Orbán Viktor gyors döntést ígér: „Azonnal keress, lejövök a színpadról is” – súlyos a helyzet az országban, ezrek maradtak áram és fűtés nélkül
„Forródróton Pintér miniszter úrral. Minden háztartás biztonságban kell, hogy legyen. A szükséges intézkedéseket meghoztuk” – olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán.
A belügyminiszter tájékoztatása szerint összesen 415 riasztás történt Nyugat-Magyarországon, ebből 268 műszaki mentés volt, a rendkívüli időjárás miatt 175 esetben volt riasztás.
Összesen 13 településen 3858 lakásban nincs áram.
A kormányfő telefonon kérdezte Pintér Sándort, hogy mennyi időt vesz igénybe az áram visszakapcsolása – a belügyminiszter közölte, hogy jelenleg is zajlanak a munkák, de még nagyobb probléma, hogy
Szombathelyen 8000 lakásban szünetel a távhőszolgáltatás.
„Kellő erővel mindenhol ott vagyunk, mindenhol intézzük a dolgokat” – fogalmazott Pintér Sándor.
Orbán Viktor telefonon közölte: ha kormánydöntést vagy miniszterelnöki döntést igényel, akkor várja a belügyminiszter megkeresését.
Azonnal keress, lejövök a színpadról is, ha ilyen döntést kell hozni
– jelentette ki.
Havazás, repülő harangláb, gyökerestül kifordult fák: ítéletidő csapott le a Dunántúlra
Csaknem negyven riasztást kaptak a viharos időjárás miatt csütörtök éjfélig a zalai tűzoltók, akik a közlekedést akadályozó kidőlt fákat, villanyoszlopokat távolítottak el, de haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél.
Szentpéterúron egy autóbusz továbbhaladását akadályozta, Nagykanizsán pedig teljesen elzárta a Dózsa György utat egy kidőlt fa. Becsehelyen a szél letépte egy épület tetőlemezét, amely azután egy közlekedési táblát is kidöntött.
Zalabaksán családi háznak dőlt egy harangláb, amelyet erőgép segítségével tudtak a lenti tűzoltók eltávolítani a megrongálódott tetőről. Zalaegerszegen a szél egy nyolc négyzetméteres kerti tárolót kapott fel, az a közeli családi ház oldalának csapódott.
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint az erős, viharos szél miatt több településen üzemzavarok és áramkimaradások vannak.
Balatonmáriafürdőn óránkénti 105,8 kilométeres szelet regisztráltak – derül ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-bejegyzéséből.
Az Adria felett kimélyülő ciklon hatására sokfelé viharossá fokozódott a szél csütörtökön, és
a Balaton, Bakony térségében, illetve a Nyugat-Dunántúlon több helyen mértek óránkénti 90 kilométert meghaladó széllökéseket.
Hozzátették: az északi széllel a hideg légtömeg is inkább a nyugati országrészbe tört be és amíg a Dunától keletre tavaszi idő volt 14-18 Celsius-fokkal, a nyugati határszélen 4-6 fokot mértek. Éjszaka tovább csökkent a hőmérséklet, ami miatt az Alpokalja és a Bakony magasabb részein már megmaradt a hó.
Írtak arról is, hogy a keleti tájakon csak elszórtan fordult elő záporos csapadék, a Dunántúlon azonban helyenként kiadós mennyiség esett, részben vegyes halmazállapotban.
Brennbergbányán 11 centiméteres hó van jelenleg, Mucknál 18, míg a legmagasabban fekvő Hermesen 20 centiméteres a hótakaró. Havazás Győr-Moson-Sopronban.
Bénult közlekedés, sötétségbe borult városok: káosz a szomszédban
Viharos szél, havazás és heves csapadék okoz fennakadásokat Horvátország és Szlovénia több térségében; a meteorológiai szolgálatok péntekre is a legmagasabb, vörös riasztást adták ki, több utat lezártak, egyes helyeken az oktatás is szünetel – közölték a hatóságok.
A veszélyes időjárási körülmények miatt pénteken elmarad a tanítás a zágrábi és a Zágráb megyei általános és középiskolákban.
A horvát meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint továbbra is erősen felhős, szeles idő várható, több helyen esővel, a belső területeken havazással. A zágrábi, a rijekai és a gospici régióban továbbra is vörös riasztás van érvényben a szélsőséges időjárás miatt.
A hegyvidéki térségekben jelentős friss hóréteg alakulhat ki, míg Dalmáciában zivatarok is előfordulhatnak. Az Adrián erős, helyenként orkánerejű szél.
Szlovéniában az északi országrészben szintén vörös riasztás van érvényben az erős szél miatt.
Több mint húszezer fogyasztó maradt áram nélkül az ország egyes részein. A széllökések több helyen meghaladták az óránkénti 100 kilométeres sebességet, egyes hegyvidéki állomásokon pedig elérték az óránként 140 kilométert is.
Az intenzív havazás és a viharos időjárás közlekedési fennakadásokat okozott Bosznia-Hercegovinában – közölte a nyugat-balkáni ország autóklubja.
Az ország meteorológiai szolgálata narancssárga riasztást adott ki az erős szél és a heves esőzés miatt, főként az északnyugati régióban, ahol a csapadék mennyisége elérheti a 30-70 millimétert.
A hirtelen lehűlés miatt a hatóságok további korlátozásokat vezettek be a főbb közlekedési útvonalakon.