Putyin a hasát fogja: az egész világ orosz energiát akar, miközben Brüsszel fűhöz-fához rohan gázért és olajért
A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt megnőtt a kereslet az orosz energiaforrások iránt – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtófőnöke pénteken újságíróknak.
Hangsúlyozta, hogy Oroszország, ahogyan eddig, továbbra is megbízható szállítója marad mind az olajnak, mind a csővezetéken szállított, mind pedig a cseppfolyósított gáznak. Peszkov szerint Oroszország képes szavatolni az összes leszerződött energiaszállítás állandóságát. Leszögezte, hogy a Kreml nem közöl mennyiségi adatokat az orosz olajszállításokról.
„Tudjuk, hogy India és Kína olyan országok, amelyek saját nemzeti érdekeiket követik, mi is ugyanígy teszünk. És folytatjuk együttműködésünket, egyebek között az energetika és az energiaforrások kereskedelme területén is, mind Indiával, mind Kínával” – mondta. Közölte, hogy Moszkva párbeszédben áll a teheráni vezetéssel, amit folytatni kíván.
Elmondta: a Kreml látta a nyilatkozatot arról, hogy Finnország fel kívánja adni a nukleáris fegyverek ottani állomásoztatásának tilalmát. Peszkov szerint ez Oroszországot fenyegető lépés lenne, amely nem maradhat válasz nélkül. A szóvivő azt hangoztatta, hogy a nukleáris fegyverek állomásoztatására vonatkozó korlátozások feloldásáról szóló nyilatkozataival Finnország növeli saját sebezhetőségét, és hozzájárul az eszkalációhoz az egész európai kontinensen.
Ursula von der Leyen minden eddiginél vészjóslóbb figyelmeztetést kapott: energia nélkül marad Európa, térdre kényszerül a gazdaság
A közel-keleti háború súlyos sokkot okozhat a világgazdaságban. Katar energiaügyi minisztere szerint ha a konfliktus hetekig elhúzódik, a Perzsa-öböl menti energiahordozó-exportőrök tömegesen leállíthatják a termelést, a Hormuzi-szoros forgalmának akadozása pedig akár hordónként 150 dollárig emelheti az olaj árát. A földgáz ára a négyszeresére nőhet és globális energiahiány is kialakulhat. Jobb esetben csak iszonyatosan megdrágul az energia az európaiaknak, rosszabb esetben akár anélkül maradhatnak.
Egyetlen ország van, ahol nem drágul az üzemanyag az iráni háború ellenére: most biztosították a lakosságot, hogy ez így is marad
A Kreml szóvivője korábban arról beszélt, hogy az Irán körüli háborús helyzet miatt emelkedő globális energiaárak nem befolyásolják az üzemanyagok árát Oroszországban.
Dmitrij Peszkov szóvivő újságíróknak azt mondta: a nemzetközi piaci folyamatok „nem lehetnek és nem is szabad, hogy okai legyenek” a belföldi üzemanyagárak ingadozásának, mivel a kormány és a versenyhatóság működő rendszeren keresztül felügyeli az árakat.
Ezért nincs szükség külön elnöki utasításra az üzemanyagárak ellenőrzésével kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy az árkontrollt biztosító mechanizmus jól működik, és a hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet.
Orosz olaj árad Indiába a Hormuzi-szoros lezárása miatt
Az iráni háború ismét megnyitotta az orosz olaj útját az egyik korábbi legnagyobb piacára, Indiába. A Hormuzi-szoros lezárása miatt Delhi nagy bajba került, de Moszkva örömmel siet a segítségére: hajókövetési adatok szerint két tanker fordult a világ legnépesebb országa felé, és heteken belül nagy mennyiségben érkezhetnek újabbak is.
Az Európa Uniónak vannak előrelátó – ugyanakkor tengerpart híján vezetékekre szoruló – tagországai, ahol orosz energiával hidalhatnák át az iráni konfliktus előidézte válságot.
Magyarország és Szlovákia számára azonban Brüsszel teszetoszasága és halogatása mellett Ukrajna hetek óta visszatartja az orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken, délen pedig ugyancsak Brüsszel és a magyar ellenzéki Tisza Párt hallgatása mellett a horvátok blokkolják a közép-európai finomítók számára feldolgozható orosz energiahordozó érkezését.
Hivatalos: végre megérkezett Ursula von der Leyenék válasza a Barátság vezetékről és az orosz olaj átengedéséről Horvátországban – ez óriási csalódás, Szijjártó Péter kiborult
Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz fordult Magyarország az ukrán szállítások leállítása miatt – közölte Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Magyarország felé tartó kőolajszállítást, miközben Brüsszel sem állt ki a két ország mellett.