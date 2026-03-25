Orbán Viktor fontos bejelentést tesz: perceken belül megszólal a karmelitában

A kormányfő szerdán a Facebookon közölte, hogy hamarosan fontos bejelentést tesz.

Orbán Viktor fontos bejelentést tesz / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor korábban már jelentkezett a közösségi oldalán. A posztjában az országjárásáról számolt be. „Városról városra, benzinkútról benzinkútra, győzelemről győzelemre. Vagyunk végig, veletek, értetek!” – fogalmazott.

A miniszterelnök kedd kora esten országjárásának legfrissebb helyszínén, Nagykanizsán közölte, hogy külső válságok „blokkolják” a gazdaságot, de a kabinet ezek mellett is tartotta céljait.

Külső válságok fékezték a gazdaságot

Az elmúlt négy évet Orbán Viktor „igazságtalan időszakként” jellemezte, amelyet egymást követő válságok határoztak meg. A miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború, az infláció és a szankciók egyaránt kívülről érkező sokkok voltak, amelyek lassították a gazdasági teljesítményt.

Mint mondta, a magyar gazdaságot olyan tényezők blokkolják, amelyeket nem a kormány idézett elő, ugyanakkor ezek kezelését mégis el kellett végezni. Hozzátette:

Kedvezőbb környezetben az ország gyorsabban haladhatna, a jelenlegi körülmények azonban alkalmazkodást és folyamatos válságkezelést követelnek.

A beszédben kiemelte az energiaimport költségeinek alakulását.

Orbán Viktor elmondta: a háborút megelőzően Magyarország évente mintegy 7 milliárd eurót fizetett az importált energiáért, ez az összeg azonban 2022-re 17 milliárd euróra emelkedett.

Ez a növekedés mintegy 10 milliárd eurós többletterhet jelentett a gazdaság számára, ami közvetlenül rontotta a növekedési kilátásokat és a költségvetési mozgásteret.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a közel-keleti konfliktus tovább növeli az energiaárakat, ami újabb kihívást jelent a gazdaság számára. Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a magas világpiaci árak ellenére fenntartsa a rezsivédelmi és üzemanyagárakat mérséklő intézkedéseket.

Azt is mondta, hogy ezek nélkül az üzemanyag ára akár ezer forint körüli szintre is emelkedhetne. Hozzátette, hogy a jövőben olyan gazdaságpolitikára lesz szükség, amely képes kezelni a tartósan magas energiaköltségeket.