Maradt a nyomás a BÉT-en: több mint egyszázalékos eséssel zárt a BUX

A reggeli beszakadás után egész nap nyomás alatt maradt a budapesti piac, és végül jelentős mínuszban fejezte be a kereskedést. A BUX 1,03 százalékos csökkenéssel 125 234,72 ponton zárt hétfőn, a részvénypiaci forgalom 33,8 milliárd forintot tett ki.

Több mint egyszázalékos eséssel zárt a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető részvények közül csak a Mol tudott érdemben emelkedni, a többi blue chip gyengült:

az OTP 2,57 százalékos eséssel 38 300 forinton zárt;

a Mol 3,46 százalékkal 3650 forintra erősödött, ezzel a nap egyértelmű nyertese volt a nagy papírok közül;

a Richter 0,84 százalékos mínuszban, 11 840 forinton fejezte be a napot;

a Magyar Telekom: 0,23 százalékkal 2160 forintra csúszott vissza.

A forint közben gyengült az euróval szemben, az árfolyam 381 forint fölé emelkedett, ami szintén nem segítette a befektetői hangulatot. A nemzetközi piacokon tapasztalható óvatosság és a kockázatkerülés a budapesti parketten is éreztette hatását.