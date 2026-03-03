Ez már tényleg őrület: Zelenszkij egyetlen éjszaka alatt meggondolta magát a Barátság vezetékről – végérvényes üzenetet küldött a magyaroknak az orosz olajról
A Barátság kőolajvezeték ügyében újabb frontot nyitott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki kedden kijelentette: mivel szerinte a vezetéket az oroszok bombázták le, ezért tűzszünet nélkül szó sem lehet helyreállításról, s hiába sürgeti Magyarország az újraindítást, a kulcs Moszkva kezében van.
Zelenszkij a Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjújában azt állította, hogy az orosz erők több alkalommal is támadták a vezetéket, sőt azokat a szakembereket is célba vették, akik a helyreállításon dolgoztak.
Miért nem Moszkvát kérdezik a bombázásokról? A felelősség egyértelműen a Kremlt terheli
– jelentette ki az ukrán elnök.
A támadás és az újraindítás azonban más dolog, s miközben kevesen kérdőjelezik meg azt, hogy valóban orosz találat érte-e a vezetéket, sokkal fontosabb kérdés, hogy miért nem indítja újra Ukrajna a szállítmányokat a kulcsfontosságú útvonalon. Azt ugyanis sikerült bizonyítani, hogy a vezetéknek már semmi baja, és csak Kijev késlelteti a rendszert.
Magyarország energiaellátása jelentős mértékben függ a vezetéken érkező orosz kőolajtól, Orbán Viktor pedig többször az újraindítását sürgette, ennek késleltetését pedig a magyar kormány kész
- saját energiaszállítmányai leállításával;
- valamint az uniós pénzek vétózásával megbüntetni.
A rendszer kiesése közvetlen gazdasági és ellátásbiztonsági kockázatot jelent, Zelenszkij azonban továbbra is hamisan azt állítja, hogy a vezeték jelenlegi állapota miatt technikailag nem lehetséges az azonnali újraindítás.
A Barátság kőolajvezeték csak egy feltétellel indulhat újra
Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy a témáról beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, akinek azt hangsúlyozta:
A javításhoz tűzszünet szükséges.
Szerinte amíg folyamatosak a harci cselekmények, és fennáll a további támadások veszélye, addig egy ilyen stratégiai infrastruktúra helyreállítása nemcsak drága, hanem kockázatos is.
Ez a feltétel különösen hangzik annak fényében, hogy Magyarország a háború kirobbanása óta igyekszik békét teremteni Oroszország és Kijev között, folyamatosan azon dolgozva, hogy legalább tűzszünet legyen a felek között. Most pedig, amikor az ukránok szabotálják a magyar energiabiztonságot, az olajszállítmányok újraindítását ahhoz kötik, amin hazánk sokáig magányosan dolgozott hosszú ideig.
Az interjú során emellett Zelenszkij azt is kijelentette, hogy a magyar kormány bukásában bízik, mivel szerinte csak így lehet „helyreállítani” a kapcsolatokat Magyarország és Ukrajna között.
Ha Orbán vereséget szenved a választásokon, akkor normális kapcsolatokat alakíthatunk ki Magyarországgal
– fogalmazott az ukrán elnök, a Magyar Nemzet szerint egyértelművé téve, hogy kiemelt ügyként kezeli a magyar választások eredményét. Csak az a kérdés, hogy mennyire próbál majd beavatkozni a demokratikus folyamatokba.
