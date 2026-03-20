Orbán Viktor: az első csatát megnyertük – napokon belül érkezik az újabb ütközet

A kormányfő péntek délelőtt a sajtó előtt emlékeztetett, hogy korábban Magyarország, Csehország és Szlovákia sem támogatta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel felvételét.

Orbán Viktor: az első csatát megnyertük / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

Orbán Viktor: ha nincs olaj, nincs pénz

Orbán Viktor hozzátette: a három ország később azonban hozzájárult ahhoz, hogy nélkülük felvegyék a jelentős hitelt. „Akkor még a Barátság-vezeték működött. Tegnap is elmondtam:”

Ha akkor olajblokád alá vettek volna minket, soha nem járultam volna ahhoz – akár Magyarország nélkül is –, hogy hitelt folyósítsanak Ukrajnának

– jelentette ki Brüsszelben. Elmondta, hogy az EU-s csúcson közölte: Magyarország esetében létkérdés, hogy van-e olaj, vagy nincs.

„A választás előtt 30 nappal idézték elő ezt a helyzetet. Dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett. Látom, hogy ez nem tetszik” – ismertette a csütörtöki ülés hangulatát.

„Az első csatát megnyertük: ha nincs olaj, nincs pénz. De van egy másik csata: ez április 12-én lesz. Itt nyíltan beszélnek róla. Tegnap az Európai Néppárt be is jelentette, hogy ők azt várják, hogy az ellenzék leváltsa a nemzeti kormányt” – mondta.

Orbán Viktor szerint meg sem nyitják a Barátság-vezetéket, ha politikai változás lesz Magyarországon:

Ez esetben viszont jön az ezerforintos benzinár, a rezsicsökkentésnek pedig annyi.

A veszélyek kora nem csak háborúból áll

Arról is beszélt, hogy két veszély rajzolódik ki az európai politika horizontján, és mind kettő a Közel-Kelettel van összefüggésben.

„Az első a migrációs válság: négymillió afgán menekült van Iránban, és óriási a belső migrációs arány már most az országban a háború miatt” – mondta. Hozzátette, hogy csak időkérdése, és Törökország irányába, és onnan fel, a Balkánon Európa felé milliós tömegek fognak megindulni.

Azt is elmondta, hogy a témában

megszületett egy olyan dokumentum, amely arról szól, hogy „nem szabd újra elkövetni a 2025-ös hibát”.

„Lényegében azt a szabályozást követeli meg, amely jó néhány országban – köztük Magyarországon is – hatályban van” – mondta.