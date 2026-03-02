Elkezdődött: megrohamozták a benzinkutakat Németországban az autósok, tömött sorokban várják, hogy tankolhassanak – be akarnak tárazni a drágulás előtt

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja már Németországban is érezteti a hatását: hosszú sorok alakultak ki a benzinkutakon. Az autósok attól tartanak, hogy a benzin és a gázolaj ára tovább emelkedik, ezért sokan most próbálnak utoljára olcsóbban tankolni.

A német autósok az iráni háború miatt elszabaduló üzemanyagáraktól tartanak / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A Közel-Keleten zajló háború azonnali reakciót váltott ki Németországban. Herbert Rabl, a Német Benzinkút-üzemeltetők Szövetségének (ADAC) szóvivője a német Stern hírportálnak elmondta:

Németország-szerte hosszú sorok állnak a benzinkutaknál. A jelenség már vasárnap megfigyelhető volt, és hétfőn is folytatódni fog.

A szövetség mintegy ezer németországi kúttulajdonost képvisel, az általuk jelzett helyzet országos képet tükröz. Rabl szerint az emberek aggódnak. A töltőállomásokon már most emelkedtek az árak, és az üzemeltetők „teljes mértékben arra számítanak”, hogy ez a trend folytatódik.

A szóvivő arra is figyelmeztetett, hogy a nagyvállalatok további áremelésekkel reagálhatnak. Véleménye szerint a háború miatt megemelkedett beszerzési árakra még 2-3 százalékot rátehetnek, a különbséget pedig azonnal érezni lehet a töltőoszlopnál.

A drágulás már most mérhető, az ADAC hétfő reggel jelentős áremelkedésről számolt be:

egy liter Super E10 benzin pénteken átlagosan 1,780 euróba került, hétfő reggelre azonban már 1,830 euróra emelkedett.

A dízel ára pénteken még 1,749 euró volt literenként, hétfőre viszont 1,801 euróra nőtt.

Az ADAC szóvivője szerint további áremelkedésre számítanak. A tendencia egyértelmű: néhány nap alatt többcentes drágulás következett be, és a piac idegesen reagál a fejleményekre.

Brutális áremelkedéstől rettegnek a német autósok

A háttérben az olaj világpiaci árának megugrása áll. Az iráni konfliktus különösen érzékeny pontot érint: Irán ellenőrzi a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost. Ez a tengeri útvonal köti össze a Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel, az Arab-tengerrel és az Indiai-óceánnal. A világ olajtermelésének mintegy egyötödét naponta ezen az útvonalon szállítják.

Vasárnap három hajót támadás ért a térségben, és több hajózási vállalat már felfüggesztette az áthaladást. Ha a forgalom tartósan akadozik, az azonnali hatással van a globális kínálatra – és így az árakra is.