Most van nagy bajban Románia, betett a Nép Ügyvédje a megszorításoknak, és még 2026-os költségvetés sincs

Alkotmányossági óvást emelt Romániában az ombudsman a közigazgatás takarékosabb és költséghatékonyabb működtetését célzó, múlt héten hatályba lépett sürgősségi kormányrendelet ellen – közölte pénteken az alapjogi biztos hivatala.

Románia: alkotmányossági óvást emelt az ombudsman a megszorítások ellen / Fotó: Anadolu via AFP

A Romániában a Nép Ügyvédjének nevezett hivatal szerint a jogszabály sérti a jogbiztonságra, a jogszabályozás kiszámíthatóságára, az egyenjogúság elvére, a magántulajdon, illetve a polgárok szociális védelmére vonatkozó alkotmányos elveket. Az ombudsman óvásában arra hivatkozik, hogy az alkotmány nem teszi lehetővé a

az alapjogok és az alapvető állami intézmények működésének sürgősségi kormányrendeletekkel történő szabályozását.

A panasz szerint az is kifogásolható, hogy a sürgősségi kormányrendelettel 34 különböző területet érintő jogszabály módosult, anélkül, hogy a rendelet egy egységes és jól meghatározott szabályozási célt kijelölt volna.

Az alkotmányossági óvás egyebek mellett azt az előírást kifogásolja, amely egy gazdát cserélő ingatlan vagy gépjármű tulajdonjogának átíratásához megköveteli, hogy mind az eladó, mind a vevő előbb fizesse be adó- és illetékhátralékát, behajtatlan ház- és telekadóját, parkolási bírságát, illetve azt a rendelkezést is, amely alapján a kifizetetlen közlekedési bírságok miatt fel lehet függeszteni a szabálysértő autóvezetői jogosítványát.

Hónapokig tarthat, amíg elbírálják a kormányrendeletet

A költségvetési hiány csökkentését célzó korábbi intézkedéseit az Ilie Bolojan vezette négypárti bukaresti kormány még úgynevezett kormányzati felelősségvállalással fogadta el. Ez az eljárás kiiktatja ugyan a parlamenti vitát – ilyen esetekben csak a kormány megbuktatásával lehet elgáncsolni a jogszabályt –, de már a törvénycsomag kihirdetése előtt alkotmányossági óvást lehet benyújtani ellene, amelynek elbírálása akár hónapokig hátráltathatja hatályba lépését, miként történt ez az igazságügyi nyugdíjreform esetében.

A még elfogadásra váró 2026-os állami költségvetés megalapozásához nélkülözhetetlennek tartott, a koalíciós belviták miatt több mint fél évig halogatott reformcsomag esetében a kormány azért folyamodott a sürgősségi rendelethez, mert ez a jogszabály életbe léptetésének leggyorsabb módozata. Az ilyen módon kiadott jogszabályok azonnal hatályba lépnek, jóváhagyásukról, módosításukról vagy elvetésükről utólag dönt a kétkamarás parlament.