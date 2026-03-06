Deviza
EUR/HUF392,46 +1,22% USD/HUF338,98 +1,49% GBP/HUF452,08 +1,36% CHF/HUF433,84 +1,43% PLN/HUF91,72 +1,17% RON/HUF77,05 +1,16% CZK/HUF16,09 +1,22% EUR/HUF392,46 +1,22% USD/HUF338,98 +1,49% GBP/HUF452,08 +1,36% CHF/HUF433,84 +1,43% PLN/HUF91,72 +1,17% RON/HUF77,05 +1,16% CZK/HUF16,09 +1,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 329,19 -0,66% MTELEKOM2 145 -0,47% MOL3 716 -0,43% OTP37 580 -1,01% RICHTER11 660 -0,09% OPUS535 -2,06% ANY7 280 -0,55% AUTOWALLIS160 -1,25% WABERERS5 180 +2,32% BUMIX9 624,34 -0,19% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 566,7 -0,9% BUX124 329,19 -0,66% MTELEKOM2 145 -0,47% MOL3 716 -0,43% OTP37 580 -1,01% RICHTER11 660 -0,09% OPUS535 -2,06% ANY7 280 -0,55% AUTOWALLIS160 -1,25% WABERERS5 180 +2,32% BUMIX9 624,34 -0,19% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 566,7 -0,9%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szlovákia
Morvaszentjános
robbanás
tűzeset

Bevetették a Colossus robotot, hatalmas tűz dúl Morvaszentjánoson, drónok köröznek az égen

Robbanás után tűz ütött ki egy konzervgyár gyártócsarnokában a szlovákiai Martonszentjános településen. A lángok gyorsan elterjedtek az épületben, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, drónokat és egy speciális tűzoltórobotot is bevetettek az oltásra.
VG
2026.03.06, 11:03
Frissítve: 2026.03.06, 11:22

Röviddel este hat óra előtt jelentették a tűzoltóknak, hogy tűz ütött ki a Martonszentjános (Szenice járás) településen található konzervgyár gyártócsarnokában. Az elsődleges információk szerint az épületben robbanás történt, majd tűz ütött ki, amely gyorsan átterjedt az egész csarnokra – írja a My Zahorie.

A lángok gyorsan elterjedtek az épületben, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, drónokat és egy speciális tűzoltórobotot is bevetettek az oltásra.
A lángok gyorsan elterjedtek az épületben, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, drónokat és egy speciális tűzoltórobotot is bevetettek az oltásra / Fotó: Nagyszombati tűzoltóság

„Az első tűzoltóegységek kiérkezése után azonnal megkezdték a tűz oltását és a környező épületek védelmét. A beavatkozás során levegőminőség-méréseket is végeztek annak megállapítására, hogy jelen vannak-e veszélyes anyagok” – tájékoztatott Lenka Kostálová, a tűzoltóság regionális szóvivője.

Robot és drón segített a tűzoltásban

A helyszínen szivattyúállomást és irányító törzset hoztak létre a mentési és oltási munkálatok koordinálására.

A beavatkozás során a mentők a Colossus robotot is bevetették, amely a veszélyes környezetben végzett tűzoltási műveletek támogatására szolgál. Drónokat is használtak a helyszín megfigyelésére, a mobilkommunikáció biztosítására, valamint a tűz helyszínének felmérésére.

A Tűzvédelmi Mérnöki és Szakértői Intézet szakértői csoportja a helyszínre érkezik, hogy megállapítsa a tűz keletkezésének okát.

A tüzet eloltották, a balesetben senki sem sérült meg, a keletkezett kár mértékét egyelőre nem becsülték fel.

A beavatkozásban a szenicei, jókúti, holicsi, nagyszombati, pozsonyligetfalui és malackai hivatásos tűzoltóság, valamint a HaZZ Malacka mentőegysége vett részt. Emellett Martonszentjános, Jókút, Székelyfalva, Búrszentgyörgy, Kislévárd, Nagylévárd és Závod települések önkéntes tűzoltói is segítették a munkát.

Szlovákia: szépen nőtt az átlagbér, de el is vitte az infláció

Szlovákiában az alkalmazotti bérek 2025-ben átlagosan 6,3 százalékkal nőttek, azonban a magas infláció miatt a reálbérek növekedése mindössze 2,2 százalékot ért el. Tavaly összességében 1800 fővel nőtt az állástalanok száma, éves átlagban megközelítve a 150 ezret, a munkanélküliek aránya 0,1 százalékponttal nőtt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu