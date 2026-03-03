A következő napokban fontos döntésekre készül a kormány, hogy kezelje a szombaton kirobbant iráni háború hatásait – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn. Bár a kormányfő nem mondott konkrétumot, de nem zárható ki, hogy a kormány visszahozza a 2022 decemberében egyszer már megszüntetett benzinárstopot, ha úgy ítéli meg, hogy az üzemanyagárak elszállása indokolja. A kormánytól egyáltalán nem lenne idegen egy ilyen döntés, igaz, a Barátság kőoalajvezeték elzárása után egy nagyobb kockázatot jelenthet az ellátásbiztonságra.

Ismét arról suttognak az elemzők, hogy visszahozhatja a benzinárstopot a kormány, ha elszabadul a pokol az üzemanyagpiacon / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Szombat óta puskaros hordó az olajban gazdaság Közel-Kelet, az Amerikai Egyesült Államok és Izrael ugyanis megtámadta Iránt, amely válaszul megtorló akciókat hajtott végre. A perzsa állam drónokkal támadta Izraelt, valamint a környező olajtermelő országokat, Dubajt, Kuvaitot és Bahreint.

A hétvégi eseményekre a tőzsdék azonnal reagáltak hétfő reggel: a Brent ára 80 dollárig emelkedett, míg a holland tőzsdén jegyzett TTF-gázár 44 euróra. Elemzők szerint évtizedek óta nem látott olajválság fenyeget.

Ráadásul bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, amit korábban elképzelni lehetett: Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A szűk, alig 40 kilométeres tengeri szoroson halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének 20 százaléka, tehát ha Irán olajexportjának kiesése önmagában nem okoz hiányt a világpiacon, a szoros lezárása annál inkább, a szűkülő kínálat a világpiaci árakat már most felfelé hajtja. Ez a forgatókönyv pedig egyre inkább realitássá válik, mivel napok óta vesztegelnek tankerek a térségben, és a biztosítótársaságok sem finanszírozzák a hajón történő szállítást.

Most a piac a 80–90 dollár közötti Brent-olajár-szintet vár, feltéve, ha nem eszkalálódik jobban a helyzet, és a harcok intenzitása nem erősödik tovább, utóbbi esetében 100 dollár fölötti Brent-ár sem elképzelhetetlen. Bár a Mol igazgatója az Indexnek hétvégén azt nyilatkozta: nem akar számháborúba bocsátkozni, hogy mekkora üzemanyagár-emelkedés jöhet Magyarországon, olyan előrejelzés már megjelent, ami 70-80 forintos áremelkedést valószínűsített.