Ez már tényleg őrület: Zelenszkij egyetlen éjszaka alatt meggondolta magát a Barátság vezetékről – végérvényes üzenetet küldött a magyaroknak az orosz olajról

Zelenszkij szerint a kérdést nem Ukrajnán, hanem Vlagyimir Putyinon kell számon kérni. Az ukrán elnök most visszatáncolt, és a Barátság kőolajvezeték újraindítását a háború lezárásához kötötte.
VG
2026.03.03, 14:16
Frissítve: 2026.03.03, 15:44

A Barátság kőolajvezeték ügyében újabb frontot nyitott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki kedden kijelentette: mivel szerinte a vezetéket az oroszok bombázták le, ezért tűzszünet nélkül szó sem lehet helyreállításról, s hiába sürgeti Magyarország az újraindítást, a kulcs Moszkva kezében van.

Ukraine’s Zelenskyy Meets Polish PM Tusk On Security And Aid barátság kőolajvezeték
Zelenszkij, aki éveken át keményen kritizálta a magyar kormány béketörekvéseit, most váratlanul egy tűzszünethez kötötte a Barátság kőolajvezeték újraindításást / Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij a Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjújában azt állította, hogy az orosz erők több alkalommal is támadták a vezetéket, sőt azokat a szakembereket is célba vették, akik a helyreállításon dolgoztak. 

Miért nem Moszkvát kérdezik a bombázásokról? A felelősség egyértelműen a Kremlt terheli

– jelentette ki az ukrán elnök.

A támadás és az újraindítás azonban más dolog, s miközben kevesen kérdőjelezik meg azt, hogy valóban orosz találat érte-e a vezetéket, sokkal fontosabb kérdés, hogy miért nem indítja újra Ukrajna a szállítmányokat a kulcsfontosságú útvonalon. Azt ugyanis sikerült bizonyítani, hogy a vezetéknek már semmi baja, és csak Kijev késlelteti a rendszert.

Magyarország energiaellátása jelentős mértékben függ a vezetéken érkező orosz kőolajtól, Orbán Viktor pedig többször az újraindítását sürgette, ennek késleltetését pedig a magyar kormány kész

  • saját energiaszállítmányai leállításával;
  • valamint az uniós pénzek vétózásával megbüntetni.

A rendszer kiesése közvetlen gazdasági és ellátásbiztonsági kockázatot jelent, Zelenszkij azonban továbbra is hamisan azt állítja, hogy a vezeték jelenlegi állapota miatt technikailag nem lehetséges az azonnali újraindítás.

A Barátság kőolajvezeték csak egy feltétellel indulhat újra

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy a témáról beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, akinek azt hangsúlyozta: 

A javításhoz tűzszünet szükséges.

Szerinte amíg folyamatosak a harci cselekmények, és fennáll a további támadások veszélye, addig egy ilyen stratégiai infrastruktúra helyreállítása nemcsak drága, hanem kockázatos is.

Ez a feltétel különösen hangzik annak fényében, hogy Magyarország a háború kirobbanása óta igyekszik békét teremteni Oroszország és Kijev között, folyamatosan azon dolgozva, hogy legalább tűzszünet legyen a felek között. Most pedig, amikor az ukránok szabotálják a magyar energiabiztonságot, az olajszállítmányok újraindítását ahhoz kötik, amin hazánk sokáig magányosan dolgozott hosszú ideig.

Az interjú során emellett Zelenszkij azt is kijelentette, hogy a magyar kormány bukásában bízik, mivel szerinte csak így lehet „helyreállítani” a kapcsolatokat Magyarország és Ukrajna között.

Ha Orbán vereséget szenved a választásokon, akkor normális kapcsolatokat alakíthatunk ki Magyarországgal

– fogalmazott az ukrán elnök, a Magyar Nemzet szerint egyértelművé téve, hogy kiemelt ügyként kezeli a magyar választások eredményét. Csak az a kérdés, hogy mennyire próbál majd beavatkozni a demokratikus folyamatokba.

Barátság vezeték: Ficónak elfogyott a türelme, megüzente Ursula von der Leyennek, hogy még Zelenszkij előtt ő következik – „Európának el kell döntenie, kinek az oldalán áll”

A szlovák kormányfő szerint Brüsszelnek döntenie kell: Ukrajnát támogatja-e, vagy saját tagállamai érdekeit védi. A Barátság kőolajvezeték körüli feszültség új szintre lépett, miután Robert Fico az Európai Bizottság elnökével akar tárgyalni.

 

