Döntött a Védelmi Tanács: kegyetlen szigor jön – megvan, kit küldene a kormány a Barátság kőolajvezeték kivizsgálására
Orbán Viktor bejelentette a legfrissebb döntéseket, amelyeket a Védelmi Tanács szerdai ülésén hoztak. A miniszterelnök facebookos bejegyzése szerint három témában döntöttek.
„Áttekintettük az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt szükséges intézkedéseket is” – kezdte videós bejegyzését a miniszterelnök.
Orbán Viktor és a Védelmi Tanács megállapította, hogy Európában a terrorfenyegetés megnőtt, ezért megerősítették az emberek védelmét: a rendőrök és a katonák közterületi jelenlétét növelik.
A miniszterelnök elmondása szerint minden orosz energiát használó energetikai létesítmény védelmét megerősítik, mivel Voldimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy megakadályozza az orosz energia bejutását Európába. Emlékeztetett, hogy az Északi Áramlat gázvezetéket is ők robbantották fel, ezzel is alátámasztva a megnövelt biztonsági intézkedések indokoltságát.
Az ülésen megbízták Czepek Gábor államtitkárt, hogy a vezetésével egy tényfeltáró bizottság felmérje a Barátság kőolajvezeték valóságos állapotát.
Ehhez követelik Ukrajnától, hogy a helyszíni vizsgálat elvégzését tegye lehetővé.
A kormányfő nyomatékosította, hogy az ukrán olajblokád megszűnésééig minden a számukra fontos döntést blokkolnak az Európai Unióban.
- „A lehető legszigorúbban fellépünk a szélsőséges iszlamista csoportokkal szemben.
- 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében.
- Nálunk nem történhet meg az, ami az Északi Áramlattal megtörtént. Felállítottunk egy tényfeltáró bizottságot a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára. Követeljük, hogy engedjék oda őket a vezetékhez!”
– írta videós posztja mellé Orbán Viktor.
A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a Védelmi Tanács folyamatosan ülésezik, így azonnal tudnak reagálni a legfrissebb biztonságpolitikai történésekre.
A közel-keleti konfliktus eszkalációja közvetlenül nem érinti Magyarországot, a kormány mégis megelőző lépéseket tett az ország energetikai és biztonsági infrastruktúrájának védelmében. A közel-keleti konfliktus és az ukrajnai háború nyomán kialakult energiabiztonsági helyzetre reagálva Orbán Viktor miniszterelnök kedden is megszólalt videóüzenetben, amelyben a Barátság kőolajvezetéket ért állítólagos támadásról és az olajszállítás leállításáról beszélt.
Orbán Viktor már akkor is sokadjára szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást, és a vita rendezése érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket a vezetékszakasz vizsgálatára. A miniszterelnök jelezte: Magyarország mindaddig fenntartja az ellenintézkedéseit, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a tranzitot. Az ukrán lépést közönséges zsarolásnak nevezte, és kijelentette, hogy Magyarország nem hagyja magát, az olajblokádot le fogják törni.
Orbán Viktor közölte: a rendelkezésre álló műholdfelvételek és operatív információk azt mutatják, hogy a Barátság vezeték működőképes, a támadás közvetlenül nem érintette a fő szállítási rendszert. Ezért – fogalmazott – az újraindításnak nincs technikai akadálya.
Biztonságpolitikai szempontból a katonai jelenlét demonstratív üzenet is: a kabinet azt kívánja jelezni, hogy az energialétesítmények védelme nem pusztán gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdés. Ugyanakkor a politikai dimenzió is erősödik, hiszen a miniszterelnök nyilatkozata egyértelműen Ukrajnára helyezi a felelősséget az olajszállítás leállításáért.
Ukrajna váratlanul bevallotta, hogy orosz olajat pumpált a Barátság kőolajvezetékbe: hihetetlen sztorival álltak elő – még csak most keresik a hibát
A növekvő magyar-szlovák politikai nyomás következtében Ukrajna kénytelen volt részleteket elárulni arról, hogy miért nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket: az energiaügyi miniszter most azt állítja, hogy az orosz dróntámadás során a vezeték belső berendezései komoly károkat szenvedtek, mivel a vezetékbe jutott olaj gyakorlatilag felforrt. Külföldi szakértőket azonban továbbra sem engednek a „sérült” rész közelébe, miközben a műholdképek alapján minden rendben van a rendszerrel – számolt be a Világgazdaság kedd este.
Denisz Smihal energiaügyi miniszter elmondta, hogy a Naftogaz jelenleg végzi a hibafelmérést. Ezután készül el a pontos költség- és időbecslés a javításokra, valamint meghatározzák, hogy a vezeték fizikai üzemeltetése milyen mértékben folytatható.
Ugyanakkor a Barátság-vezeték állítólag sérült részéről több műholdfelvétel is készült: ezek egyikén sem látszanak károk, a rendszer pedig nem csak látszólag üzemképes – Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint az ukránok olajat is szállítottak azon keresztül a leállás óta.