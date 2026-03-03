Netanjahu: nem lesz végtelen háború Iránnal – az Epic Fury művelet megváltoztathatja a Közel-Keletet

Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni katonai akciói nem fognak végtelen háborúba torkollni, és hosszabb távon elősegíthetik a térség békéjét – mondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn a Fox News amerikai hírtévében.

Benjamin Netanjahu szerint az izraeli–amerikai hadműveletek nem vezetnek végtelen háborúhoz / Fotó: AFP

„Nem lesz végtelen háború” – szögezte le az izraeli miniszterelnök a Sean Hannitynek adott exkluzív interjújában. Elmondása szerint az iráni „terrorrezsim most a legsebezhetőbb helyzetben van, mióta 47 évvel ezelőtt elvette Irán irányítását a bátor iráni néptől, ezért az Irán elleni művelet gyors és döntő kimenetelű lesz”.

„Megteremtjük a lehetőséget arra, hogy az iráni nép átvehesse az irányítást saját sorsa felett, és saját, demokratikusan választott kormányt alakítson, amely teljesen megváltoztatja az országot” – fogalmazott.

Netanjahu hangsúlyozta, hogy az iráni rezsim megdöntése számos békeszerződés megkötését tenné lehetővé a régió más muszlim államaival, ami megváltoztatná a világot, és egy olyan békés korszak köszöntene be, amelyről még álmodni sem mert senki. Külön kiemelte Szaúd-Arábiát, amely sokat nyerhet az iráni rezsim bukásából, és

közelebb hozhatja az országot Izraelhez.

Az izraeli miniszterelnök felidézte, hogy Donald Trump elnökkel közösen már jelentős eredményeket értek el a béke előmozdításában: együtt közvetítettek, és elősegítették az Ábrahám-megállapodásokat, amelyek négy arab állammal kötött békeszerződéseket foglaltak magukban. „Ez nem egy végtelen háború, hanem a béke kapuja, pontosan az ellenkezője annak, amit sokan állítanak” – mondta.

Netanjahu szerint nem Izrael rángatta bele az Egyesült Államokat háborúba

Netanjahu azt állította, hogy Izrael nem rángatta bele az Egyesült Államokat egy Irán elleni háborúba. „Donald Trump a világ legerősebb vezetője, azt teszi, amit helyesnek tart Amerika és a jövő generációi számára. Irán elkötelezett az Egyesült Államok elpusztításában, és ezt Trump elnök is jól tudja” – fogalmazott.

Az Epic Fury (Féktelen Düh) közös amerikai–izraeli hadműveletről elmondta: ha most nem léptek volna, utólag már nem tehettek volna semmit Irán ellen. Akkor célba vehették volna Amerikát, zsarolhattak volna, fenyegethettek volna mindenkit a térségben – mondta a politikus.