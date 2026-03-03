Japán cég robbantaná be az idei amerikai IPO-szezont, s hozhatna frászt a PayPalra

Azonos a tevékenységi kör, de csupán egyetlen betű a különbség a fintech világ két meghatározó vállalata között, s most már a befektetőknek is ügyelniük kell erre, hiszen az amerikai PayPal után hamarosan a japán PayPay is az amerikai tőzsdén kereskedett vállalatok sorába emelkedik az IPO-ja révén.

Az amerikai IPO-ra készülődő PayPay QR-kódos fizetési alkalmazását a bicikliszerelők is elfogadják / Fotó: AFP

A PayPay elsődleges kibocsátását már szervezik, ez lehet az amerikai börzék első idei nagy durranása. A technológiai startupokat felkaroló és finanszírozó japán Softbank és a Yahoo Japan közös vállalata a sajtóhírek szerint a Nasdaqra tart, ahol a PayPal 2015 júliusában debütált, s azóta 31 százalékot erősödött az árfolyama, piaci értéke pedig 42 milliárd dollárra rúg.

IPO: a PayPay ott debütálna, ahol a PayPal már törzstag

Az online vásárlások pénzügyi bebonyolításában úttörő szerepet vállaló, s mostanában a bankalapításon gondolkozó PayPal fénykorát az e-kereskedelmi szolgáltatások igazi felfutásának időszakában, a koronavírus-járvány alatt élte, akkor 308 dolláron tetőzött a jelenleg 45 dollár környékén senyvedő árfolyam.

A két fintech cég egyelőre nem közvetlen versenytársa egymásnak, aminek az az oka, hogy a PayPay jelenleg csak Japánban szolgáltat, ott viszont a QR-kódos fizetéseknél megkerülhetetlen.

Részvényeinek, pontosabban a részvényeit megtestesítő amerikai letéti jegyeknek (ADR) az elsődleges kibocsátásából (IPO) alsó hangon 1,1 milliárd dollárt szeretnének összeszedni, amelyből fejlesztési és terjeszkedési terveiket finanszíroznák.

Akár az Egyesült Államokban is, ahol a riválisok magas száma és a verseny intenzitása miatt komoly hátránnyal indulnának, és hathatós, rengetegbe kerülő marketingre lenne szükségük ahhoz hogy megvessék a lábukat. A terveiket egyelőre nem kürtölik világgá, de például a Visa kártyatársasággal már tárgyalásokat folytatnak az együttműködésükről. A két „Pay”cég tehát egyelőre nem keresztezi egymás útját, de később még ez könnyen bekövetkezhet.

A PayPay erős befektetői érdeklődés mellett akár 13,4 milliárd dolláros értékelést is elérhet az IPO során, ezt célozzák meg a Reuters szerint. A japán fintech társaság közel 55 millió amerikai letéti jegy eladását tervezi, darabonként 17 és 20 dollár közötti áron, s a felső értéken történő értékesítéssel érnék el az 1,1 milliárd dollárt.