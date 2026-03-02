Deviza
EUR/HUF378,79 +0,04% USD/HUF323,52 +0,49% GBP/HUF434,22 +0,61% CHF/HUF415,63 -0,67% PLN/HUF89,49 -0,12% RON/HUF74,33 -0,4% CZK/HUF15,62 0% EUR/HUF378,79 +0,04% USD/HUF323,52 +0,49% GBP/HUF434,22 +0,61% CHF/HUF415,63 -0,67% PLN/HUF89,49 -0,12% RON/HUF74,33 -0,4% CZK/HUF15,62 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32% BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Irán
közel-kelet
Egyesült Államok

Figyelmeztetés az Egyesült Államokból: nem néhány napos háború várható Iránnal – további veszteségekre kell készülni

Az Egyesült Államok vezérkari főnöke egyértelműen jelezte, hogy a kitűzött katonai célok elérése időbe telik, és további amerikai veszteségekre kell számítani. Hétfőn az amerikai hadsereg bejelentette: egy negyedik amerikai katona is meghalt az Irán ellen szombaton indított offenzívában.
VG/MTI
2026.03.02, 18:15

Időbe fog telni, mire elérik az Egyesült Államok katonai céljait Iránban, és fel kell készülni további amerikai veszteségekre – jelentette ki hétfőn Washingtonban Dan Caine, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke.

Figyelmeztetés az Egyeülst Államokból: nem néhány napos háború várható Iránnal – további amerikai áldozatokra kell készülni
Légicsapásban megrongálódott lakóépületek Iránban / Fotó: AFP

Az Irán elleni amerikai–izraeli offenzíva harmadik napján tartott sajtótájékoztatón Caine hangsúlyozta, hogy ez nem egy egyszerű, egynapos művelet. Bizonyos időt vesz igénybe, hogy teljesítsék azokat a célokat, amelyekkel az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Középső Parancsnokságát (CENTCOM) és a vezérkari főnökök egyesített bizottságát megbízták, és egyes esetekben ez kemény és nehéz munka lesz – mondta.

A tábornok tájékoztatása szerint az amerikai hadsereg – csakúgy, mint a tavaly júniusi Irán elleni katonai művelet során – most is bevetett B–2-es lopakodó nehézbombázó repülőgépeket. A csapások részét képezték továbbá kibertechnológiai manőverek is, amelyekkel megzavarták az iráni kommunikációs rendszereket és az érzékelőhálózatokat. 

Azt is elmondta: az Egyesült Államok további katonákat vezényel a Közel-Keletre. Hétfőn az amerikai hadsereg bejelentette: egy negyedik amerikai katona is meghalt az offenzíva során.

A kuvaiti légvédelem lőtte le tévedésből az amerikai repülőgépeket

Helyi idő szerint hétfő reggel lezuhant három amerikai F–15E vadászbombázó Kuvait felett, feltételezhetően baráti tűz következtében az Epic Fury hadműveletben. A hatfős személyzet sikeresen katapultált, biztonságban kimentették őket, állapotuk stabil. 

A baleset okát vizsgálják. Mint lapunk már hétfő reggel megírta, a regionális médiában megjelent beszámolók és a közösségi médiában széles körben megosztott felvételek szerint lezuhant Kuvaitban az Amerikai Egyesül Államok légierejének (US Air Force) egyik F–15-ös vadászgépe. Az első beszámolók szerint 

a repülőgép Kuvait északi részén, az iraki határ közelében csapódott a földbe, egy gyéren lakott térségben.

Az F–15 Eagle minden időjárási körülmények között bevethető, két hajtóműves, harcászati vadászgép, amelyet a légi fölény kivívására és fenntartására terveztek. Az amerikai légierő szerint a típus a nagy manőverezőképességet, gyorsulást és hatótávolságot korszerű rendszerekkel ötvözi. Az F–15E Strike Eagle változatot úgy alakították ki, hogy egyaránt alkalmas legyen légi feladatokra és mélységi csapásmérő bevetésekre.

A Simple Flying oldal tavalyi cikke szerint az F–15E vadászbombázó darabja mintegy 90-100 millió dollár között mozog, felszereltségtől függően.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu