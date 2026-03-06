Bevetették a Colossus robotot, hatalmas tűz dúl Morvaszentjánoson, drónok köröznek az égen

Röviddel este hat óra előtt jelentették a tűzoltóknak, hogy tűz ütött ki a Martonszentjános (Szenice járás) településen található konzervgyár gyártócsarnokában. Az elsődleges információk szerint az épületben robbanás történt, majd tűz ütött ki, amely gyorsan átterjedt az egész csarnokra – írja a My Zahorie.

A lángok gyorsan elterjedtek az épületben, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, drónokat és egy speciális tűzoltórobotot is bevetettek az oltásra / Fotó: Nagyszombati tűzoltóság

„Az első tűzoltóegységek kiérkezése után azonnal megkezdték a tűz oltását és a környező épületek védelmét. A beavatkozás során levegőminőség-méréseket is végeztek annak megállapítására, hogy jelen vannak-e veszélyes anyagok” – tájékoztatott Lenka Kostálová, a tűzoltóság regionális szóvivője.

Robot és drón segített a tűzoltásban

A helyszínen szivattyúállomást és irányító törzset hoztak létre a mentési és oltási munkálatok koordinálására.

A beavatkozás során a mentők a Colossus robotot is bevetették, amely a veszélyes környezetben végzett tűzoltási műveletek támogatására szolgál. Drónokat is használtak a helyszín megfigyelésére, a mobilkommunikáció biztosítására, valamint a tűz helyszínének felmérésére.

A Tűzvédelmi Mérnöki és Szakértői Intézet szakértői csoportja a helyszínre érkezik, hogy megállapítsa a tűz keletkezésének okát.

A tüzet eloltották, a balesetben senki sem sérült meg, a keletkezett kár mértékét egyelőre nem becsülték fel.

A beavatkozásban a szenicei, jókúti, holicsi, nagyszombati, pozsonyligetfalui és malackai hivatásos tűzoltóság, valamint a HaZZ Malacka mentőegysége vett részt. Emellett Martonszentjános, Jókút, Székelyfalva, Búrszentgyörgy, Kislévárd, Nagylévárd és Závod települések önkéntes tűzoltói is segítették a munkát.