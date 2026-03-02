Van olyan tétel, amelynek a díja a kőolaj és a földgáz áránál is meredekebben emelkedik

Meg nem erősített hírek szerint a hét végén iráni erők már elsüllyesztettek egy áthaladó hajót, noha az sem egyértelmű, hogy a Hormuzi-szoros blokádját az iráni haditengerészet vagy az azzal párhuzamosan létező hatalmi-katonai erő, az iráni Forradalmi Gárda hajtja végre úgy, hogy Teherán hivatalosan nem jelentett be zárást a világ legfontosabb energiakereskedelmi útvonalára – írja összeállításában az Origo.

Bárhogyan is álljon most a helyzet a Hormuzi-szorosban, a nagy kereskedőházak hajói megálltak a Hormuzi-szoroson kívüli kikötőknél, és további fejleményekre várnak. S persze az is kérdés lehet, a szállítmányozók meddig nyújtózkodhatnak pénzügyi szempontból akkor, amikor a háborús helyzet miatt a hajók kockázati felárai egyes társaságoknál még az energiaárak emelkedésénél is meredekebben nőnek.

Kilőtt a közel-keleti útvonalakon közlekedő hajók háborús kockázati felára az iráni háború miatt / Fotó: Photo Magistr / Shutterstock (illusztráció)

Veszteg maradnak a hajók, de a biztosítási költségeik nőnek

A lap azt írja, hogy több vezető kereskedőház egymástól függetlenül nyilatkozta azt a Lloyd’s List nagy múltú, globális tengeri információgyűjtéssel foglalkozó iparági szervezetnek, hogy az iráni figyelmeztetéseket komolyan veszik, és átmenetileg felfüggesztik szállításaikat. A Reuters egy vezető beosztású, nagy kereskedőházat képviselő személyt idézett, aki kijelentette, hogy hajóik „néhány napig a helyükön maradnak”.

A Lloyd’s List azonosító rendszere szerint szombaton még több hajó is megfordult az Ománi-öbölben, míg mások tovább haladtak a Hormuzi-szoroson keresztül annak ellenére, hogy Irán akkor már kiadta figyelmeztetéseit a hajózási társaságoknak. Nem volt ugyanakkor világos, hogy áthaladt-e bármelyik tartályhajó a Hormuzi-szoroson kikapcsolt automatikus azonosító rendszerrel.

Ami viszont világos, az az, hogy a biztosítók sorra küldik a felmondási értesítéseket az Öböl menti konfliktus miatt a hajóvállatoknak. Ez azt jelenti, hogy a megváltozott helyzetben nem vállalják a fedezetet a korábban megkötött kondíciók szerint, helyette az árkockázatokat óráról órára árazzák újra, ami a biztosítási díjak meredek emelkedését vetíti előre.