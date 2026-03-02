Deviza
közel-kelet
Egyesült Államok
Irán

Kínos: eltalálta Irán az amerikai hadsereg üzemanyag-szállító tankhajóját, mindent beborított a rakétazápor – videón a Stena Imperative

Hétfő reggel rakétatalálatot kapott Bahrein kikötőjében a Stena Imperative nevű amerikai üzemanyag-szállító tanker, amely az Egyesült Államok haditengerészetét látja el üzemanyaggal. Tűz ütött ki a hajón, de a legénység sértetlen maradt.
VG
2026.03.02, 18:20
Frissítve: 2026.03.02, 18:30

Bahrein kikötőjében rakétatalálatot kapott hétfő reggel a Stena Imperative nevű, amerikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi tanker. A támadás következtében a hajón tűz ütött ki, a legénység azonban sértetlen maradt, a tüzet pedig gyorsan eloltották – közölték a bahreini és a brit tengeri kereskedelmi hatóságok.

Fotó: AFP (illusztráció)
Fotó: AFP (illusztráció)

A bahreini hatóságok szerint az incidens egy szélesebb körű iráni támadás részeként történt, amelynek során az ország légvédelmi erői – saját közlésük szerint – 70 ballisztikus rakétát és 59 drónt semmisítettek meg vagy fogtak el sikeresen. A támadást Bahrein hivatalosan Iránnak tulajdonította, Teherán egyelőre nem nyilatkozott az eset kapcsán.

A Kpler hajózási adatokat elemző cég szerint a Stena Imperative a Tanker Security Program keretében üzemel, amelynek célja az amerikai katonai erők üzemanyag-ellátásának biztosítása válsághelyzetekben. Ha a támadás valóban célzottan ezt a hajót érte, akkor ez lehet az első dokumentált eset, hogy Irán közvetlenül ilyen típusú, haditengerészeti logisztikához kötődő kereskedelmi hajót támadott.

 

A brit UK Maritime Trade Operations (UKMTO) jelentése szerint két – egyelőre ismeretlen típusú – lövedék csapódott be a hajóba az Arab Hajóépítő és Javító Üzemben (ASRY). A hajó jelenleg a kikötőben marad a károk felmérésére és a műszaki állapot vizsgálatára. A bahreini kormány hangsúlyozta, hogy az ország légvédelmi rendszere hatékonyan működött, és a támadás nem okozott jelentős károkat a polgári infrastruktúrában. 

A nemzetközi tengeri hatóságok óvatosságra intik a Perzsa-öbölön és az Öböl menti vizeken közlekedő kereskedelmi hajókat, különös tekintettel az amerikai érdekeltségű vagy katonai logisztikához kötődő egységekre. A szakértők szerint a kereskedelmi hajózás elleni ismétlődő támadások – amennyiben folytatódnak – komoly zavarokat okozhatnak a globális olaj- és üzemanyag-szállítási láncokban.

Afrika felé terelik a hajókat a legnagyobb szállítmányozási társaságok

A közel-keleti katonai eszkaláció néhány nap alatt nemcsak a térség biztonsági helyzetét, hanem a globális szállítmányozást és az energiapiacokat is érdemben befolyásolni kezdte. A hét végi amerikai és izraeli csapások Irán ellen, majd az ezt követő kölcsönös támadások hatására a világ legnagyobb konténeres hajóstársaságai sorra módosítják útvonalaikat.

A dán Maersk, a német Hapag-Lloyd és a francia CMA CGM egyaránt bejelentette, hogy a romló közel-keleti biztonsági helyzet miatt elkerüli a Szuezi-csatorna térségét és a Hormuzi-szorost. A Maersk közlése szerint a Bab el-Mandeb-szoroson – mely a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl között húzódó stratégiai átjáró – ideiglenesen felfüggesztik az áthaladást. 

Ez az útvonal kulcsfontosságú a Szuezi-csatorna eléréséhez, mely Ázsia és Európa között a leggyorsabb tengeri összeköttetést biztosítja – számolt be róla a The Wall Street Journal. A társaság közölte:  a Közel-Kelet–India és a Földközi-tenger, illetve az Egyesült Államok keleti partja közötti járatokat további értesítésig a Jóreménység foka felé terelik. 

Emellett a Hormuzi-szoroson történő átkeléseket is felfüggesztették, ami az Arab-öböl kikötőit érintő forgalomban késéseket és menetrendi módosításokat okozhat. A Hapag-Lloyd hasonló döntést hozott: a térségben zajló konfliktus és a Hormuzi-szoros hivatalos lezárása miatt minden áthaladást felfüggesztett ezen a vízi úton. Az India–Közel-Kelet–Földközi-tenger útvonalon közlekedő hajóit szintén Afrika megkerülésével irányítja át. 

