Netanjahu: nem lesz végtelen háború Iránnal – az Epic Fury művelet megváltoztathatja a Közel-Keletet

Az izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Izrael közös Irán elleni katonai lépései nem vezetnek elhúzódó, végtelen háborúhoz, hanem gyors és döntő eredményt hozhatnak, ami hosszú távon békét teremthet a Közel-Keleten. Netanjahu szerint az iráni rezsim jelenleg a legsebezhetőbb állapotában van.
VG/MTI
2026.03.03, 13:49
Frissítve: 2026.03.03, 14:00

Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni katonai akciói nem fognak végtelen háborúba torkollni, és hosszabb távon elősegíthetik a térség békéjét – mondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn a Fox News amerikai hírtévében.

Netanjahu: Nem lesz végtelen háború Iránnal – az Epic Fury művelet megváltoztathatja a Közel-Keletet
Benjamin Netanjahu szerint az izraeli–amerikai hadműveletek nem vezetnek végtelen háborúhoz / Fotó: AFP

„Nem lesz végtelen háború” – szögezte le az izraeli miniszterelnök a Sean Hannitynek adott exkluzív interjújában. Elmondása szerint az iráni „terrorrezsim most a legsebezhetőbb helyzetben van, mióta 47 évvel ezelőtt elvette Irán irányítását a bátor iráni néptől, ezért az Irán elleni művelet gyors és döntő kimenetelű lesz”.

„Megteremtjük a lehetőséget arra, hogy az iráni nép átvehesse az irányítást saját sorsa felett, és saját, demokratikusan választott kormányt alakítson, amely teljesen megváltoztatja az országot” – fogalmazott.

Netanjahu hangsúlyozta, hogy az iráni rezsim megdöntése számos békeszerződés megkötését tenné lehetővé a régió más muszlim államaival, ami megváltoztatná a világot, és egy olyan békés korszak köszöntene be, amelyről még álmodni sem mert senki. Külön kiemelte Szaúd-Arábiát, amely sokat nyerhet az iráni rezsim bukásából, és

közelebb hozhatja az országot Izraelhez.

Az izraeli miniszterelnök felidézte, hogy Donald Trump elnökkel közösen már jelentős eredményeket értek el a béke előmozdításában: együtt közvetítettek, és elősegítették az Ábrahám-megállapodásokat, amelyek négy arab állammal kötött békeszerződéseket foglaltak magukban. „Ez nem egy végtelen háború, hanem a béke kapuja, pontosan az ellenkezője annak, amit sokan állítanak” – mondta.

Netanjahu szerint nem Izrael rángatta bele az Egyesült Államokat  háborúba

Netanjahu azt állította, hogy Izrael nem rángatta bele az Egyesült Államokat egy Irán elleni háborúba. „Donald Trump a világ legerősebb vezetője, azt teszi, amit helyesnek tart Amerika és a jövő generációi számára. Irán elkötelezett az Egyesült Államok elpusztításában, és ezt Trump elnök is jól tudja” – fogalmazott.

Az Epic Fury (Féktelen Düh) közös amerikai–izraeli hadműveletről elmondta: ha most nem léptek volna, utólag már nem tehettek volna semmit Irán ellen. Akkor célba vehették volna Amerikát, zsarolhattak volna, fenyegethettek volna mindenkit a térségben – mondta a politikus.

