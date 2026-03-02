Végre: új hírek érkeztek Ukrajnából a Barátság vezetékről, ezt eddig nem mondták – megtörte Zelenszkij ellenállását Orbán Viktor?
A Barátság kőolajvezeték helyreállítása a végső fázisba érkezett: az ukrán szakemberek már tesztelik a javított szakaszt és az új berendezéseket – írja az Ukr Live portál iparági forrásokra hivatkozva.
A bennfentesek szerint a tranzit újraindítása csak akkor várható, ha a teljes tesztciklus sikeresen lezárul, és minden komponens stabilan működik. Hivatalos dátumot egyelőre nem közöltek az újraindításra.
Mint ismert, a Barátság vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.
A szlovák és a magyar oldal többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.
Ráadásul Magyarország és Szlovákia hiába kérte Ukrajnát, hogy engedje be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyszíni ellenőrzésére, Kijev ezt elutasította. Ehhez kapcsolódik, hogy Orbán Viktor a héten nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes.
Magyarország leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának
Válaszul Magyarország és Szlovákia februárban leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának , míg Fico bejelentette, hogy Szlovákia felfüggeszti az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot is. Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolta az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadását, valamint a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel folyósítását.
Szijjártó szerint ez mindaddig így marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Az események miatt már az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is arról beszélt Kijevben: kérte az ukrán hatóságoktól, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték javítását.
Az Európai Tanács elnöke, António Costa is megerősítette, hogy a Barátság vezeték ügye szóba került a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetésen. Külön kiemelte, hogy Ukrajna a következő napokban értékeli, milyen ütemezéssel lehet helyreállítani az infrastruktúrát.
Orbán Viktor határozottan üzent a Barátság kőolajvezeték kapcsán: hajlandó lenne a kompromisszumra
Magyarország és Szlovákia tényfeltáró vizsgálatot szorgalmaz annak megállapítására, hogy milyen károk keletkeztek a Barátság kőolajvezetéken, és mennyi idő alatt lehet helyreállítani a károkat. Orbán Viktor miniszterelnök azt vetette fel, hogy Magyarország elállhat vétójától az Európai Unió Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós támogatásával kapcsolatban, amennyiben az EU felméri az ukrajnai olajvezetékben keletkezett károkat.