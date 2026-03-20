Orbán Viktor: az első csatát megnyertük – napokon belül érkezik az újabb ütközet
A kormányfő péntek délelőtt a sajtó előtt emlékeztetett, hogy korábban Magyarország, Csehország és Szlovákia sem támogatta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel felvételét.
Orbán Viktor: ha nincs olaj, nincs pénz
Orbán Viktor hozzátette: a három ország később azonban hozzájárult ahhoz, hogy nélkülük felvegyék a jelentős hitelt. „Akkor még a Barátság-vezeték működött. Tegnap is elmondtam:”
Ha akkor olajblokád alá vettek volna minket, soha nem járultam volna ahhoz – akár Magyarország nélkül is –, hogy hitelt folyósítsanak Ukrajnának
– jelentette ki Brüsszelben. Elmondta, hogy az EU-s csúcson közölte: Magyarország esetében létkérdés, hogy van-e olaj, vagy nincs.
„A választás előtt 30 nappal idézték elő ezt a helyzetet. Dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett. Látom, hogy ez nem tetszik” – ismertette a csütörtöki ülés hangulatát.
„Az első csatát megnyertük: ha nincs olaj, nincs pénz. De van egy másik csata: ez április 12-én lesz. Itt nyíltan beszélnek róla. Tegnap az Európai Néppárt be is jelentette, hogy ők azt várják, hogy az ellenzék leváltsa a nemzeti kormányt” – mondta.
Orbán Viktor szerint meg sem nyitják a Barátság-vezetéket, ha politikai változás lesz Magyarországon:
Ez esetben viszont jön az ezerforintos benzinár, a rezsicsökkentésnek pedig annyi.
A veszélyek kora nem csak háborúból áll
Arról is beszélt, hogy két veszély rajzolódik ki az európai politika horizontján, és mind kettő a Közel-Kelettel van összefüggésben.
„Az első a migrációs válság: négymillió afgán menekült van Iránban, és óriási a belső migrációs arány már most az országban a háború miatt” – mondta. Hozzátette, hogy csak időkérdése, és Törökország irányába, és onnan fel, a Balkánon Európa felé milliós tömegek fognak megindulni.
Azt is elmondta, hogy a témában
megszületett egy olyan dokumentum, amely arról szól, hogy „nem szabd újra elkövetni a 2025-ös hibát”.
„Lényegében azt a szabályozást követeli meg, amely jó néhány országban – köztük Magyarországon is – hatályban van” – mondta.
Orbán Viktor hozzátette, hogy csütörtökön elhangzott, hogy az iráni háborúban megsemmisült katari energiaforrások helyreállítása négy-öt év lesz.
Ez azt jelenti, hogy egy tartós energiaválság bontakozik ki a világgazdaságban.
„Ezzel szemeen mindenikinek, így nekünk magyaroknak is, védekeznünk kell” – jelentette ki.
A kormányfő úgy fogalmazott, hogy egy újabb baj jön szemben, ezért a veszélyek kora nemcsak háborúból, hanem újra migrációból és világolajválságból is áll.
Újságírói kérdésre elmondta, hogy a politikai fenyegetések nem érnek fel a kijevi fenyegetések szintjére. Hozzátette, ha Magyarországot meg akarják kerülni a hitelfelvétellel, akkor tegyék meg: a tagállamok külön vegyenek fel hitelt, de Magyarországot hagyják ki belőle.
Ursula von der Leyen azonnal ígéretet tett Ukrajna 90 milliárd eurójáról
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az Európai Unió vezetői közötti feszültségek új szintre léptek az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitel körül, amelynek elfogadását Magyarország továbbra is blokkolja.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a brüsszeli csúcstalálkozót követően hangsúlyozta: a támogatási csomagról már megszületett a politikai döntés, és az EU „így vagy úgy”, de teljesíteni fogja vállalását Ukrajna felé.
Az Európai Tanács elnöke, António Costa még élesebben fogalmazott. Kiemelte, hogy az EU egysége és hitelessége forog kockán, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy tagállam politikai nyomásgyakorlással akadályozza a közös döntések végrehajtását.
A vita egyik központi eleme az orosz olajszállítás kérdése. A Barátság-vezeték többszöri támadása és az ellátás akadozása miatt Magyarország és Szlovákia különösen érintett.
Bár Ukrajna ígéretet tett a vezeték helyreállítására, Volodimir Zelenszkij egyértelművé tette: nem támogatja az orosz olaj további szállítását ezen az útvonalon.
Ez újabb konfliktusforrást jelent, mivel Magyarország és Szlovákia az uniós szabályok szerint 2027 végéig jogosult lenne ilyen importra.
Emmanuel Macron francia elnök szerint az ügy túlmutat egy egyszerű pénzügyi döntésen: az Európai Tanács hitelessége a tét. Úgy véli, az EU nem engedheti meg magának, hogy „B tervre” váltson, hanem ragaszkodnia kell az eredeti megállapodáshoz, még ha rövid távon technikai megoldásokat keresnek is a támogatás biztosítására.
A szlovák miniszterelnök, Robert Fico szintén bírálta a kialakult helyzetet: szerinte az EU nem tett eleget annak érdekében, hogy Ukrajnát rákényszerítse az olajszállítás helyreállítására. Fico üzemanyag-vészhelyzetről beszélt, és jelezte: Szlovákia akár további lépéseket is tehet Ukrajnával szemben. Emellett azzal vádolta Zelenszkijt, hogy beavatkozik a magyar belpolitikába.
Orbán Viktor közölte, hogy a magyar kormány kitart amellett, hogy Magyarországnak joga van blokkolni a hitelt. A miniszterelnök szerint a döntési folyamat még nem zárult le, így jogilag megalapozott a vétó. Hangsúlyozta:
Magyarország csak akkor hajlandó feloldani az akadályt, ha garanciákat kap arra, hogy az olajszállítás a jövőben nem kerül veszélybe.