Figyelmeztetés az Egyesült Államokból: nem néhány napos háború várható Iránnal – további veszteségekre kell készülni

Időbe fog telni, mire elérik az Egyesült Államok katonai céljait Iránban, és fel kell készülni további amerikai veszteségekre – jelentette ki hétfőn Washingtonban Dan Caine, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke.

Légicsapásban megrongálódott lakóépületek Iránban / Fotó: AFP

Az Irán elleni amerikai–izraeli offenzíva harmadik napján tartott sajtótájékoztatón Caine hangsúlyozta, hogy ez nem egy egyszerű, egynapos művelet. Bizonyos időt vesz igénybe, hogy teljesítsék azokat a célokat, amelyekkel az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Középső Parancsnokságát (CENTCOM) és a vezérkari főnökök egyesített bizottságát megbízták, és egyes esetekben ez kemény és nehéz munka lesz – mondta.

A tábornok tájékoztatása szerint az amerikai hadsereg – csakúgy, mint a tavaly júniusi Irán elleni katonai művelet során – most is bevetett B–2-es lopakodó nehézbombázó repülőgépeket. A csapások részét képezték továbbá kibertechnológiai manőverek is, amelyekkel megzavarták az iráni kommunikációs rendszereket és az érzékelőhálózatokat.

Azt is elmondta: az Egyesült Államok további katonákat vezényel a Közel-Keletre. Hétfőn az amerikai hadsereg bejelentette: egy negyedik amerikai katona is meghalt az offenzíva során.

A kuvaiti légvédelem lőtte le tévedésből az amerikai repülőgépeket

Helyi idő szerint hétfő reggel lezuhant három amerikai F–15E vadászbombázó Kuvait felett, feltételezhetően baráti tűz következtében az Epic Fury hadműveletben. A hatfős személyzet sikeresen katapultált, biztonságban kimentették őket, állapotuk stabil.

A baleset okát vizsgálják. Mint lapunk már hétfő reggel megírta, a regionális médiában megjelent beszámolók és a közösségi médiában széles körben megosztott felvételek szerint lezuhant Kuvaitban az Amerikai Egyesül Államok légierejének (US Air Force) egyik F–15-ös vadászgépe. Az első beszámolók szerint

a repülőgép Kuvait északi részén, az iraki határ közelében csapódott a földbe, egy gyéren lakott térségben.

Az F–15 Eagle minden időjárási körülmények között bevethető, két hajtóműves, harcászati vadászgép, amelyet a légi fölény kivívására és fenntartására terveztek. Az amerikai légierő szerint a típus a nagy manőverezőképességet, gyorsulást és hatótávolságot korszerű rendszerekkel ötvözi. Az F–15E Strike Eagle változatot úgy alakították ki, hogy egyaránt alkalmas legyen légi feladatokra és mélységi csapásmérő bevetésekre.