Orbán Viktor gyors döntést ígér: „Azonnal keress, lejövök a színpadról is” – súlyos a helyzet az országban, ezrek maradtak áram és fűtés nélkül

„Forródróton Pintér miniszter úrral. Minden háztartás biztonságban kell, hogy legyen. A szükséges intézkedéseket meghoztuk” – olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azonnali döntést ígér / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A belügyminiszter tájékoztatása szerint összesen 415 riasztás történt Nyugat-Magyarországon, ebből 268 műszaki mentés volt, a rendkívüli időjárás miatt 175 esetben volt riasztás.

Összesen 13 településen 3858 lakásban nincs áram.

A kormányfő telefonon kérdezte Pintér Sándort, hogy mennyi időt vesz igénybe az áram visszakapcsolása – a belügyminiszter közölte, hogy jelenleg is zajlanak a munkák, de még nagyobb probléma, hogy

Szombathelyen 8000 lakásban szünetel a távhőszolgáltatás.

„Kellő erővel mindenhol ott vagyunk, mindenhol intézzük a dolgokat” – fogalmazott Pintér Sándor.

Orbán Viktor telefonon közölte: ha kormánydöntést vagy miniszterelnöki döntést igényel, akkor várja a belügyminiszter megkeresését.

Azonnal keress, lejövök a színpadról is, ha ilyen döntést kell hozni

– jelentette ki.

Havazás, repülő harangláb, gyökerestül kifordult fák: ítéletidő csapott le a Dunántúlra

Csaknem negyven riasztást kaptak a viharos időjárás miatt csütörtök éjfélig a zalai tűzoltók, akik a közlekedést akadályozó kidőlt fákat, villanyoszlopokat távolítottak el, de haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél.

Szentpéterúron egy autóbusz továbbhaladását akadályozta, Nagykanizsán pedig teljesen elzárta a Dózsa György utat egy kidőlt fa. Becsehelyen a szél letépte egy épület tetőlemezét, amely azután egy közlekedési táblát is kidöntött.

Zalabaksán családi háznak dőlt egy harangláb, amelyet erőgép segítségével tudtak a lenti tűzoltók eltávolítani a megrongálódott tetőről. Zalaegerszegen a szél egy nyolc négyzetméteres kerti tárolót kapott fel, az a közeli családi ház oldalának csapódott.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint az erős, viharos szél miatt több településen üzemzavarok és áramkimaradások vannak.

Balatonmáriafürdőn óránkénti 105,8 kilométeres szelet regisztráltak – derül ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-bejegyzéséből.