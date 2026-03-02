Deviza
EUR/HUF378,79 +0,04% USD/HUF323,52 +0,49% GBP/HUF434,22 +0,61% CHF/HUF415,63 -0,67% PLN/HUF89,49 -0,12% RON/HUF74,33 -0,4% CZK/HUF15,62 0% EUR/HUF378,79 +0,04% USD/HUF323,52 +0,49% GBP/HUF434,22 +0,61% CHF/HUF415,63 -0,67% PLN/HUF89,49 -0,12% RON/HUF74,33 -0,4% CZK/HUF15,62 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32% BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni konfliktus
Németország
energiaválság
benzinkút
üzemanyagárak

Elkezdődött: megrohamozták a benzinkutakat Németországban az autósok, tömött sorokban várják, hogy tankolhassanak – be akarnak tárazni a drágulás előtt

A benzin és a dízel ára napok alatt látványosan megugrott, és további drágulás várható. A Közel-Keleten zajló konfliktus miatt Németországban megindult a tankolási roham.
VG
2026.03.02, 18:41
Frissítve: 2026.03.02, 19:12

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja már Németországban is érezteti a hatását: hosszú sorok alakultak ki a benzinkutakon. Az autósok attól tartanak, hogy a benzin és a gázolaj ára tovább emelkedik, ezért sokan most próbálnak utoljára olcsóbban tankolni.

tankolás, benzinkút, benzin, üzemanyag, LPG irán német
A német autósok az iráni háború miatt elszabaduló üzemanyagáraktól tartanak / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A Közel-Keleten zajló háború azonnali reakciót váltott ki Németországban. Herbert Rabl, a Német Benzinkút-üzemeltetők Szövetségének (ADAC) szóvivője a német Stern hírportálnak elmondta:

Németország-szerte hosszú sorok állnak a benzinkutaknál. A jelenség már vasárnap megfigyelhető volt, és hétfőn is folytatódni fog.

A szövetség mintegy ezer németországi kúttulajdonost képvisel, az általuk jelzett helyzet országos képet tükröz. Rabl szerint az emberek aggódnak. A töltőállomásokon már most emelkedtek az árak, és az üzemeltetők „teljes mértékben arra számítanak”, hogy ez a trend folytatódik.

A szóvivő arra is figyelmeztetett, hogy a nagyvállalatok további áremelésekkel reagálhatnak. Véleménye szerint a háború miatt megemelkedett beszerzési árakra még 2-3 százalékot rátehetnek, a különbséget pedig azonnal érezni lehet a töltőoszlopnál.

A drágulás már most mérhető, az ADAC hétfő reggel jelentős áremelkedésről számolt be:

  • egy liter Super E10 benzin pénteken átlagosan 1,780 euróba került, hétfő reggelre azonban már 1,830 euróra emelkedett.
  • A dízel ára pénteken még 1,749 euró volt literenként, hétfőre viszont 1,801 euróra nőtt.

Az ADAC szóvivője szerint további áremelkedésre számítanak. A tendencia egyértelmű: néhány nap alatt többcentes drágulás következett be, és a piac idegesen reagál a fejleményekre.

Brutális áremelkedéstől rettegnek a német autósok

A háttérben az olaj világpiaci árának megugrása áll. Az iráni konfliktus különösen érzékeny pontot érint: Irán ellenőrzi a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost. Ez a tengeri útvonal köti össze a Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel, az Arab-tengerrel és az Indiai-óceánnal. A világ olajtermelésének mintegy egyötödét naponta ezen az útvonalon szállítják.

Vasárnap három hajót támadás ért a térségben, és több hajózási vállalat már felfüggesztette az áthaladást. Ha a forgalom tartósan akadozik, az azonnali hatással van a globális kínálatra – és így az árakra is.

A német autósok reakciója érthető: a korábbi válságok tapasztalatai alapján a geopolitikai feszültségek gyors és jelentős áremelkedést hozhatnak. 

A jelenlegi helyzet azonban különösen érzékeny, mivel a világ egyik legfontosabb olajútvonaláról van szó.

Egyelőre nem tudni, meddig tart a konfliktus, és milyen mértékben zavarja meg az energiaszállítást. Az viszont már most látszik, hogy a háború hatása nem korlátozódik a Közel-Keletre. Németországban a benzinkutaknál kígyózó sorok világosan jelzik: a geopolitika ára sokszor a tankolásnál csapódik le.

A Mol még az „Irán előtti” áron gyorsan bevásárolt: már tart a kirakodás – ezt most simán átengedi a Janaf

Magyarország kőolaj- és üzemanyag-ellátása stabil az iráni konfliktus és a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére is: a Mol által rendelt alternatív szállítmányok egy részét már ki is rakodták a kikötőkben, vannak az országban belföldi tartalékok, a gázolaj pedig több irányól érkezhet és érkezik is vasúti tartálykocsikban és uszályokon. A Hormuzi-szoroson át főleg a Távol-Kelet vár olajat.

 

Energiaválság

Energiaválság
1150 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu