Az iráni háború miatt mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki Ázsiába repülne - kevés a járat, horribilis összegekbe kerülnek a jegyek

Az iráni háború miatt lezárták a Perzsa-öböl (más néven Arab-öböl) országainak repülőtereit, amelyek a legforgalmasabbak közé tartoznak a világon, és fontos átszállóhelyek Ázsia és Ausztrália, valamint Európa között. A fennakadások következtében jelentősen drágulnak a repülőjegyek a két kontinens között – ha kaphatóak egyáltalán a közeli napokra.

Az iráni háború miatt lezárták a légtereket / Fotó: AFP

A régió légi kikötői kedden immár az egymást követő negyedik napon voltak zárva, bár a nyugalmasabb időszakokban útnak indítanak pár gépet. Nagyrészt zárva van a dubaji repülőtér is, amely normális körülmények között napi több mint ezer járatot indít és fogad.

Bár a Salaam Gateway internetes portál tudósítása szerint az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett

Emirates és Etihad Airways korlátozottan működött kedden,

így is több tízezer ember ragadt az érintett országokban, akik keresik a távozás lehetőségét.

Az ausztrál Flight Centre Travel Group irodáihoz és segélyvonalain például 75 százalékkal nőtt a hívások száma, és a munkatársaik a nap 24 órájában folyamatosan dolgoznak, hogy segítsenek az utasaiknak.

„Az ausztrálok nagyon rugalmasak, sokan már átfoglalták a jegyüket Európába alternatív útvonalakon keresztül” – mondta a Reutersnek Andrew Stark, a vállalat globális ügyvezető igazgatója.

Elkerülik az iráni háború miatt lezárt légteret

Az Ázsia és Európa között közvetlen járatokat működtető légitársaságok el tudják kerülni a lezárt közel-keleti légteret északra a Kaukázuson, majd Afganisztánon, délre pedig Egyiptomon, majd Szaúd-Arábián és Ománon keresztül.

A földön ragadtak a repülőgépek / Fotó: AFP

Ez azonban hosszabb repülési időt és ezzel együtt több kerozint igényel, ami tovább emeli a költségeket, miközben az olajár is kilőtt a konfliktus miatt. Ez pedig hosszabb távon is drágíthatja a jegyárakat.

Jelenleg az egész Közel-Kelet kiesett, ami sokba fog kerülni egyes légitársaságoknak

– emlékeztetett Subhas Menon, az Ázsia–Csendes-óceáni Légitársaságok Szövetségének vezetője. „Ha ezután Európát csak magas költségek mellett lehet kiszolgálni, akkor az aláássa a légitársaságok jövedelmezőségét” – tette hozzá, ami szerinte azt jelenti, hogy csökkenteni kényszerülhetnek a járatok számát.