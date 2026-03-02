Maradt a nyomás a BÉT-en: több mint egyszázalékos eséssel zárt a BUX
A reggeli beszakadás után egész nap nyomás alatt maradt a budapesti piac, és végül jelentős mínuszban fejezte be a kereskedést. A BUX 1,03 százalékos csökkenéssel 125 234,72 ponton zárt hétfőn, a részvénypiaci forgalom 33,8 milliárd forintot tett ki.
A vezető részvények közül csak a Mol tudott érdemben emelkedni, a többi blue chip gyengült:
- az OTP 2,57 százalékos eséssel 38 300 forinton zárt;
- a Mol 3,46 százalékkal 3650 forintra erősödött, ezzel a nap egyértelmű nyertese volt a nagy papírok közül;
- a Richter 0,84 százalékos mínuszban, 11 840 forinton fejezte be a napot;
- a Magyar Telekom: 0,23 százalékkal 2160 forintra csúszott vissza.
A forint közben gyengült az euróval szemben, az árfolyam 381 forint fölé emelkedett, ami szintén nem segítette a befektetői hangulatot. A nemzetközi piacokon tapasztalható óvatosság és a kockázatkerülés a budapesti parketten is éreztette hatását.
Tel-Avivban emelkedtek az árfolyamok a közel-keleti feszültség közepette
Miközben a budapesti részvénypiac nyomás alá került, és a BUX eséssel zárt, a tel-avivi tőzsde erőteljes emelkedést mutatott hétfőn. A helyi piacot támogatta, hogy a befektetők egy része az izraeli vállalatok profitkilátásaira és a belső fogyasztás stabilitására fókuszált a geopolitikai kockázatok közepette, ami ottani indexek szárnyalásához vezetett. A térségbeli katonai és politikai fejlemények – köztük izraeli lépések Irán irányába és Irán válaszai – eltérő hatást gyakoroltak a különböző régiós piacokra, így a volatilitás fokozódott, de a tel-avivi részvények ma emelkedni tudtak a nemzetközi eséstől eltérően.