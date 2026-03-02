Deviza
EUR/HUF378,79 +0,04% USD/HUF323,52 +0,49% GBP/HUF434,22 +0,61% CHF/HUF415,63 -0,67% PLN/HUF89,49 -0,12% RON/HUF74,33 -0,4% CZK/HUF15,62 0% EUR/HUF378,79 +0,04% USD/HUF323,52 +0,49% GBP/HUF434,22 +0,61% CHF/HUF415,63 -0,67% PLN/HUF89,49 -0,12% RON/HUF74,33 -0,4% CZK/HUF15,62 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32% BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
Barátság kőolajvezeték
olaj

Végre: új hírek érkeztek Ukrajnából a Barátság vezetékről, ezt eddig nem mondták – megtörte Zelenszkij ellenállását Orbán Viktor?

A Barátság ukrán szakaszának helyreállítása a végső fázisba érhetett: iparági források szerint a szakemberek már tesztelik a kőolajvezetéket.
VG
2026.03.02, 18:51
Frissítve: 2026.03.02, 19:17

A Barátság kőolajvezeték helyreállítása a végső fázisba érkezett: az ukrán szakemberek már tesztelik a javított szakaszt és az új berendezéseket – írja az Ukr Live portál iparági forrásokra hivatkozva.

Új hírek érkeztek Ukrajnából a Barátság vezetékről, ezt eddig nem mondták – már tesztelhetik a kőolajvezetéket
Január vége óta nem jön olaj a Barátság vezetéken / Fotó: AFP

A bennfentesek szerint a tranzit újraindítása csak akkor várható, ha a teljes tesztciklus sikeresen lezárul, és minden komponens stabilan működik. Hivatalos dátumot egyelőre nem közöltek az újraindításra.

Mint ismert, a Barátság vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.

A szlovák és a magyar oldal többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.

Ráadásul Magyarország és Szlovákia hiába kérte Ukrajnát, hogy engedje be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyszíni ellenőrzésére, Kijev ezt elutasította. Ehhez kapcsolódik, hogy Orbán Viktor a héten nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes.

Magyarország leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának

Válaszul Magyarország és Szlovákia februárban leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának , míg Fico bejelentette, hogy Szlovákia felfüggeszti az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot is. Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolta az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadását, valamint a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel folyósítását.

Szijjártó szerint ez mindaddig így marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Az események miatt már az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is arról beszélt Kijevben: kérte az ukrán hatóságoktól, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték javítását. 

Az Európai Tanács elnöke, António Costa is megerősítette, hogy a Barátság vezeték ügye szóba került a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetésen. Külön kiemelte, hogy Ukrajna a következő napokban értékeli, milyen ütemezéssel lehet helyreállítani az infrastruktúrát.

Orbán Viktor határozottan üzent a Barátság kőolajvezeték kapcsán: hajlandó lenne a kompromisszumra

Magyarország és Szlovákia tényfeltáró vizsgálatot szorgalmaz annak megállapítására, hogy milyen károk keletkeztek a Barátság kőolajvezetéken, és mennyi idő alatt lehet helyreállítani a károkat. Orbán Viktor miniszterelnök azt vetette fel, hogy Magyarország elállhat vétójától az Európai Unió Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós támogatásával kapcsolatban, amennyiben az EU felméri az ukrajnai olajvezetékben keletkezett károkat.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12884 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu