Jöhet a százdolláros olajár, Délkelet-Ázsiának a földgáz miatt lehetnek gondjai

Ijesztő, napon belüli 8-10 százalékos áremelkedést látni az olajárnál, a földgázénál pedig még ennél is markánsabbat: az iráni háború kitörése globális energiapiaci sokkot idézett elő, melynek önmagában újabb, további kedvezőtlen löketet adhat, hogy Irán hivatalosan bejelentette a Hormuzi-szoros, a világ legfontosabb tengeri energiakereskedelmi átjárója lezárását. A Hormuzi-szoros lezárása 100 dollár fölé emelheti a Brent olaj árát, ami komoly inflációs nyomást fejthet ki. A keddre 80 dollár fölé ugrott olaj a forint némi gyengülésével együtt már a héten érezteti hatását a haza töltőállomásokon – írja az Origo.

A Hormuzi-szoros Irán általi lezárása százdolláros Brent-árat idézhet elő, az olaj mellett a gáz ára is emelkedik, leállhatnak a közel-keleti szállítások Ázsiába / Fotó: StockTrek Images via AFP

Olajár: küszöbön a százdolláros Brent, Délkelet-Ázsia gázhiánnyal nézhet szembe

A lap felidézi, hogy kedd reggelre a referenciának tekintett Brent olaj ára 80 dolláros szintre ugrott (hétfőn még 73 dollárnál járt). Ez egyértelműen az iráni helyzet hatása, ahogy az is, hogy a már 330 forintos dollárárfolyam irányába mozgó forintnak is köszönhetően március 4-én üzemanyagár-emelkedés várható Magyarországon is. S ez még a 80 dolláros Brent, ami könnyen lehet, hogy hamarosan 100-108 dollár lesz, mivel számos elemző már a háború első napján – szombaton – jelezte, hogy erre az árra kell készülni, ha Irán lezárja az átjárót.

Az elemzők szerint Dél-Ázsia szembesülne a legsúlyosabb zavarokkal, és az olajnál is kiélezettebbé válhat a helyzet az LNG-ellátás tekintetében most, hogy Irán hivatalosan is lezárta a tengeri átjárót, amit vélhetően de facto már hétvégén is megtett. A Kpler tengeri áruforgalmi adatai szerint Katar és az Egyesült Arab Emírségek Pakisztán LNG-importjának 99 százalékát, Banglades 72 százalékát, Indiának pedig 53 százalékát adják együttesen.

A földgáz tekintetében ezeket az országokat korlátozott tárolási és beszerzési rugalmasság jellemzi, ezek miatt Pakisztán és Banglades különösen sebezhető. Banglades már most is jelentős strukturális gázhiánnyal küzd. Az Energiagazdasági és Pénzügyi Elemző Intézet szerint az ország napi több mint 38 millió köbméternyi földgázhiányt regisztrál.