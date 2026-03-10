Nagy a hazafiasság Magyarország szomszédságában: a kormányt is meglepte, milyen sokan jelentkeztek katonai kiképzésre

Horvátország közel két évtized után újra bevezeti a kötelező katonai kiképzést. Az első újoncokhoz jóval több önkéntes csatlakozott, mint amire az illetékesek számítottak – írja a Bloomberg.

Közel két évtized után újra kötelező katonai kiképzést vezet be Horvátország / Fotó: AFP

A horvát hadsereg a héten kezdi meg 800 fiatal kiképzését különféle harci készségek elsajátítására a rohampuska használatától a krav maga harcművészeten át a drónok működtetéséig. Körülbelül a felük önkéntes, a másik felüket pedig besorozták.

Ivan Anusic védelmi miniszter szerint

a kormányt pozitív meglepetésként érte az önkéntesek magas száma.

„A célunk nem az, hogy a fiataljainkat a frontra vagy háborúba küldjük, hanem hogy hasznos készségekkel lássuk el őket, és megtanítsuk őket arra, hogyan reagáljanak egy válsághelyzetben” – mondta.

A kormány terve, hogy az év végéig két hónapos turnusokban kiképezzék a 2007-ben született férfiak többségét, azaz mintegy 20 ezer főt. Ezt követően pedig minden következő korosztályal is sorra kerülne.

A horvát katonai kiképzés

A 3,9 millió lakosú Horvátországnak hivatásos önkéntes hadserege van, Andrej Plenkovic miniszterelnök azonban ezt nem tartja elégségesnek. Októberben a parlamentben vetette fel a kötelező alapfokú katonai kiképzés ötletét, amit a törvényhozóknak a megváltozott biztonsági körülményekkel indokolt.

A legnagyobb ellenzéki párt, a Szociáldemokraták szerint a programnak inkább önkéntesnek kellene lennie. Mint a párt vezetője, Sinisa Hajdas Doncic mondta, a kiképzés legyen „enyhe sorozás vagy képzés azoknak, akik a legmotiváltabbak és legfelkészültebbek”.

A végső forma kompromisszum eredménye lett.

Az újoncok a szállás és ellátás mellett havonta 1100 eurót (424 ezer forint) kapnak. A besorozottak előnyt élveznek az állami szektorban elérhető állásoknál is. Az önként jelentkező legtöbb nő azonban nem részesülhet ebből az előnyből, mint ahogy a lelkiismereti okból szolgálatot megtagadók sem. Ők helyette polgári szolgálatot vállalhatnak.

A jelenlegi önkéntesek között 82 nő van.

A diákok a tanulmányaik befejezéséig halasztást kérhetnek, de 29 éves koruk előtt be kell lépniük a programba.