Klímapolitikai öngól: hátat fordított az olajnak az USA leggazdagabb állama, most drágább a benzin, mint valaha

A szigorú környezetvédelmi előírások finomítók bezárásához és magasabb fogyasztói árakhoz vezettek. A zöldátállás zászlóvivőjeként fellépő Kalifornia ma több importált olajat használ, mint valaha, miközben a fogyasztás tovább nőtt.
VG
2026.03.02., 19:02

Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom Londonban ünnepelte az új brit klímamegállapodást, miközben otthon finomítók zárnak be és emelkednek az üzemanyagárak. A szigorú szabályozások következtében a leggazdagabb amerikai állam egyre több benzint importál külföldről, amivel végső soron még a szén-dioxid-kibocsátást is növeli.

kaliforniai olajmező
Kalifornia gazdasága az olajmezőkre és a finomítókra épült, az elmúlt évtizedek klímapolitikája azonban rekordmagas energiaimporthoz és történelmi benzinárakhoz vezetett / Fotó: AFP

A nyugati állam évtizedek óta az amerikai klímapolitika élharcosa: saját kibocsátáskereskedelmi rendszert működtet, rövid időn belül karbonsemlegessé akar válni, a zöldgazdaságra való átállást pedig brutális szabályozásokkal hajtja végre, amelyek bár elsőre jól hangzó szlogeneknek tűnnek, a helyi vállalatok egyre kevésbé bírják a nyomást.

Kaliforniai klímavédelmi kudarc

A Phillips 66 energetikai óriás még február elején jelentette be, hogy 277 dolgozót bocsát el Los Angeles-i olajfinomítójából, amelynek működését fokozatosan leállítja. Nem ez az egyetlen eset: a Valero Energy tavasszal tervez bezárni egy észak-kaliforniai finomítót, ami több száz további munkahely megszűnését jelenti.

A számok beszédesek: 2019, azaz Gavin Newsom hivatalba lépése óta Kalifornia nagyjából a finomítói kapacitásának a negyedét veszítette el. 

Egy olyan államban, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb üzemanyagpiaca, ez nem pusztán iparági hír – ez ellátásbiztonsági kérdés.

A finomítók szerint a működési környezet vált fenntarthatatlanná:

  • az államban működő szigorú szén-dioxid-kereskedelmi rendszer,
  • az alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyag-szabványok
  • és a kilátásba helyezett túlzott bruttó árrésre kivetett adó 

jelentősen növeli a költségeket. Az idősebb létesítmények esetében a korszerűsítés vagy az alkalmazkodás sok esetben nem térül meg.

A szigorú klímapolitika következményeit már most meg lehet tapasztalni: Kalifornia egyre több finomított üzemanyagot importál. 

Az amerikai Energiaügyi Információs Hivatal adatai szerint 2019 vége óta több mint 30 százalékkal nőtt az importált üzemanyag mennyisége. A fő beszállítók között szerepel Kanada, Dél-Korea, Japán, India – de még a Bahamák is.

Felmerülhet a kérdés: miért nem az energiaiparáról híres Mexikói-öbölből érkezik a hiányzó üzemanyag? Ennek az egyik oka az infrastruktúra hiánya: nincs közvetlen csővezeték a régió és Kalifornia között. A másik akadály az 1920-as Jones-törvény, amely előírja, hogy az amerikai kikötők között szállított árukat amerikai építésű, tulajdonú és legénységű hajók vigyék.

Ilyen tankerhajóból azonban kevés áll rendelkezésre. Emiatt egyes szállítók kerülő utat választanak: az üzemanyagot a Bahamákon keresztül irányítják tovább, megkerülve a szabályozás bizonyos korlátait. A logisztikai csavar eredménye több ezer plusz tengeri mérföld – és több kibocsátás. Márpedig a tankerhajók döntően fosszilis üzemanyaggal működnek.

Zöldülés helyett méregdrága pöfékelés

Az egész folyamat ironikus következménye, hogy a fosszilis energiahordozók visszaszorítását célzó politika rövid távon akár magasabb globális szén-dioxid-kibocsátással is járhat. Eközben a kaliforniai autósok a pénztárcájukon érzik a változást: a benzin ára gallononként átlagosan 1,67 dollárral haladja meg az országos átlagot.

A klímaszigor támogatói szerint a magas árak közvetve az elektromos járművek vásárlására ösztönözik a lakosságot – s bár tény, hogy Kalifornia az elektromos autózás egyik fellegvára az Egyesült Államokban, ugyanakkor az állam villamosenergia-költségei is jelentősen emelkedtek az elmúlt években.

