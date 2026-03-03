Az üzemanyagpiacon gyors fordulat következik: a nemzetközi olajár-emelkedés és a forint gyengülése nyomán a hazai nagykereskedelmi árak is érdemben megugranak. A Holtankoljak értesülése szerint a Mol szerdától jelentős áremelést hajt végre, ami azonnal megjelenhet a kutakon is.

Ez túl gyors volt, döntött a Mol: szerdától általános drágulás lép életbe – megérkeznek a háborús üzemanyagárak Magyarországra / Fotó: Gazdag Mihály

Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal emelkedik. Ez az elmúlt hetekhez képest intenzív drágulási ütemet jelez, különösen a dízel esetében.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzésára 80 dollár fölé emelkedett – ez jelenlegi árfolyamon mintegy 29 ezer forintot jelent –, miközben a forint árfolyama közelít a 330-as szinthez a dollárral szemben. A kettős hatás – a drágább olaj és a gyengébb hazai fizetőeszköz – gyorsan beépül a hazai üzemanyagárakba.

2026. március 3-án még az alábbi átlagárakon lehet tankolni:

95-ös benzin: 565 forint/liter

Gázolaj: 594 forint/liter

A most bejelentett nagykereskedelmi áremelés alapján a gázolaj ára ismét megközelítheti, vagy akár át is lépheti a 600 forintos szintet a következő napokban, míg a benzin esetében is tartósan a 570 forint feletti árszint válhat jellemzővé.

Először a dízel indult meg, de a benzin sem maradhat ki

A napokban már látható volt, hogy a nagykereskedelmi ármozgások elsősorban a dízelt érintik, miközben a benzin ára még átmenetileg stabil maradt. Március 2-án országos átlagban 565 forintba került egy liter 95-ös benzin, a gázolaj pedig 590 forintba, de a piaci szereplők akkor is figyelmeztettek: ez csak ideiglenes nyugalom lehet.

A Brent olaj ára rövid idő alatt 80 dollár közelébe, sőt időszakosan fölé emelkedett,

ami közvetlenül növeli a finomítói és nagykereskedelmi költségeket. A Mol szakemberei is jelezték, hogy a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság különösen érzékenyen érinti a dízelpiacot, és ha a kínálat szűkül, az óhatatlanul további árfelhajtó hatással járhat.

Németországban már pánikszerű tankolás indult

A közel-keleti konfliktus hatása nemcsak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is azonnal megjelent. Németországban hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál, miután az autósok tartanak a további drágulástól, és még az alacsonyabb árakon próbálnak tankolni. Az ADAC adatai szerint néhány nap alatt többcentes emelkedés következett be:

a benzin ára 1,780 euróról 1,830 euróra (mintegy 710-ről 730 forintra),

a dízelé 1,749 euróról 1,801 euróra (nagyjából 698-ról 718 forintra) nőtt literenként.

A háttérben itt is a Brent árának megugrása és a Hormuzi-szoros körüli biztonsági kockázatok állnak, amelyeken a világ olajforgalmának mintegy ötöde halad át. A német reakció jól mutatja: a geopolitikai feszültség gyorsan és közvetlenül csapódik le a töltőoszlopoknál – és most már Magyarországon is egyértelműen megérkeztek a háborús üzemanyagárak.