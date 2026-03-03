Orbán Viktor rendkívüli tanácskozást hívott össze – fokozódik az energiapiaci feszültség

„Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Korábban a kormányfő már összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot . A tanácskozás középpontjában az ukrán energiaválság és a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz nyersolajszállítás leállása állt. A megbeszélésen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, valamint a Mol, az MVM és a Mavir első számú vezetői is részt vettek.

A kormány közölte:

Ukrajna politikai okokból akadályozza a szállítások újraindítását.

A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát január 27-én orosz támadás érte Brodi közelében, a keletkezett tüzet tíz nap alatt oltották el. Bár a műszaki feltételek február eleje óta adottak a szállítás újraindításához, a tranzit továbbra is szünetel. Magyarország és Szlovákia szerint az energiahordozó visszatartása politikai döntés következménye.

A kialakult helyzet kezelésére a kormány 250 ezer tonna nyersolajat szabadít fel a stratégiai készletekből, ami a teljes biztonsági tartalék mintegy 40 százaléka. A felszabadított mennyiség legkésőbb április közepéig áll a Mol rendelkezésére, a vállalatnak pedig 2026. augusztus 24-ig kell gondoskodnia a készlet visszapótlásáról. A kormány szerint a mostani lépés elegendő a rövid távú ellátásbiztonság fenntartásához.

A Világgazdaság is megírta, hogy nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra és Szlovákiába.

szerdán Magyarország és Szlovákia ezért leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának. Budapest és Pozsony egyaránt nagymértékben támaszkodik a vezetéken érkező orosz nyersolajra.