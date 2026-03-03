Deviza
EUR/HUF389,86 +2,57% USD/HUF336,93 +3,67% GBP/HUF447,83 +2,78% CHF/HUF428,82 +2,74% PLN/HUF90,75 +1,17% RON/HUF76,45 +2,52% CZK/HUF15,97 +2,01% EUR/HUF389,86 +2,57% USD/HUF336,93 +3,67% GBP/HUF447,83 +2,78% CHF/HUF428,82 +2,74% PLN/HUF90,75 +1,17% RON/HUF76,45 +2,52% CZK/HUF15,97 +2,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 452,49 -3,92% MTELEKOM2 140 -0,93% MOL3 642 -0,22% OTP35 760 -7,1% RICHTER11 490 -3,05% OPUS522 -0,96% ANY7 020 -2,28% AUTOWALLIS153,5 -2,28% WABERERS4 850 -3,09% BUMIX9 493,08 -1,76% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 502,22 -5,16% BUX120 452,49 -3,92% MTELEKOM2 140 -0,93% MOL3 642 -0,22% OTP35 760 -7,1% RICHTER11 490 -3,05% OPUS522 -0,96% ANY7 020 -2,28% AUTOWALLIS153,5 -2,28% WABERERS4 850 -3,09% BUMIX9 493,08 -1,76% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 502,22 -5,16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Orbán Viktor
orosz olaj

Orbán Viktor rendkívüli tanácskozást hívott össze – fokozódik az energiapiaci feszültség

A kormányfő rendkívüli ülést hívott össze az Energiabiztonsági Tanácsban. Orbán Viktor kijelentette: kell az olcsó orosz gáz és olaj.
VG
2026.03.03, 15:00
Frissítve: 2026.03.03, 15:38

„Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktor
Orbán Viktor rendkívüli tanácskozást hívott össze / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Korábban a kormányfő már összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot . A tanácskozás középpontjában az ukrán energiaválság és a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz nyersolajszállítás leállása állt. A megbeszélésen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, valamint a Mol, az MVM és a Mavir első számú vezetői is részt vettek.

A kormány közölte: 

Ukrajna politikai okokból akadályozza a szállítások újraindítását. 

A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát január 27-én orosz támadás érte Brodi közelében, a keletkezett tüzet tíz nap alatt oltották el. Bár a műszaki feltételek február eleje óta adottak a szállítás újraindításához, a tranzit továbbra is szünetel. Magyarország és Szlovákia szerint az energiahordozó visszatartása politikai döntés következménye.

A kialakult helyzet kezelésére a kormány 250 ezer tonna nyersolajat szabadít fel a stratégiai készletekből, ami a teljes biztonsági tartalék mintegy 40 százaléka. A felszabadított mennyiség legkésőbb április közepéig áll a Mol rendelkezésére, a vállalatnak pedig 2026. augusztus 24-ig kell gondoskodnia a készlet visszapótlásáról. A kormány szerint a mostani lépés elegendő a rövid távú ellátásbiztonság fenntartásához.

Leállt a Barátság, lépett Budapest: stratégiai készletekhez nyúltak

A Világgazdaság is megírta, hogy nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra és Szlovákiába. A csőnek az ukrajnai Brodi közelében lévő szakaszát érte január 27-én orosz támadás Szergej Szibiha ukrán külügyminiszer február 12-i bejelentése szerint, a tüzet 10 nap alatt oltották el. 

Mindkét ország kormánya szerint egyértelmű politikai okok miatt tartja vissza az energiahordozót a háború sújtotta ország, szerdán Magyarország és Szlovákia ezért leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának. Budapest és Pozsony egyaránt nagymértékben támaszkodik a vezetéken érkező orosz nyersolajra. 

Azóta Szlovákia és Magyarország további szankciókkal is élt az ukránok ellen, a szlovák kormányfő leállítja északi szomszédunk Ukrajnába tartó vészhelyzeti áramexportját, a magyar kormány részéről pedig a második válaszlépés is megszületett a Barátság-vezeték leállása miatt: mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőlajvezeték működését, mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőlajszállításokat Magyarország irányába, addig tehát Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz.

Orbán Viktor éles hangvételű bejegyzésben és videóüzenetben reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseire. A miniszterelnök szerint Zelenszkij cinikus és arcátlan választ adott a magyar kormány felvetéseire, miközben Ukrajna elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsszerepet játszó Barátság kőolajvezetéket. 

Orbán úgy fogalmazott: Kijev hálát várna Magyarországtól, noha a vezeték lezárása veszélybe sodorja a hazai energiaellátás biztonságát és a megfizethető árakat.

A Barátság kőolajvezeték ügyében újabb frontot nyitott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki kijelentette

mivel szerinte a vezetéket az oroszok bombázták le, ezért tűzszünet nélkül szó sem lehet helyreállításról, és hiába sürgeti Magyarország az újraindítást, a kulcs Moszkva kezében van.

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy a témáról beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, akinek azt hangsúlyozta: a javításhoz tűzszünet szükséges. Szerinte, amíg folyamatosak a harci cselekmények, és fennáll a további támadások veszélye, addig egy ilyen stratégiai infrastruktúra helyreállítása nemcsak drága, hanem kockázatos is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu