OMV, Mol, Orlen: kiszámolták, melyik régiós olajcég lehet az iráni háború nyertese

A globális olaj- és gázpiacot felforgató és a tőkepiacokat is megmozgató amerikai–iráni háborúnak lehetnek nyertesei a régiós energiavállalatok (például az OMV, a Mol vagy az Orlen) között is – derül ki az Erste friss szektorelemzéséből.

Az OMV lehet a legnagyobb nyertese az iráni háborúnak a régiós olajcégek közül / Fotó: Maksim Safaniuk / Shutterstock

Az osztrák bankház olaj- és gázipari elemzője, Pletser Tamás a közel-keleti rezsim ellen indított, összehangolt amerikai–izraeli támadás közvetlen piaci hatásai között kiemeli, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom visszaesése miatt drágult a nyersolaj.

Hétfőn a Brent nyersolaj ára körülbelül 77-78 dollárra emelkedett hordónként, szemben a korábbi mintegy 71 dollárról.

A finomítói marzsok megugrottak a szaúdi Ras Tanura finomító elleni támadást követően. Megugrott az európai földgáz ára is a katari gáz elvesztésétől való félelem és a növekvő tárolási kötelezettségek miatt.

Mindezek hatására az Erste megemelte az idei évre vonatkozó energiapiaci előrejelzéseit is, ennek megfelelően

2026-ban átlagosan 70 dolláros hordónkénti Brent-olajárat várnak, szemben a korábbi 60 dolláros prognózissal.

A Brent crack komplex marzsa ezzel párhuzamosan hét helyett nyolc dollár lehet hordónként.

A holland TTF gáztőzsdén jegyzett földgázárprognózisát pedig 30-ról 32 euró per megawattórára emelte a bank.

Pletser Tamás elemzésében emellett azt is levezette, hogy az iráni háborúból miként profitálhatnak a kelet-közép-európai olajcégek, és hogy közülük ki lehet a legújabb közel-keleti konfliktus nyertese.

Mol: sok a kihívás és a kockázat

A Mol körülbelül 100 ezer hordó olajegyenértékes szénhidrogént termel naponta, melynek többségét magasabb árakon tudja eladni. A magyarországi gázkitermelés egy részét azonban előre meghatározott áron értékesíti. A magyar olajtársaság finomítói kapacitása 380 ezer hordó per nap, az üzletág eredménye nő a javuló marzsok miatt. Jelenleg a magyar vállalat további kihívásokkal néz szembe: a Barátság kőolajvezeték szállítása január 27. óta szünetel, és a legfontosabb egysége, a Dunai finomító a tavalyi tűz miatt csak 70 százalékos kapacitással működhet októberig.