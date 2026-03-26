Ez fájt Zelenszkijnek: nem akárki dicsérte meg Orbán Viktort, hogy blokkolja Ukrajna 90 milliárd eurós hitelét – „Jó döntés”

Marine Le Pen, a francia patrióta, jobboldali vezető támogatja Orbán Viktor magyar miniszterelnök döntését, amely megakadályozza egy 90 milliárd eurós európai hitel nyújtását Ukrajnának, amely nélkül Kijev már áprilisban források nélkül maradhat – írja a Zn,ua.

Marine Le Pen nyíltan Orbán Viktor mellé állt az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel ügyében

A politikus szerint Franciaország a magas költségvetési hiány és az adósságkötelezettségek miatt már nem engedheti meg magának az ukrán katonai szükségletek támogatását.

Orbán Viktor dicséretet kapott

„Franciaország tönkrement; a pénzügyeink nem teszik lehetővé, hogy olyan kölcsönöket nyújtsunk, amelyekről tudjuk, hogy nem fognak visszafizetni. Franciaországnak körültekintőnek kell lennie... és pénzt kell megtakarítania a francia állampolgárok számára” – mondta a Hazafiak Európáért csoport budapesti ülésén mondott beszédében, amelyben pártja, a Nemzeti Tömörülés és Orbán Fidesz pártja is részt vesz.

Jó döntés

– idézte a szavait a Politico az ukrán 90 milliárd eurós uniós hadikölcsön magyar blokkolása kapcsán.

A március 19-i csúcstalálkozón az EU vezetői megvitatták az Ukrajnának nyújtandó kölcsönt, de a magyar miniszterelnök nem volt hajlandó visszavonni vétóját. A The Guardian újságírói arról számoltak be, hogy mindössze 25 ország írta alá az EU Tanácsának következtetéseit; Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkol minden kezdeményezést, amíg az orosz olajszállítás a Druzsba vezetéken keresztül újra nem indul.

Ezt követően Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy az EU megtalálja a módját az Ukrajnának ígért kölcsön visszafizetésére, Magyarország ellenállása ellenére.

