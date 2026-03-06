Először szólalt meg az Európai Unió Zelenszkij halálos fenyegetéséről: erre kevesen számítottak – Ursula von der Leyenék most tényleg mindenkit megleptek

Az első hivatalos rakcióját adta pénteken az Európai Unió, pontosabban az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság Zelenszkij halálos fenyegetésére, amely Orbán Viktornak címezve még csütörtökön hangzott el.

Európai Unió: először szólalt meg Zelenszkij halálos fenyegetéséről, erre kevesen számítottak / Fotó: Zsolt Biczo

Ahogy arról a Világgazdaság több cikkben is beszámolt, az ukrán elnök egy csütörtöki sajtótájékoztatón egészen döbbenetes nyilatkozatot tett, amikor a 90 milliárd eurós, Magyarország által blokkolt uniós hadikölcsön került szóba.

Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy reméli, az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót és annak az első részletét, hogy az ukrán katonák fegyverhez jussanak.

Ha mégis, akkor átadjuk ennek a személynek a címét a fegyvereseinknek, a fiainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.

A félreérthetetlen halálos fenyegetés megrázta a magyar és a nemzetközi közvéleményt is. Most pedig az Európai Unió is hivatalosan megszólalt.

Súlyosan elítélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek címzett szavait pénteken az Európai Bizottság illetékes szóvivője.

Olof Gill, a brüsszeli testület szokásos déli sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva kijelentette

elfogadhatatlan Volodimir Zelenszkij kijelentése.

Az Európai Bizottság részéről egyértelművé tesszük, hogy az ilyen típusú nyelvezet nem elfogadható. Nem szabad fenyegetni az EU-tagállamokat” – húzta alá.

Mindez meglepetésként is értékelhető, hiszen az EU jellemzően ukránpárti politikát visz, elég csak a Barátság vezeték leállítására és annak számonkérésére gondolni brüsszeli részről.

A szóvivő most azonban elítélte a „gyújtó hatású retorikát” – igaz, hozzátette, hogy bárki is használjon ilyet –, és hangsúlyozta, hogy az ilyen beszéd „nem előremutató, nem segíti” a helyzet megoldását, ami pedig mindenkinek célja.