Döntött a Védelmi Tanács: kegyetlen szigor jön – megvan, kit küldene a kormány a Barátság kőolajvezeték kivizsgálására

Orbán Viktor bejelentette a legfrissebb döntéseket, amelyeket a Védelmi Tanács szerdai ülésén hoztak. A miniszterelnök facebookos bejegyzése szerint három témában döntöttek.

Orbán Viktor bejelentette, hogy megvan, kit küldene a kormány a Barátság kőolajvezeték kivizsgálására / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

„Áttekintettük az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt szükséges intézkedéseket is” – kezdte videós bejegyzését a miniszterelnök.

Orbán Viktor és a Védelmi Tanács megállapította, hogy Európában a terrorfenyegetés megnőtt, ezért megerősítették az emberek védelmét: a rendőrök és a katonák közterületi jelenlétét növelik.

A miniszterelnök elmondása szerint minden orosz energiát használó energetikai létesítmény védelmét megerősítik, mivel Voldimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy megakadályozza az orosz energia bejutását Európába. Emlékeztetett, hogy az Északi Áramlat gázvezetéket is ők robbantották fel, ezzel is alátámasztva a megnövelt biztonsági intézkedések indokoltságát.

Az ülésen megbízták Czepek Gábor államtitkárt, hogy a vezetésével egy tényfeltáró bizottság felmérje a Barátság kőolajvezeték valóságos állapotát.

Ehhez követelik Ukrajnától, hogy a helyszíni vizsgálat elvégzését tegye lehetővé.

A kormányfő nyomatékosította, hogy az ukrán olajblokád megszűnésééig minden a számukra fontos döntést blokkolnak az Európai Unióban.

„A lehető legszigorúbban fellépünk a szélsőséges iszlamista csoportokkal szemben.

75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében.

Nálunk nem történhet meg az, ami az Északi Áramlattal megtörtént. Felállítottunk egy tényfeltáró bizottságot a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára. Követeljük, hogy engedjék oda őket a vezetékhez!”

– írta videós posztja mellé Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a Védelmi Tanács folyamatosan ülésezik, így azonnal tudnak reagálni a legfrissebb biztonságpolitikai történésekre.

A közel-keleti konfliktus eszkalációja közvetlenül nem érinti Magyarországot, a kormány mégis megelőző lépéseket tett az ország energetikai és biztonsági infrastruktúrájának védelmében. A közel-keleti konfliktus és az ukrajnai háború nyomán kialakult energiabiztonsági helyzetre reagálva Orbán Viktor miniszterelnök kedden is megszólalt videóüzenetben, amelyben a Barátság kőolajvezetéket ért állítólagos támadásról és az olajszállítás leállításáról beszélt.