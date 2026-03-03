Az iráni háború miatt mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki Ázsiába repülne - kevés a járat, horribilis összegekbe kerülnek a jegyek
Az iráni háború miatt lezárták a Perzsa-öböl (más néven Arab-öböl) országainak repülőtereit, amelyek a legforgalmasabbak közé tartoznak a világon, és fontos átszállóhelyek Ázsia és Ausztrália, valamint Európa között. A fennakadások következtében jelentősen drágulnak a repülőjegyek a két kontinens között – ha kaphatóak egyáltalán a közeli napokra.
A régió légi kikötői kedden immár az egymást követő negyedik napon voltak zárva, bár a nyugalmasabb időszakokban útnak indítanak pár gépet. Nagyrészt zárva van a dubaji repülőtér is, amely normális körülmények között napi több mint ezer járatot indít és fogad.
Bár a Salaam Gateway internetes portál tudósítása szerint az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett
Emirates és Etihad Airways korlátozottan működött kedden,
így is több tízezer ember ragadt az érintett országokban, akik keresik a távozás lehetőségét.
Az ausztrál Flight Centre Travel Group irodáihoz és segélyvonalain például 75 százalékkal nőtt a hívások száma, és a munkatársaik a nap 24 órájában folyamatosan dolgoznak, hogy segítsenek az utasaiknak.
„Az ausztrálok nagyon rugalmasak, sokan már átfoglalták a jegyüket Európába alternatív útvonalakon keresztül” – mondta a Reutersnek Andrew Stark, a vállalat globális ügyvezető igazgatója.
Elkerülik az iráni háború miatt lezárt légteret
Az Ázsia és Európa között közvetlen járatokat működtető légitársaságok el tudják kerülni a lezárt közel-keleti légteret északra a Kaukázuson, majd Afganisztánon, délre pedig Egyiptomon, majd Szaúd-Arábián és Ománon keresztül.
Ez azonban hosszabb repülési időt és ezzel együtt több kerozint igényel, ami tovább emeli a költségeket, miközben az olajár is kilőtt a konfliktus miatt. Ez pedig hosszabb távon is drágíthatja a jegyárakat.
Jelenleg az egész Közel-Kelet kiesett, ami sokba fog kerülni egyes légitársaságoknak
– emlékeztetett Subhas Menon, az Ázsia–Csendes-óceáni Légitársaságok Szövetségének vezetője. „Ha ezután Európát csak magas költségek mellett lehet kiszolgálni, akkor az aláássa a légitársaságok jövedelmezőségét” – tette hozzá, ami szerinte azt jelenti, hogy csökkenteni kényszerülhetnek a járatok számát.
Természetesen az is igaz, hogy vannak olyan légitársaságok, amelyek rövid távon jól járhatnak, több utast szereznek amiatt, hogy az Öböl menti államok légi járatai a földre kényszerülnek.
Ilyenek az érintett régión kívül nonstop járatokat vagy alternatív csomópontokban üzemeltető légitársaságok, többek között
- a Cathay Pacific,
- a Singapore Airlines
- és a Turkish Airlines.
Nincs jegy, vagy csak horribilis áron
Az utasok viszont biztosan rosszul járnak: a brit hírügynökség több légitársaság internetes oldalát is végigböngészte, és kiderült, hogy alig van jegy a következő napokra Ázsia és London között – azok is nagyon drágán.
A Cathay Pacificnél például nincsen jegy március 11-ig turistaosztályon a Hongkong és London között közlekedő járatokra, amit pedig aznapra foglalni lehet, az 21 158 hongkongi dollárba kerül – a szokásos 5054 helyett. (Egy hongkongi dollár 42,75 forint.)
Hasonló a helyzet, ha valaki a Qantas Airwaysszel akar Sydney-ből Londonba vagy fordítva repülni: turistaosztályra március 17-ig nincsen jegy, akkor pedig az egyirányú 3129 ausztrál dollárba (734 ezer forintba) kerül.
Korábbi időpontra csak még drágább jegyek foglalhatók olyan szokatlan átszállással, mint Los Angeles vagy Johannesburg.
A thaiföldi járatok mindig tele vannak
A Thai Airways Európába tartó járatai is telt házasak, mivel
az európai turisták egyébként is a közvetlen útvonalakat választják a közel-keleti átszállás helyett.
A légitársaság Bangkokból Londonba tartó járataira a jegyek a jövő hét végéig elfogytak, aztán pedig megugranak az árak: március 15-re turistaosztályra az egyirányúé 71 190 bahtra – március 18-ra pedig visszaesik a szokásos 27 045 bahtra. (Egy thai baht 10,6 forint.)
Jóval a normális szint fölé emelkedtek a jegyárak a Kína és az Egyesült Királyság közötti járatokon is, turistaosztályra pedig nagyrészt el is fogytak. A retúrjegyek ára a Peking–London vonalon általában 10 ezer jüan (484 ezer forint), de most az Air China szerdai járatára egyetlen business osztályúé 50 490 jüan (2,4 millió forint).