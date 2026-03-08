Irán bejelentette: kiválasztották az új legfelsőbb vezetőt – a nevet még titkolják, de Trump és Izrael már kiadta rá a kilövési engedélyt
Az iráni vallási vezetőket tömörítő testület közölte, hogy kiválasztották az ország új legfelsőbb vezetőjét azután, hogy az előzőt egy amerikai–izraeli támadásban megölték. A döntés megszületett, de a kiválasztott személy nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írja a The Guardian. Elemzők szerint a legvalószínűbb jelölt a meggyilkolt vezető fia lehet, aki azonban keményvonalas és Nyugat-ellenes nézetei miatt megosztó személyiségnek számít.
Kiválasztották az utódot, de a nevét még nem mondják ki
Az iráni rendszer egyik kulcsintézménye, a vallási vezetőkből álló Szakértők Gyűlése jelezte: megszületett a döntés arról, ki veszi át az ország legfelsőbb vezetői tisztségét. A bejelentés szerint a kiválasztás megtörtént, de a jelölt nevét biztonsági okokból egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A lépésre azt követően került sor, hogy az ország eddigi legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei egy amerikai–izraeli támadásban életét vesztette február végén, ami hatalmi vákuumot hozott létre az iráni rendszer csúcsán.
A legfelsőbb vezető Iránban a legfontosabb politikai és vallási tisztség: ő irányítja a fegyveres erőket, dönt a stratégiai külpolitikai kérdésekben, és meghatározó befolyása van az ország teljes hatalmi struktúrájára.
A legvalószínűbb jelölt a fia
Bár hivatalosan még nem közölték a nevet, több nemzetközi jelentés szerint a legesélyesebb jelölt Mojtaba Hámenei, az előző vezető fia. A háttérben már évek óta erős befolyással rendelkezik az iráni hatalmi struktúrában, különösen a Forradalmi Gárdával fenntartott kapcsolatai révén.
A lehetséges dinasztikus utódlás azonban komoly vitákat váltott ki.
A rendszer ideológiai alapja szerint az iráni iszlám köztársaság nem örökletes vezetésre épül, ezért sok vallási vezető és elemző attól tart, hogy egy ilyen döntés gyengítheti a rendszer legitimitását.
Mojtaba Hámeneit ráadásul keményvonalas és erősen Nyugat-ellenes politikusnak tartják. Az Egyesült Államok korábban szankciókkal is sújtotta, mert Washington szerint szerepet játszott az iráni rezsim elnyomó politikájában.
Népszerűtlen figura lehet az új vezető
A feltételezett utód Iránon belül sem számít különösebben népszerűnek. Az elmúlt években az országban többször is tömeges tiltakozások törtek ki a gazdasági helyzet és a politikai rendszer miatt, amelyeket a hatóságok erőszakkal vertek le.
A tiltakozások során számos demonstráló meghalt vagy börtönbe került, ami tovább rontotta a rendszer megítélését a társadalom egy részében. Emiatt sok elemző úgy véli, hogy egy keményvonalas vezető kinevezése inkább stabilizálni próbálja a hatalmi struktúrát, mintsem nyitást jelentene.
Nyílt fenyegetések az iráni vezetés ellen
A hatalomváltás rendkívül feszült nemzetközi környezetben történik. Izrael már jelezte, hogy a meggyilkolt vezető utódját is célpontnak tekintheti, és figyelmeztette azokat is, akik részt vesznek a kiválasztási folyamatban.
Az Egyesült Államok korábbi nyilatkozatai szintén arra utaltak, hogy a konfliktus nemcsak Irán katonai infrastruktúrája, hanem
- a politikai
- és katonai
vezetés ellen is irányulhat. A közelmúltban Donald Trump amerikai elnök és izraeli vezetők is arról beszéltek, hogy
a háború során az iráni felső vezetés teljes struktúrája célponttá válhat.
A hatalmi harc még nem ért véget
Bár a döntés hivatalosan megszületett, a név visszatartása azt jelzi, hogy a hatalmi átmenet még nem zárult le. A kiválasztott vezető személye és bejelentése kulcsfontosságú lehet abban, hogy az iráni rendszer mennyire tud stabil maradni egy olyan időszakban, amikor az ország egyszerre néz szembe belső feszültségekkel és egyre élesebb regionális háborúval.