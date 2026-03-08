Irán bejelentette: kiválasztották az új legfelsőbb vezetőt – a nevet még titkolják, de Trump és Izrael már kiadta rá a kilövési engedélyt

Az iráni vallási vezetőket tömörítő testület közölte, hogy kiválasztották az ország új legfelsőbb vezetőjét azután, hogy az előzőt egy amerikai–izraeli támadásban megölték. A döntés megszületett, de a kiválasztott személy nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írja a The Guardian. Elemzők szerint a legvalószínűbb jelölt a meggyilkolt vezető fia lehet, aki azonban keményvonalas és Nyugat-ellenes nézetei miatt megosztó személyiségnek számít.

Mojtaba Hámenei a háttérben már évek óta erős befolyással rendelkezik az iráni hatalmi struktúrában / Fotó: AFP

Kiválasztották az utódot, de a nevét még nem mondják ki

Az iráni rendszer egyik kulcsintézménye, a vallási vezetőkből álló Szakértők Gyűlése jelezte: megszületett a döntés arról, ki veszi át az ország legfelsőbb vezetői tisztségét. A bejelentés szerint a kiválasztás megtörtént, de a jelölt nevét biztonsági okokból egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A lépésre azt követően került sor, hogy az ország eddigi legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei egy amerikai–izraeli támadásban életét vesztette február végén, ami hatalmi vákuumot hozott létre az iráni rendszer csúcsán.

A legfelsőbb vezető Iránban a legfontosabb politikai és vallási tisztség: ő irányítja a fegyveres erőket, dönt a stratégiai külpolitikai kérdésekben, és meghatározó befolyása van az ország teljes hatalmi struktúrájára.

A legvalószínűbb jelölt a fia

Bár hivatalosan még nem közölték a nevet, több nemzetközi jelentés szerint a legesélyesebb jelölt Mojtaba Hámenei, az előző vezető fia. A háttérben már évek óta erős befolyással rendelkezik az iráni hatalmi struktúrában, különösen a Forradalmi Gárdával fenntartott kapcsolatai révén.

A lehetséges dinasztikus utódlás azonban komoly vitákat váltott ki.

A rendszer ideológiai alapja szerint az iráni iszlám köztársaság nem örökletes vezetésre épül, ezért sok vallási vezető és elemző attól tart, hogy egy ilyen döntés gyengítheti a rendszer legitimitását.

Mojtaba Hámeneit ráadásul keményvonalas és erősen Nyugat-ellenes politikusnak tartják. Az Egyesült Államok korábban szankciókkal is sújtotta, mert Washington szerint szerepet játszott az iráni rezsim elnyomó politikájában.