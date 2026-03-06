Putyin a hasát fogja: az egész világ orosz energiát akar, miközben Brüsszel fűhöz-fához rohan gázért és olajért

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt megnőtt a kereslet az orosz energiaforrások iránt – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtófőnöke pénteken újságíróknak.

Kreml: megnőtt a kereslet az orosz energiaforrások iránt / Fotó: AFP

Hangsúlyozta, hogy Oroszország, ahogyan eddig, továbbra is megbízható szállítója marad mind az olajnak, mind a csővezetéken szállított, mind pedig a cseppfolyósított gáznak. Peszkov szerint Oroszország képes szavatolni az összes leszerződött energiaszállítás állandóságát. Leszögezte, hogy a Kreml nem közöl mennyiségi adatokat az orosz olajszállításokról.

„Tudjuk, hogy India és Kína olyan országok, amelyek saját nemzeti érdekeiket követik, mi is ugyanígy teszünk. És folytatjuk együttműködésünket, egyebek között az energetika és az energiaforrások kereskedelme területén is, mind Indiával, mind Kínával” – mondta. Közölte, hogy Moszkva párbeszédben áll a teheráni vezetéssel, amit folytatni kíván.

Elmondta: a Kreml látta a nyilatkozatot arról, hogy Finnország fel kívánja adni a nukleáris fegyverek ottani állomásoztatásának tilalmát. Peszkov szerint ez Oroszországot fenyegető lépés lenne, amely nem maradhat válasz nélkül. A szóvivő azt hangoztatta, hogy a nukleáris fegyverek állomásoztatására vonatkozó korlátozások feloldásáról szóló nyilatkozataival Finnország növeli saját sebezhetőségét, és hozzájárul az eszkalációhoz az egész európai kontinensen.

A közel-keleti háború súlyos sokkot okozhat a világgazdaságban. Katar energiaügyi minisztere szerint ha a konfliktus hetekig elhúzódik, a Perzsa-öböl menti energiahordozó-exportőrök tömegesen leállíthatják a termelést, a Hormuzi-szoros forgalmának akadozása pedig akár hordónként 150 dollárig emelheti az olaj árát. A földgáz ára a négyszeresére nőhet és globális energiahiány is kialakulhat. Jobb esetben csak iszonyatosan megdrágul az energia az európaiaknak, rosszabb esetben akár anélkül maradhatnak.

A Kreml szóvivője korábban arról beszélt, hogy az Irán körüli háborús helyzet miatt emelkedő globális energiaárak nem befolyásolják az üzemanyagok árát Oroszországban.