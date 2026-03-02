Elkezdődött: megrohamozták a benzinkutakat Németországban az autósok, tömött sorokban várják, hogy tankolhassanak – be akarnak tárazni a drágulás előtt
Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja már Németországban is érezteti a hatását: hosszú sorok alakultak ki a benzinkutakon. Az autósok attól tartanak, hogy a benzin és a gázolaj ára tovább emelkedik, ezért sokan most próbálnak utoljára olcsóbban tankolni.
A Közel-Keleten zajló háború azonnali reakciót váltott ki Németországban. Herbert Rabl, a Német Benzinkút-üzemeltetők Szövetségének (ADAC) szóvivője a német Stern hírportálnak elmondta:
Németország-szerte hosszú sorok állnak a benzinkutaknál. A jelenség már vasárnap megfigyelhető volt, és hétfőn is folytatódni fog.
A szövetség mintegy ezer németországi kúttulajdonost képvisel, az általuk jelzett helyzet országos képet tükröz. Rabl szerint az emberek aggódnak. A töltőállomásokon már most emelkedtek az árak, és az üzemeltetők „teljes mértékben arra számítanak”, hogy ez a trend folytatódik.
A szóvivő arra is figyelmeztetett, hogy a nagyvállalatok további áremelésekkel reagálhatnak. Véleménye szerint a háború miatt megemelkedett beszerzési árakra még 2-3 százalékot rátehetnek, a különbséget pedig azonnal érezni lehet a töltőoszlopnál.
A drágulás már most mérhető, az ADAC hétfő reggel jelentős áremelkedésről számolt be:
- egy liter Super E10 benzin pénteken átlagosan 1,780 euróba került, hétfő reggelre azonban már 1,830 euróra emelkedett.
- A dízel ára pénteken még 1,749 euró volt literenként, hétfőre viszont 1,801 euróra nőtt.
Az ADAC szóvivője szerint további áremelkedésre számítanak. A tendencia egyértelmű: néhány nap alatt többcentes drágulás következett be, és a piac idegesen reagál a fejleményekre.
Brutális áremelkedéstől rettegnek a német autósok
A háttérben az olaj világpiaci árának megugrása áll. Az iráni konfliktus különösen érzékeny pontot érint: Irán ellenőrzi a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost. Ez a tengeri útvonal köti össze a Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel, az Arab-tengerrel és az Indiai-óceánnal. A világ olajtermelésének mintegy egyötödét naponta ezen az útvonalon szállítják.
Vasárnap három hajót támadás ért a térségben, és több hajózási vállalat már felfüggesztette az áthaladást. Ha a forgalom tartósan akadozik, az azonnali hatással van a globális kínálatra – és így az árakra is.
A német autósok reakciója érthető: a korábbi válságok tapasztalatai alapján a geopolitikai feszültségek gyors és jelentős áremelkedést hozhatnak.
A jelenlegi helyzet azonban különösen érzékeny, mivel a világ egyik legfontosabb olajútvonaláról van szó.
Egyelőre nem tudni, meddig tart a konfliktus, és milyen mértékben zavarja meg az energiaszállítást. Az viszont már most látszik, hogy a háború hatása nem korlátozódik a Közel-Keletre. Németországban a benzinkutaknál kígyózó sorok világosan jelzik: a geopolitika ára sokszor a tankolásnál csapódik le.
A Mol még az „Irán előtti” áron gyorsan bevásárolt: már tart a kirakodás – ezt most simán átengedi a Janaf
Magyarország kőolaj- és üzemanyag-ellátása stabil az iráni konfliktus és a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére is: a Mol által rendelt alternatív szállítmányok egy részét már ki is rakodták a kikötőkben, vannak az országban belföldi tartalékok, a gázolaj pedig több irányól érkezhet és érkezik is vasúti tartálykocsikban és uszályokon. A Hormuzi-szoroson át főleg a Távol-Kelet vár olajat.