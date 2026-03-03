Ez már tényleg őrület: Zelenszkij egyetlen éjszaka alatt meggondolta magát a Barátság vezetékről – végérvényes üzenetet küldött a magyaroknak az orosz olajról

A Barátság kőolajvezeték ügyében újabb frontot nyitott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki kedden kijelentette: mivel szerinte a vezetéket az oroszok bombázták le, ezért tűzszünet nélkül szó sem lehet helyreállításról, s hiába sürgeti Magyarország az újraindítást, a kulcs Moszkva kezében van.

Zelenszkij, aki éveken át keményen kritizálta a magyar kormány béketörekvéseit, most váratlanul egy tűzszünethez kötötte a Barátság kőolajvezeték újraindításást / Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij a Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjújában azt állította, hogy az orosz erők több alkalommal is támadták a vezetéket, sőt azokat a szakembereket is célba vették, akik a helyreállításon dolgoztak.

Miért nem Moszkvát kérdezik a bombázásokról? A felelősség egyértelműen a Kremlt terheli

– jelentette ki az ukrán elnök.

A támadás és az újraindítás azonban más dolog, s miközben kevesen kérdőjelezik meg azt, hogy valóban orosz találat érte-e a vezetéket, sokkal fontosabb kérdés, hogy miért nem indítja újra Ukrajna a szállítmányokat a kulcsfontosságú útvonalon. Azt ugyanis sikerült bizonyítani, hogy a vezetéknek már semmi baja, és csak Kijev késlelteti a rendszert.

Magyarország energiaellátása jelentős mértékben függ a vezetéken érkező orosz kőolajtól, Orbán Viktor pedig többször az újraindítását sürgette, ennek késleltetését pedig a magyar kormány kész

saját energiaszállítmányai leállításával;

valamint az uniós pénzek vétózásával megbüntetni.

A rendszer kiesése közvetlen gazdasági és ellátásbiztonsági kockázatot jelent, Zelenszkij azonban továbbra is hamisan azt állítja, hogy a vezeték jelenlegi állapota miatt technikailag nem lehetséges az azonnali újraindítás.

A Barátság kőolajvezeték csak egy feltétellel indulhat újra

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy a témáról beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, akinek azt hangsúlyozta:

A javításhoz tűzszünet szükséges.

Szerinte amíg folyamatosak a harci cselekmények, és fennáll a további támadások veszélye, addig egy ilyen stratégiai infrastruktúra helyreállítása nemcsak drága, hanem kockázatos is.

Ez a feltétel különösen hangzik annak fényében, hogy Magyarország a háború kirobbanása óta igyekszik békét teremteni Oroszország és Kijev között, folyamatosan azon dolgozva, hogy legalább tűzszünet legyen a felek között. Most pedig, amikor az ukránok szabotálják a magyar energiabiztonságot, az olajszállítmányok újraindítását ahhoz kötik, amin hazánk sokáig magányosan dolgozott hosszú ideig.