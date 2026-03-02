Végre: új hírek érkeztek Ukrajnából a Barátság vezetékről, ezt eddig nem mondták – megtörte Zelenszkij ellenállását Orbán Viktor?

A Barátság kőolajvezeték helyreállítása a végső fázisba érkezett: az ukrán szakemberek már tesztelik a javított szakaszt és az új berendezéseket – írja az Ukr Live portál iparági forrásokra hivatkozva.

Január vége óta nem jön olaj a Barátság vezetéken / Fotó: AFP

A bennfentesek szerint a tranzit újraindítása csak akkor várható, ha a teljes tesztciklus sikeresen lezárul, és minden komponens stabilan működik. Hivatalos dátumot egyelőre nem közöltek az újraindításra.

Mint ismert, a Barátság vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.

A szlovák és a magyar oldal többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.

Ráadásul Magyarország és Szlovákia hiába kérte Ukrajnát, hogy engedje be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyszíni ellenőrzésére, Kijev ezt elutasította. Ehhez kapcsolódik, hogy Orbán Viktor a héten nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes.

Magyarország leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának

Válaszul Magyarország és Szlovákia februárban leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának , míg Fico bejelentette, hogy Szlovákia felfüggeszti az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot is. Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolta az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadását, valamint a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel folyósítását.

Szijjártó szerint ez mindaddig így marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Az események miatt már az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is arról beszélt Kijevben: kérte az ukrán hatóságoktól, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték javítását.