Deviza
EUR/HUF381,1 +0,65% USD/HUF325,73 +1,17% GBP/HUF436,68 +1,18% CHF/HUF418,06 -0,08% PLN/HUF89,84 +0,28% RON/HUF74,75 +0,16% CZK/HUF15,7 +0,49% EUR/HUF381,1 +0,65% USD/HUF325,73 +1,17% GBP/HUF436,68 +1,18% CHF/HUF418,06 -0,08% PLN/HUF89,84 +0,28% RON/HUF74,75 +0,16% CZK/HUF15,7 +0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32% BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
bux
blue chipek

Maradt a nyomás a BÉT-en: több mint egyszázalékos eséssel zárt a BUX

Folytatódott az eladói nyomás a budapesti parketten, a befektetők egész nap óvatosak maradtak. A BUX több mint egyszázalékos eséssel zárta a hétfői kereskedést. A blue chipek közül csak a Mol tudott érdemben erősödni, az OTP és a Richter is mínuszban fejezte be a napot.
Ballagó Dániel
2026.03.02, 17:20
Frissítve: 2026.03.02, 17:42

A reggeli beszakadás után egész nap nyomás alatt maradt a budapesti piac, és végül jelentős mínuszban fejezte be a kereskedést. A BUX 1,03 százalékos csökkenéssel 125 234,72 ponton zárt hétfőn, a részvénypiaci forgalom 33,8 milliárd forintot tett ki.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
Több mint egyszázalékos eséssel zárt a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető részvények közül csak a Mol tudott érdemben emelkedni, a többi blue chip gyengült:

  • az OTP 2,57 százalékos eséssel 38 300 forinton zárt;
  • a Mol 3,46 százalékkal 3650 forintra erősödött, ezzel a nap egyértelmű nyertese volt a nagy papírok közül;
  • a Richter 0,84 százalékos mínuszban, 11 840 forinton fejezte be a napot;
  • a Magyar Telekom: 0,23 százalékkal 2160 forintra csúszott vissza.

A forint közben gyengült az euróval szemben, az árfolyam 381 forint fölé emelkedett, ami szintén nem segítette a befektetői hangulatot. A nemzetközi piacokon tapasztalható óvatosság és a kockázatkerülés a budapesti parketten is éreztette hatását.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Tel-Avivban emelkedtek az árfolyamok a közel-keleti feszültség közepette

Miközben a budapesti részvénypiac nyomás alá került, és a BUX eséssel zárt, a tel-avivi tőzsde erőteljes emelkedést mutatott hétfőn. A helyi piacot támogatta, hogy a befektetők egy része az izraeli vállalatok profitkilátásaira és a belső fogyasztás stabilitására fókuszált a geopolitikai kockázatok közepette, ami ottani indexek szárnyalásához vezetett. A térségbeli katonai és politikai fejlemények – köztük izraeli lépések Irán irányába és Irán válaszai – eltérő hatást gyakoroltak a különböző régiós piacokra, így a volatilitás fokozódott, de a tel-avivi részvények ma emelkedni tudtak a nemzetközi eséstől eltérően.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu