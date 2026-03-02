Kínos: eltalálta Irán az amerikai hadsereg üzemanyag-szállító tankhajóját, mindent beborított a rakétazápor – videón a Stena Imperative

Bahrein kikötőjében rakétatalálatot kapott hétfő reggel a Stena Imperative nevű, amerikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi tanker. A támadás következtében a hajón tűz ütött ki, a legénység azonban sértetlen maradt, a tüzet pedig gyorsan eloltották – közölték a bahreini és a brit tengeri kereskedelmi hatóságok.

A bahreini hatóságok szerint az incidens egy szélesebb körű iráni támadás részeként történt, amelynek során az ország légvédelmi erői – saját közlésük szerint – 70 ballisztikus rakétát és 59 drónt semmisítettek meg vagy fogtak el sikeresen. A támadást Bahrein hivatalosan Iránnak tulajdonította, Teherán egyelőre nem nyilatkozott az eset kapcsán.

A Kpler hajózási adatokat elemző cég szerint a Stena Imperative a Tanker Security Program keretében üzemel, amelynek célja az amerikai katonai erők üzemanyag-ellátásának biztosítása válsághelyzetekben. Ha a támadás valóban célzottan ezt a hajót érte, akkor ez lehet az első dokumentált eset, hogy Irán közvetlenül ilyen típusú, haditengerészeti logisztikához kötődő kereskedelmi hajót támadott.

A brit UK Maritime Trade Operations (UKMTO) jelentése szerint két – egyelőre ismeretlen típusú – lövedék csapódott be a hajóba az Arab Hajóépítő és Javító Üzemben (ASRY). A hajó jelenleg a kikötőben marad a károk felmérésére és a műszaki állapot vizsgálatára. A bahreini kormány hangsúlyozta, hogy az ország légvédelmi rendszere hatékonyan működött, és a támadás nem okozott jelentős károkat a polgári infrastruktúrában.

A nemzetközi tengeri hatóságok óvatosságra intik a Perzsa-öbölön és az Öböl menti vizeken közlekedő kereskedelmi hajókat, különös tekintettel az amerikai érdekeltségű vagy katonai logisztikához kötődő egységekre. A szakértők szerint a kereskedelmi hajózás elleni ismétlődő támadások – amennyiben folytatódnak – komoly zavarokat okozhatnak a globális olaj- és üzemanyag-szállítási láncokban.

A közel-keleti katonai eszkaláció néhány nap alatt nemcsak a térség biztonsági helyzetét, hanem a globális szállítmányozást és az energiapiacokat is érdemben befolyásolni kezdte. A hét végi amerikai és izraeli csapások Irán ellen, majd az ezt követő kölcsönös támadások hatására a világ legnagyobb konténeres hajóstársaságai sorra módosítják útvonalaikat.