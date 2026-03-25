Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
bejelentés
Orbán Viktor
kormányfő

Orbán Viktor fontos bejelentést tesz: perceken belül megszólal a karmelitában

A kormányfő hamarosan bejelentést tesz, miközben országjárásáról is beszámolt. Orbán Viktor szerint a külső válságok ugyan fékezik a gazdaságot, de a kormány ennek ellenére is tartja céljait.
VG
2026.03.25., 09:41

A kormányfő szerdán a Facebookon közölte, hogy hamarosan fontos bejelentést tesz.

Orbán Viktor fontos bejelentést tesz / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor korábban már jelentkezett a közösségi oldalán. A posztjában az országjárásáról számolt be. „Városról városra, benzinkútról benzinkútra, győzelemről győzelemre. Vagyunk végig, veletek, értetek!” – fogalmazott.

A miniszterelnök kedd kora esten országjárásának legfrissebb helyszínén, Nagykanizsán közölte, hogy külső válságok „blokkolják” a gazdaságot, de a kabinet ezek mellett is tartotta céljait.

Külső válságok fékezték a gazdaságot

Az elmúlt négy évet Orbán Viktor „igazságtalan időszakként” jellemezte, amelyet egymást követő válságok határoztak meg. A miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború, az infláció és a szankciók egyaránt kívülről érkező sokkok voltak, amelyek lassították a gazdasági teljesítményt.

Mint mondta, a magyar gazdaságot olyan tényezők blokkolják, amelyeket nem a kormány idézett elő, ugyanakkor ezek kezelését mégis el kellett végezni. Hozzátette:

Kedvezőbb környezetben az ország gyorsabban haladhatna, a jelenlegi körülmények azonban alkalmazkodást és folyamatos válságkezelést követelnek.

A beszédben kiemelte az energiaimport költségeinek alakulását. 

Orbán Viktor elmondta: a háborút megelőzően Magyarország évente mintegy 7 milliárd eurót fizetett az importált energiáért, ez az összeg azonban 2022-re 17 milliárd euróra emelkedett.

Ez a növekedés mintegy 10 milliárd eurós többletterhet jelentett a gazdaság számára, ami közvetlenül rontotta a növekedési kilátásokat és a költségvetési mozgásteret.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a közel-keleti konfliktus tovább növeli az energiaárakat, ami újabb kihívást jelent a gazdaság számára. Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a magas világpiaci árak ellenére fenntartsa a rezsivédelmi és üzemanyagárakat mérséklő intézkedéseket. 

Azt is mondta, hogy ezek nélkül az üzemanyag ára akár ezer forint körüli szintre is emelkedhetne. Hozzátette, hogy a jövőben olyan gazdaságpolitikára lesz szükség, amely képes kezelni a tartósan magas energiaköltségeket.

1 perc
kormányinfó

Bejelentették a kormányinfón: fokozódik a külső nyomás az országra – kémkedés miatt tesz feljelentést az Igazságügyi Minisztérium

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint egyre több ukrán kém bukik le Magyarországon. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kémtevékenység felerősödése nem független a közelgő választástól.
1 perc
energia

Rendkívüli: Orbán Viktor bejelentette a következő válaszcsapást Zelenszkijnek a Barátság vezeték blokkolásáért – Magyarország mostantól nem ad gázt Ukrajnának

Megjött a kormány válasza az ukrán olajblokádra. Orbán Viktor bejelentette, leállítják a gázszállítást Ukrajna felé.
1 perc
Orbán Viktor

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
