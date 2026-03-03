Deviza
Japán cég robbantaná be az idei amerikai IPO-szezont, s hozhatna frászt a PayPalra

Az üstökösszerű karriert befutó japán PayPay 1,1 milliárd dollárt seperne be amerikai tőzsdei bemutatkozásával, hogy az összeget fejlesztéseire és terjeszkedésére fordítsa. Az IPO-val egyelőre nem fenyegetik a kvázi névrokon PayPal piaci dominanciáját, de később ez is könnyen bekövetkezhet.
Kriván Bence
2026.03.03, 14:44
Frissítve: 2026.03.03, 15:58

Azonos a tevékenységi kör, de csupán egyetlen betű a különbség a fintech világ két meghatározó vállalata között, s most már a befektetőknek is ügyelniük kell erre, hiszen az amerikai PayPal után hamarosan a japán PayPay is az amerikai tőzsdén kereskedett vállalatok sorába emelkedik az IPO-ja révén.

IPO PayPay
Az amerikai IPO-ra készülődő  PayPay QR-kódos fizetési alkalmazását a bicikliszerelők is elfogadják / Fotó: AFP

A PayPay elsődleges kibocsátását már szervezik, ez lehet az amerikai börzék első idei nagy durranása. A technológiai startupokat felkaroló és finanszírozó japán Softbank és a Yahoo Japan közös vállalata a sajtóhírek szerint a Nasdaqra tart, ahol a PayPal 2015 júliusában debütált, s azóta 31 százalékot erősödött az árfolyama, piaci értéke pedig 42 milliárd dollárra rúg. 

IPO: a PayPay ott debütálna, ahol a PayPal már törzstag

Az online vásárlások pénzügyi bebonyolításában úttörő szerepet vállaló, s mostanában a bankalapításon gondolkozó PayPal fénykorát az e-kereskedelmi szolgáltatások igazi felfutásának időszakában, a koronavírus-járvány alatt élte, akkor 308 dolláron tetőzött a jelenleg 45 dollár környékén senyvedő árfolyam. 

A két fintech cég egyelőre nem közvetlen versenytársa egymásnak, aminek az az oka, hogy a PayPay jelenleg csak Japánban szolgáltat, ott viszont a QR-kódos fizetéseknél megkerülhetetlen. 

Részvényeinek, pontosabban a részvényeit megtestesítő amerikai letéti jegyeknek (ADR) az elsődleges kibocsátásából (IPO) alsó hangon 1,1 milliárd dollárt szeretnének összeszedni, amelyből fejlesztési és terjeszkedési terveiket finanszíroznák. 

Akár az Egyesült Államokban is, ahol a riválisok magas száma és a verseny intenzitása miatt komoly hátránnyal indulnának, és hathatós, rengetegbe kerülő marketingre lenne szükségük ahhoz hogy megvessék a lábukat. A terveiket egyelőre nem kürtölik világgá, de például a Visa kártyatársasággal már tárgyalásokat folytatnak az együttműködésükről. A két „Pay”cég tehát egyelőre nem keresztezi egymás útját, de később még ez könnyen bekövetkezhet. 

 

A PayPay erős befektetői érdeklődés mellett akár 13,4 milliárd dolláros értékelést is elérhet az IPO során, ezt célozzák meg a Reuters szerint. A japán fintech társaság közel 55 millió amerikai letéti jegy eladását tervezi, darabonként 17 és 20 dollár közötti áron, s a felső értéken történő értékesítéssel érnék el az 1,1 milliárd dollárt.

Az amerikai IPO-szezon döcögősen indult 

A japán cég sikerével lökést adhatna a gyengén indult idei amerikai IPO-szezonnak, amelyet inkább a csúszások és a halogatások jellemeznek, mint a nagy üzletek. Az eddigi idei százmilliós vagy az alatti kibocsátásokhoz képest a PayPay bankot robbanthat, bár most éppen ők is a menetrend átütemezését fontolgatják a közel-keleti háború kitörésére hivatkozva. 

Pedig elemzők szerint egy erős PayPay-debütálás segíthet a befektetői bizalom növelésében a turbulens időszakban is. A PayPay IPO roadshow-ját, azaz befektetői bemutatkozó körútját eredetileg a hétfői piacnyitás előtt kellett volna elindítani, de ezt egyelőre lefújták. 

Érthető módon, hiszen az IPO-aktivitás jellemzően a piaci stabilitás és a kockázatvállalási hajlandóság időszakaiban a legerősebb, ami segít a kibocsátóknak abban, hogy papírjaikra megfelelő kereslet legyen, lehetőség szerint magas áron, és elkerüljék a nemkívánatos árengedményeket.

Arab és amerikai támogatókra is számíthat a PayPay

A PayPayt 2018-ban alapította a SoftBank és a Yahoo Japan. A vállalat azzal hódított piacot, hogy a kis- és középvállalkozások számára akár három évig is elengedte a tranzakciós díjakat, hogy kiaknázhassák a digitális fizetések iránti keresletet, és nélkülözhetetlenné tegyék magukat. 

A PayPay a marketingre is ad, ők például  a fukuokai rendezvényközpont névadói / Fotó: Daisuke Urakami

A készpénzmentes fizetési módok elterjesztésében is nagy szerepük volt Japánban, visszatérítésekkel és egyéb ösztönzőkkel vették rá a fogyasztókat mobilalkalmazásaik használatára. Olyan sikerrel, hogy már 72 millió aktív felhasználóval rendelkeznek. És befektetői bizalommal is, amit jelez, hogy az IPO-ban sarokkő-befektetőként vesz részt

  • a Visa,
  • a Qatar Investment Authority
  • és az Abu Dhabi Investment Authority.

Utóbbi kettő a katari, illetve az egyesült arab emírségekbeli állami befektetési társaság. A trió együttesen 220 millió dollár értékben vásárolna részvényt, s vállalja, hogy azokat meghatározott időszakon belül nem értékesíti, bármerre is jár az aktuális árfolyam. A PayPay IPO-ját a Goldman Sachs, a JPMorgan, a Mizuho és a Morgan Stanley közösen szervezik.

