel.

A helyzet azonban hirtelen megváltozott, amikor a magyar hatóságok lefoglalták a konvojt: ekkor az ukrán fél azonnal kapcsolatba lépett a magyar szolgálatokkal.

A miniszter szerint ez a körülmény szintén erősítette azt a gyanút, hogy a pénzszállítmány körül több tisztázatlan kérdés is van.