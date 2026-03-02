Figyelmeztetés az Egyesült Államokból: nem néhány napos háború várható Iránnal – további veszteségekre kell készülni
Időbe fog telni, mire elérik az Egyesült Államok katonai céljait Iránban, és fel kell készülni további amerikai veszteségekre – jelentette ki hétfőn Washingtonban Dan Caine, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke.
Az Irán elleni amerikai–izraeli offenzíva harmadik napján tartott sajtótájékoztatón Caine hangsúlyozta, hogy ez nem egy egyszerű, egynapos művelet. Bizonyos időt vesz igénybe, hogy teljesítsék azokat a célokat, amelyekkel az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Középső Parancsnokságát (CENTCOM) és a vezérkari főnökök egyesített bizottságát megbízták, és egyes esetekben ez kemény és nehéz munka lesz – mondta.
A tábornok tájékoztatása szerint az amerikai hadsereg – csakúgy, mint a tavaly júniusi Irán elleni katonai művelet során – most is bevetett B–2-es lopakodó nehézbombázó repülőgépeket. A csapások részét képezték továbbá kibertechnológiai manőverek is, amelyekkel megzavarták az iráni kommunikációs rendszereket és az érzékelőhálózatokat.
Azt is elmondta: az Egyesült Államok további katonákat vezényel a Közel-Keletre. Hétfőn az amerikai hadsereg bejelentette: egy negyedik amerikai katona is meghalt az offenzíva során.
A kuvaiti légvédelem lőtte le tévedésből az amerikai repülőgépeket
Helyi idő szerint hétfő reggel lezuhant három amerikai F–15E vadászbombázó Kuvait felett, feltételezhetően baráti tűz következtében az Epic Fury hadműveletben. A hatfős személyzet sikeresen katapultált, biztonságban kimentették őket, állapotuk stabil.
A baleset okát vizsgálják. Mint lapunk már hétfő reggel megírta, a regionális médiában megjelent beszámolók és a közösségi médiában széles körben megosztott felvételek szerint lezuhant Kuvaitban az Amerikai Egyesül Államok légierejének (US Air Force) egyik F–15-ös vadászgépe. Az első beszámolók szerint
a repülőgép Kuvait északi részén, az iraki határ közelében csapódott a földbe, egy gyéren lakott térségben.
Az F–15 Eagle minden időjárási körülmények között bevethető, két hajtóműves, harcászati vadászgép, amelyet a légi fölény kivívására és fenntartására terveztek. Az amerikai légierő szerint a típus a nagy manőverezőképességet, gyorsulást és hatótávolságot korszerű rendszerekkel ötvözi. Az F–15E Strike Eagle változatot úgy alakították ki, hogy egyaránt alkalmas legyen légi feladatokra és mélységi csapásmérő bevetésekre.
A Simple Flying oldal tavalyi cikke szerint az F–15E vadászbombázó darabja mintegy 90-100 millió dollár között mozog, felszereltségtől függően.