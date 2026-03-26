Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
politika
Marine Le Pen
Ukrajna
Orbán Viktor
Franciaország

Ez fájt Zelenszkijnek: nem akárki dicsérte meg Orbán Viktort, hogy blokkolja Ukrajna 90 milliárd eurós hitelét – „Jó döntés”

Az országa az eladósodottsága miatt már nem engedheti meg magának Kijev további finanszírozását. A vezető politikus nyíltan Orbán Viktor mellé állt az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel ügyében.
VG
2026.03.26, 07:56
Frissítve: 2026.03.26, 10:43

Marine Le Pen, a francia patrióta, jobboldali vezető támogatja Orbán Viktor magyar miniszterelnök döntését, amely megakadályozza egy 90 milliárd eurós európai hitel nyújtását Ukrajnának, amely nélkül Kijev már áprilisban források nélkül maradhat – írja a Zn,ua

Marine Le Pen nyíltan Orbán Viktor mellé állt az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel ügyében / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A politikus szerint Franciaország a magas költségvetési hiány és az adósságkötelezettségek miatt már nem engedheti meg magának az ukrán katonai szükségletek támogatását.

Orbán Viktor dicséretet kapott

„Franciaország tönkrement; a pénzügyeink nem teszik lehetővé, hogy olyan kölcsönöket nyújtsunk, amelyekről tudjuk, hogy nem fognak visszafizetni. Franciaországnak körültekintőnek kell lennie... és pénzt kell megtakarítania a francia állampolgárok számára” – mondta a Hazafiak Európáért csoport budapesti ülésén mondott beszédében, amelyben pártja, a Nemzeti Tömörülés és Orbán Fidesz pártja is részt vesz.

Jó döntés

– idézte a szavait a Politico az ukrán 90 milliárd eurós uniós hadikölcsön magyar blokkolása kapcsán.

A március 19-i csúcstalálkozón az EU vezetői megvitatták az Ukrajnának nyújtandó kölcsönt, de a magyar miniszterelnök nem volt hajlandó visszavonni vétóját. A The Guardian újságírói arról számoltak be, hogy mindössze 25 ország írta alá az EU Tanácsának következtetéseit; Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkol minden kezdeményezést, amíg az orosz olajszállítás a Druzsba vezetéken keresztül újra nem indul.

Ezt követően Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy az EU megtalálja a módját az Ukrajnának ígért kölcsön visszafizetésére, Magyarország ellenállása ellenére.

Uniós pénzek: kiábrándító döntést hoztak Ursula von der Leyenék Magyarországról

Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely még mindig nem kapta meg a jóváhagyást a kedvezményes védelmi hitelprogramra. Miközben Franciaország és Csehország már zöldutat kapott, Budapest továbbra is válaszra vár Brüsszeltől.

Egyre kellemetlenebb helyzetbe kerül Magyarország az Európai Unió védelmi finanszírozási programja körül: jelenleg ez az egyetlen tagállam, amely még nem kapott zöldutat a kedvezményes hitelkérelmére. Miközben az utolsóként soron lévő országok – Franciaország és Csehország – is megkapták a jóváhagyást, Budapest továbbra is vár.

Az Európai Bizottság szerdán jelentette be, hogy jóváhagyta a két utolsó függőben lévő nemzeti tervet is. Ezzel 19 jelentkezőből 18 már biztosan hozzáférhet a SAFE nevű program forrásaihoz. Magyarország azonban egyedüliként kimaradt.

A SAFE programot Brüsszel tavaly indította el azzal a céllal, hogy megerősítse az uniós védelmi ipart és növelje a katonai felkészültséget az orosz fenyegetés árnyékában. A konstrukció lényege, hogy a tagállamok az EU-n keresztül, a piacinál kedvezőbb feltételekkel juthatnak hitelhez fegyverkezési és védelmi beruházások finanszírozására.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
