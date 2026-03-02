Barátság vezeték: Ficónak elfogyott a türelme, megüzente Ursula von der Leyennek, hogy még Zelenszkij előtt ő következik – "Európának el kell döntenie, kinek az oldalán áll"

Rendkívüli találkozót kezdeményezett Robert Fico az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal a Barátság kőolajvezeték ügyében. A szlovák miniszterelnök szerint az olajtranzit leállása már nem kétoldalú vita, hanem Európa és Ukrajna közös problémája.

A Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállítmányok leállása miatt Fico rendkívüli egyeztetést sürget az Európai Bizottsággal / Fotó: Németi Róbert / AFP

Fico hétfőn pozsonyi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy találkozót kezdeményez az Európai Bizottság elnökével a tranzit újraindításáról. A szlovák kormányfő világossá tette, hogy a brüsszeli egyeztetésnek még azelőtt kellene megtörténnie, hogy találkozna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Zelenszkij a múlt héten hívta meg Ficót tárgyalásra, az ukrán elnöki hivatal március 6-át vagy 9-ét javasolta időpontként.

Fico: egyszer s mindenkorra rendezni fogjuk a Barátság kőolajvezeték ügyét

Fico azonban nem pusztán kétoldalú egyeztetésben gondolkodik. Szerinte az lenne az ideális, ha a találkozón Szlovákia, Magyarország, Ukrajna és az Európai Bizottság elnöke is részt venne. Indoklása szerint a Barátság vezetéken történő tranzit újraindítása „ma már nem szlovák–ukrán, sem magyar–ukrán probléma”.

A miniszterelnök keményen fogalmazott:

Ma ez egy európai–ukrán probléma, és Európának el kell döntenie, kinek az oldalán áll. A kőolaj a legegyszerűbben ezen a vezetéken keresztül jut el Szlovákiába és Magyarországra. Ha az EU Ukrajna oldalára áll, miközben a szállítás nem indul újra, saját magának okoz kárt.

A szlovák és magyar igények jelentős részét kielégítő olajszállítás január 27-én állt le, s bár műszaki szempontból már több hete lehetséges lenne a tranzit folytatása, az ukrán fél egyelőre nem indította újra a szállítást.

Kijev azt állítja, hogy a sérült infrastruktúra helyreállítása folyamatban van. Ugyanakkor nem tették lehetővé, hogy egy uniós küldöttség a helyszínen ellenőrizze a helyzetet, noha erre hivatalos kérés érkezett. Hétfőn pedig már bizonyítékok is előkerültek arról, hogy a vezetéknek semmi baja, és kizárólag az ukránok akadályozzák a szállítást.

Pozsony válasza nem maradt el. Szlovákia olajszükséghelyzetet vezetett be, és bejelentette az Ukrajnába irányuló szlovák dízelexport leállítását. Emellett azt is közölték, hogy nem nyújtanak további vészhelyzeti segítséget az ukrán elektromos hálózat stabilizálásához.

A Barátság vezeték évtizedek óta kulcsfontosságú infrastruktúra Közép-Európa számára, a mostani leállást pedig az uniós vezetés nem söpörheti a szőnyeg alá.

Fico szerint a kérdésben pár napon belül egyeztetni kell az Európai Bizottság vezetésével, különben ez az energetikai konfliktus szétszakítja Európát, s bár Brüsszel továbbra is inkább Ukrajnát próbálja védeni saját tagállamaival szemben, hosszú távon Kijev fog pórul járni.