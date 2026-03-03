Japán cég robbantaná be az idei amerikai IPO-szezont, s hozhatna frászt a PayPalra
Azonos a tevékenységi kör, de csupán egyetlen betű a különbség a fintech világ két meghatározó vállalata között, s most már a befektetőknek is ügyelniük kell erre, hiszen az amerikai PayPal után hamarosan a japán PayPay is az amerikai tőzsdén kereskedett vállalatok sorába emelkedik az IPO-ja révén.
A PayPay elsődleges kibocsátását már szervezik, ez lehet az amerikai börzék első idei nagy durranása. A technológiai startupokat felkaroló és finanszírozó japán Softbank és a Yahoo Japan közös vállalata a sajtóhírek szerint a Nasdaqra tart, ahol a PayPal 2015 júliusában debütált, s azóta 31 százalékot erősödött az árfolyama, piaci értéke pedig 42 milliárd dollárra rúg.
IPO: a PayPay ott debütálna, ahol a PayPal már törzstag
Az online vásárlások pénzügyi bebonyolításában úttörő szerepet vállaló, s mostanában a bankalapításon gondolkozó PayPal fénykorát az e-kereskedelmi szolgáltatások igazi felfutásának időszakában, a koronavírus-járvány alatt élte, akkor 308 dolláron tetőzött a jelenleg 45 dollár környékén senyvedő árfolyam.
A két fintech cég egyelőre nem közvetlen versenytársa egymásnak, aminek az az oka, hogy a PayPay jelenleg csak Japánban szolgáltat, ott viszont a QR-kódos fizetéseknél megkerülhetetlen.
Részvényeinek, pontosabban a részvényeit megtestesítő amerikai letéti jegyeknek (ADR) az elsődleges kibocsátásából (IPO) alsó hangon 1,1 milliárd dollárt szeretnének összeszedni, amelyből fejlesztési és terjeszkedési terveiket finanszíroznák.
Akár az Egyesült Államokban is, ahol a riválisok magas száma és a verseny intenzitása miatt komoly hátránnyal indulnának, és hathatós, rengetegbe kerülő marketingre lenne szükségük ahhoz hogy megvessék a lábukat. A terveiket egyelőre nem kürtölik világgá, de például a Visa kártyatársasággal már tárgyalásokat folytatnak az együttműködésükről. A két „Pay”cég tehát egyelőre nem keresztezi egymás útját, de később még ez könnyen bekövetkezhet.
A PayPay erős befektetői érdeklődés mellett akár 13,4 milliárd dolláros értékelést is elérhet az IPO során, ezt célozzák meg a Reuters szerint. A japán fintech társaság közel 55 millió amerikai letéti jegy eladását tervezi, darabonként 17 és 20 dollár közötti áron, s a felső értéken történő értékesítéssel érnék el az 1,1 milliárd dollárt.
Az amerikai IPO-szezon döcögősen indult
A japán cég sikerével lökést adhatna a gyengén indult idei amerikai IPO-szezonnak, amelyet inkább a csúszások és a halogatások jellemeznek, mint a nagy üzletek. Az eddigi idei százmilliós vagy az alatti kibocsátásokhoz képest a PayPay bankot robbanthat, bár most éppen ők is a menetrend átütemezését fontolgatják a közel-keleti háború kitörésére hivatkozva.
Pedig elemzők szerint egy erős PayPay-debütálás segíthet a befektetői bizalom növelésében a turbulens időszakban is. A PayPay IPO roadshow-ját, azaz befektetői bemutatkozó körútját eredetileg a hétfői piacnyitás előtt kellett volna elindítani, de ezt egyelőre lefújták.
Érthető módon, hiszen az IPO-aktivitás jellemzően a piaci stabilitás és a kockázatvállalási hajlandóság időszakaiban a legerősebb, ami segít a kibocsátóknak abban, hogy papírjaikra megfelelő kereslet legyen, lehetőség szerint magas áron, és elkerüljék a nemkívánatos árengedményeket.
Arab és amerikai támogatókra is számíthat a PayPay
A PayPayt 2018-ban alapította a SoftBank és a Yahoo Japan. A vállalat azzal hódított piacot, hogy a kis- és középvállalkozások számára akár három évig is elengedte a tranzakciós díjakat, hogy kiaknázhassák a digitális fizetések iránti keresletet, és nélkülözhetetlenné tegyék magukat.
A készpénzmentes fizetési módok elterjesztésében is nagy szerepük volt Japánban, visszatérítésekkel és egyéb ösztönzőkkel vették rá a fogyasztókat mobilalkalmazásaik használatára. Olyan sikerrel, hogy már 72 millió aktív felhasználóval rendelkeznek. És befektetői bizalommal is, amit jelez, hogy az IPO-ban sarokkő-befektetőként vesz részt
- a Visa,
- a Qatar Investment Authority
- és az Abu Dhabi Investment Authority.
Utóbbi kettő a katari, illetve az egyesült arab emírségekbeli állami befektetési társaság. A trió együttesen 220 millió dollár értékben vásárolna részvényt, s vállalja, hogy azokat meghatározott időszakon belül nem értékesíti, bármerre is jár az aktuális árfolyam. A PayPay IPO-ját a Goldman Sachs, a JPMorgan, a Mizuho és a Morgan Stanley közösen szervezik.